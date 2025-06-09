True North MT4

True North


Offerta di Lancio Speciale: 50% DI SCONTO per i primi 10 utenti! (10 copie rimaste)


Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, accuratezza e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.


Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guida per l'utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Cosa lo rende unico?

Sistema di Riconoscimento dell'Imbalance Guidato dall'IA – Alla base c'è una rete neurale addestrata su migliaia di squilibri di mercato—situazioni in cui la pressione di acquisto e quella di vendita non sono allineate. L'EA utilizza questo motore IA per rilevare micro-discrepanze nei flussi di bid-ask ed eseguire operazioni in zone in cui il prezzo ha statisticamente maggiore probabilità di riequilibrarsi.

Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un avanzato meccanismo opzionale. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo attuale, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Non importa in quale direzione il mercato si muova, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo operazioni in profitto attraverso una mediazione intelligente e il timing di uscita.

Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia di base—ma è disponibile come rete di sicurezza, rafforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.


Progettato per Precisione, Realizzato per Durabilità:

  • Meccanismi intelligenti basati su tunnel per il controllo del rischio in condizioni di volatilità
  • Entrate ultra-precise per ridurre l'esposizione e evitare accumuli di operazioni non necessarie
  • Esecuzione "set-and-forget" – basta allegare l'EA a BTCUSD su M15, e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo
  • Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione su spread o tipo di esecuzione
  • Testato ampiamente su MT4 e MT5 con robuste performance pluriennali

Note di Sistema:

La configurazione è rapida e semplice: basta applicare l'EA al grafico e al time frame raccomandati. Si gestirà autonomamente altri coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire una performance senza interruzioni, è altamente raccomandato operare l'EA su un VPS, specialmente se si opera 24/5. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o interruzioni di sistema.


Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti, aggiornamenti e accesso a file di impostazione e risorse di supporto. (contattami per il link)

Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso tendenze, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a ciò che la maggior parte non può.


Prodotti consigliati
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Aero Trade
Alprian
Experts
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Status Auto vr4
Yvan Musatov
Experts
Professional expert   Status   Auto     analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by checking it with its own indication system based on actual data. The moment is fixed when the trend loses strength and reverses, and then the previous series closes and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algor
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Fort Knox EA
Fabrizio Boccelli
Experts
Fort Knox EA   is a cutting-edge expert advisor meticulously crafted for trading the XAUUSD (Gold) pair on the H1 time frame, compatible with both   MT4   and MT5 platforms. This EA is designed with a strong emphasis on safety and reliability, making it an ideal choice for traders seeking consistent performance with minimal risk. Key Features: Time Frame : Operates on the H1 time frame, providing a balanced approach between short-term and long-term trading strategies. Target Pair : Specializes i
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Experts
The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
JagzFX Expert ONE
JAGZFX LTD
Experts
Discover the ultimate trading solution - Expert ONE! Say goodbye to needing a coder and hello to configurable trading strategies that can be customized in thousands of different ways. Expert ONE is the game-changer you've been waiting for, built on the reliable foundation of Jagzfx's proven software products like pinTrader, OnePIN, and MUX. With advanced features like risk management, position sizing, profit averaging, trailing stop, and weekly and intraday sessions, Expert ONE allows you to tai
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experts
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
GoldenScalp MT4
Konstantin Kulikov
4 (3)
Experts
Hello algo traders.  The Expert Advisor trades on gold (XAUUSD), any timeframe (the same on any TF), the initial account balance is from $100. The following presets are available "GS SL dynamic 001for100" . Each position has several closing logics, including a hidden StopLoss, which is calculated individually for each position, based on the volatility of the last hours. (If you have special stop requirements, then you can set your SL and TP in points via the parameters: "TakeProfit_Safety" and
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Experts
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
EA Top and Bottom Reverse Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
Reverse Martingale, also known as the "Paroli" betting system, is a gambling strategy used primarily in games of chance such as roulette, blackjack, or even sports betting. Unlike the traditional Martingale system, where a player doubles their bet after a loss, the Reverse Martingale involves increasing the bet after a win and reducing it after a loss. This strategy is often employed by individuals hoping to take advantage of winning streaks and capitalize on short-term gains. Here's how the Rev
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Experts
The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network. Network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period, which significantly increases the optimization and testing speed. It differs from the previous version by a number of additional features: works with pending orders; subsequent trades are opened with a lot increased by the specified step; moves the trade to breakeven a specified time after it was opened; closes trades at t
Reversal smart grid
Arjan Hazewinkel
Experts
Use our recommended broker:   https://icmarkets.com/?camp=61478 Timeframe:  M1 Base pairs:  AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Additional pairs:  GBPNZD Reversal smart grid uses multiple timeframe analyses to spot potential pullbacks in the market. These pullbacks have great potential to make big profit, we enter these pullbacks on the lowest timeframe ( M1 ). All backtests are performed over a 17+ years period showing stable and long term results! The goal is long term compounding profits with the reasona
FlashStrader
Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer
Experts
FlashTrader relies on a powerful combination of scalping and trend strategies, supported by smart indicators such as: and more than 5 professionally built-in strategies. for XAUUSD Backtest Results: * Stable cumulative growth with a clear upward trend from the start to the end of the test. * Execution accuracy rate: 89.70% * The bot maintains a balance between profit and risk, with a high ability to recover from drawdowns. * Testing was conducted using Every Tick Mode (the most accurate back
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Titan Gold
Marco De Donno
Experts
Ideal Set  <------- Warning Titan Gold   è un sistema automatizzato sviluppato sulla base di strategie di trading Price Action per l'interazione diretta con il prezzo di mercato. Ogni operazione ha un TP e uno SL fin dall'inizio e l'EA utilizzerà un SL finale per ridurre al minimo il rischio e massimizzare i profitti se il prezzo inizia a muoversi nella giusta direzione. Titan Gold ha già 7 diverse strategie integrate, che funzionano perfettamente insieme. Il risultato è una curva di crescita m
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
Altri dall’autore
Jexel
Babay Ubaedillah
Experts
Jexel  Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 133 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per la coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili. Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Cosa lo Rende Unico? Scanner di Compressione Frattale Basato su AI – Questo EA im
Zyrova
Babay Ubaedillah
3.67 (3)
Experts
Zyrova Offerta di Lancio Speciale: 50% DI SCONTO per i Primi 10 Utenti! (10 copie rimaste) Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili. Segui Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Cosa lo Rende Unico? Modello di Sweep di Liquidità Adattivo – Questo EA utilizza un motore di rilevamento della liquidità i
True North
Babay Ubaedillah
Experts
True North Offerta di Lancio Speciale: 50% DI SCONTO per i primi 10 utenti! (10 copie rimaste) Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, accuratezza e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili. Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida per l'utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Cosa lo rende unico? Sistema di Riconoscimento dell'Imbalance Guidato dall'IA – Alla base c'è una rete neura
Jexel MT5
Babay Ubaedillah
Experts
Jexel  Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 133 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per la coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili. Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Cosa lo Rende Unico? Scanner di Compressione Frattale Basato su AI – Questo EA im
Zyrova 4
Babay Ubaedillah
1 (1)
Experts
Zyrova Offerta di Lancio Speciale: 50% DI SCONTO per i Primi 10 Utenti! (10 copie rimaste) Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili. Segui Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Cosa lo Rende Unico? Modello di Sweep di Liquidità Adattivo – Questo EA utilizza un motore di rilevamento della liquidità i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione