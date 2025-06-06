Xendro
- Experts
- Subandriah
- Versione: 2.24
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste).
Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress
Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere concentrato con esecuzione delle operazioni basata su logica e protezione intelligente del capitale.
Motore Centrale: Cosa Potenzia Xendro
|Componente
|Scopo
|Motore di Momentum
|Scansiona il momentum dei prezzi e dei volumi insieme per localizzare ingressi alle operazioni ottimali
|Strato di Rischio
|Logica SL, TP e trailing stop incorporata—nessun martingala, nessuna griglia
Perché Usare Xendro?
- Implementazione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico—XAUUSD su M15. Niente giocoleria con più coppie o modelli.
- Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Xendro gestisce ogni operazione senza input manuale.
- Intelligenza Adattabile: Che il mercato stia seguendo una tendenza o sia laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.
Specifiche
|Parametro
|Dettagli
|Grafico Richiesto
|XAUUSD (Intervallo di Tempo: M15)
|Deposito Minimo
|$100
|Simbolli Supportati
|All Gold pairs(XAUUSD,XAUCHF,XAUAUD,XAUJPY,XAUEUR)
|Tipi di Conto
|Standard, ECN, Conti di Società Prop
Chi È Adatto?
Xendro è ideale per:
- Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
- Esperti che necessitano di uno strumento senza mani per completare operazioni manuali
- Principianti che cercano un'introduzione a basso mantenimento al trading algoritmico
Come Iniziare
Iniziare è semplice:
- Collega Xendro a un grafico singolo: XAUUSD su M15
- Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
- Attiva e lascia che l'EA gestisca le tue operazioni
using this EA on live account. and so far getting excellent result. Developer is also a very helpful person. over all it is good EA .