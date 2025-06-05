Solture

1

Il Fantastico Solture


un algoritmo di trading intelligente che sfrutta la divergenza MACD per identificare l'esaurimento del trend e le potenziali zone di inversione. La sua logica è costruita per catturare segnali precoci che la maggior parte dei trader perde, offrendo ingressi di trading ad alta precisione basati sulla discrepanza prezzo-momentum.


Prezzo di Lancio Speciale

Per un periodo limitato, Solture è disponibile a un $57. Il prezzo standard sarà presto adattato a $150 USD. Non perdere questa opportunità di possedere un consulente esperto ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.


Perché Scegliere Solture?

  • Rileva automaticamente divergenze MACD nascoste e classiche
  • Ideale per sfide di società di trading e account di trading personali
  • Richiede configurazioni minime con regole di protezione del capitale integrate
  • Compatibile con la maggior parte dei broker e dei tipi di conto


Guida Rapida all'Inizio

L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:

  1. Apri il tuo terminale e attacca Solture a un singolo grafico (consigliato: EURUSD su H1)
  2. Carica uno dei modelli pre-ottimizzati o configura manualmente le tue impostazioni di rischio
  3. Abilita AutoTrading e lascia che Solture prenda il controllo


Rimani Connesso

Offriamo supporto continuo e miglioramenti. Dopo il tuo acquisto:

  • Unisciti al nostro gruppo Telegram per aggiornamenti e discussioni in tempo reale
  • Accedi a file di impostazioni già pronti per vari coppie e tipi di conto
  • Ricevi notifiche su nuove strategie e miglioramenti delle prestazioni

Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/kiabots


    Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Solture lavori mentre tu ti concentri sulla tua strategia.






    Filtro:
    ken2pa
    409
    ken2pa 2025.06.11 06:01 
     

    The maximum consecutive losses in the backtest since 2015 was 4. And now that I started running it yesterday, it has already hit 4 consecutive losses. Is this just a coincidence? It seems like overfitting or a manipulated backtest. If this EA starts winning in the future, I will update my review.

    Dina Priyanti
    411
    Risposta dello sviluppatore Dina Priyanti 2025.06.23 05:03
    Hello , im sorry for your bad experience , i hope it worked fine after this review as its been two more weeks, hope you update your review thank you.
    Rispondi alla recensione