Solture
- Experts
- Dina Priyanti
- Versione: 2.50
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 15
Il Fantastico Solture
un algoritmo di trading intelligente che sfrutta la divergenza MACD per identificare l'esaurimento del trend e le potenziali zone di inversione. La sua logica è costruita per catturare segnali precoci che la maggior parte dei trader perde, offrendo ingressi di trading ad alta precisione basati sulla discrepanza prezzo-momentum.
Prezzo di Lancio Speciale
Per un periodo limitato, Solture è disponibile a un $57. Il prezzo standard sarà presto adattato a $150 USD. Non perdere questa opportunità di possedere un consulente esperto ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.
Perché Scegliere Solture?
- Rileva automaticamente divergenze MACD nascoste e classiche
- Ideale per sfide di società di trading e account di trading personali
- Richiede configurazioni minime con regole di protezione del capitale integrate
- Compatibile con la maggior parte dei broker e dei tipi di conto
Guida Rapida all'Inizio
L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:
- Apri il tuo terminale e attacca Solture a un singolo grafico (consigliato: EURUSD su H1)
- Carica uno dei modelli pre-ottimizzati o configura manualmente le tue impostazioni di rischio
- Abilita AutoTrading e lascia che Solture prenda il controllo
Rimani Connesso
Offriamo supporto continuo e miglioramenti. Dopo il tuo acquisto:
- Unisciti al nostro gruppo Telegram per aggiornamenti e discussioni in tempo reale
- Accedi a file di impostazioni già pronti per vari coppie e tipi di conto
- Ricevi notifiche su nuove strategie e miglioramenti delle prestazioni
Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/kiabots
Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Solture lavori mentre tu ti concentri sulla tua strategia.
The maximum consecutive losses in the backtest since 2015 was 4. And now that I started running it yesterday, it has already hit 4 consecutive losses. Is this just a coincidence? It seems like overfitting or a manipulated backtest. If this EA starts winning in the future, I will update my review.