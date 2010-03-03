GoldEdge Scalper
GoldenEdge Scalper è un potente Expert Advisor (EA) progettato per il trading dell’ORO e dei suoi vari cross valutari — inclusi XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Ideale sia per i trader individuali che per i professionisti delle Prop Firm, questo EA si distingue per la sua elevata frequenza di trading e la flessibilità strategica. La sua forza principale è il trading multi-valuta con tutte le coppie legate all’oro, rendendolo una delle soluzioni più complete per il mercato dei metalli preziosi.
Perché scegliere GoldenEdge Scalper:
• Specializzato nel trading avanzato di coppie in ORO
• Adatto a trader retail e professionisti delle Prop Firm
• Frequenza di trading eccezionale per più opportunità
• Ampie possibilità di personalizzazione con diversi strumenti
• Tra i migliori EA per il trading dell’ORO
Caratteristiche principali:
-
Utilizza strumenti di analisi tecnica avanzati
-
Mantiene un drawdown inferiore al 10%
-
Nessuna strategia rischiosa come Grid o Martingala
-
Gestione del rischio integrata con opzioni personalizzabili
-
Impostazioni pre-ottimizzate per un avvio rapido
-
Solida protezione del capitale
Punti salienti della strategia:
• Analisi intelligente dei dati: indicatori proprietari per identificare pattern complessi in tempo reale
• Logica di trading adattiva: si adatta dinamicamente ai cambiamenti di mercato
• Automazione avanzata: combina metodi tecnici collaudati con tecnologia moderna
Important links of the EA?
Inputs description : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762669Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $1000
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!