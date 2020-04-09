Xendro MT4

Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste).


Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress

Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere concentrato con esecuzione delle operazioni basata su logica e protezione intelligente del capitale.


Motore Centrale: Cosa Potenzia Xendro

Componente Scopo
Motore di Momentum Scansiona il momentum dei prezzi e dei volumi insieme per localizzare ingressi alle operazioni ottimali
Strato di Rischio Logica SL, TP e trailing stop incorporata—nessun martingala, nessuna griglia


Perché Usare Xendro?

  • Implementazione Ultra-Semplice: Carica su un solo graficoXAUUSD su M15. Niente giocoleria con più coppie o modelli.
  • Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Xendro gestisce ogni operazione senza input manuale.
  • Intelligenza Adattabile: Che il mercato stia seguendo una tendenza o sia laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.


Specifiche

Parametro Dettagli
Grafico Richiesto XAUUSD (Intervallo di Tempo: M15)
Deposito Minimo $100
Simbolli Supportati All Gold pairs(XAUUSD,XAUCHF,XAUAUD,XAUJPY,XAUEUR)
Tipi di Conto Standard, ECN, Conti di Società Prop


    Chi È Adatto?

    Xendro è ideale per:

    • Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
    • Esperti che necessitano di uno strumento senza mani per completare operazioni manuali
    • Principianti che cercano un'introduzione a basso mantenimento al trading algoritmico

    Come Iniziare

    Iniziare è semplice:

    1. Collega Xendro a un grafico singolo: XAUUSD su M15
    2. Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
    3. Attiva e lascia che l'EA gestisca le tue operazioni


