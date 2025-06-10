Silver Echo MT4

Silver Echo





Offerta a Tempo Limitato: Copie rimaste a questo prezzo: (9/10), prezzo finale: $599. Bonus: Contattaci dopo l'acquisto per avere accesso al nostro canale privato Telegram.

Contattaci dopo l'acquisto per avere accesso al nostro canale privato Telegram. Istruzioni di Configurazione: Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione senza problemi.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione senza problemi.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5: Unisciti qui per aggiornamenti





Silver Echo è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano unire automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, Silver Echo ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.

La base di questa strategia ruota attorno alla compressione della volatilità. Monitorando le fasi di contrazione della volatilità utilizzando un indicatore personalizzato basato sull'ATR, mira ad entrare in posizioni proprio prima che si verifichino grandi esplosioni.



