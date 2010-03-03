GoldEdge Scalper

GoldenEdge Scalper è un potente Expert Advisor (EA) progettato per il trading dell’ORO e dei suoi vari cross valutari — inclusi XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Ideale sia per i trader individuali che per i professionisti delle Prop Firm, questo EA si distingue per la sua elevata frequenza di trading e la flessibilità strategica. La sua forza principale è il trading multi-valuta con tutte le coppie legate all’oro, rendendolo una delle soluzioni più complete per il mercato dei metalli preziosi.

Perché scegliere GoldenEdge Scalper:
• Specializzato nel trading avanzato di coppie in ORO
• Adatto a trader retail e professionisti delle Prop Firm
• Frequenza di trading eccezionale per più opportunità
• Ampie possibilità di personalizzazione con diversi strumenti
• Tra i migliori EA per il trading dell’ORO

Caratteristiche principali:

  1. Utilizza strumenti di analisi tecnica avanzati

  2. Mantiene un drawdown inferiore al 10%

  3. Nessuna strategia rischiosa come Grid o Martingala

  4. Gestione del rischio integrata con opzioni personalizzabili

  5. Impostazioni pre-ottimizzate per un avvio rapido

  6. Solida protezione del capitale

Punti salienti della strategia:
• Analisi intelligente dei dati: indicatori proprietari per identificare pattern complessi in tempo reale
• Logica di trading adattiva: si adatta dinamicamente ai cambiamenti di mercato
• Automazione avanzata: combina metodi tecnici collaudati con tecnologia moderna

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

      Important links of the EA?

      Inputs description : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762669

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit : $1000
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!






