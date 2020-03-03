MarketTrader AI mt5

EA non utilizza griglia, martingala, ecc.


L'Expert Advisor funziona su una rete neurale LSTM e negozia simultaneamente su 9 simboli standard.

  • Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
  • Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per gli spread più bassi
  • IMPORTANTE:   è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
  • Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500
  •               - almeno 1:30 per livelli di rischio Basso-Medio, Basso e Molto Basso
  • Tipo di conto: Copertura
    • Tempistica per la negoziazione   H1
    • Periodo di ottimizzazione: 2024 - 2025
    • EA non utilizza griglia, martingala, ecc.
    • Deposito minimo:  $ 1000  
    IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, vi prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.
    Specifiche:

    • Ogni operazione è protetta con 250 pip SL
    • La strategia di uscita incorpora uno stop dinamico utilizzando un grafico H1
    • Gli ordini vengono suddivisi in 6 ordini più piccoli e quelli perdenti possono essere chiusi utilizzando il profitto ricavato dagli ordini vincenti.
    • Funzione Autolot incorporata
    • Molto facile da installare, non richiede alcuna modifica alle impostazioni; le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker che utilizzano un orario del server GMT+2 con ora legale. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, è necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni dell'ora!
    • Utilizzare un VPS per far funzionare l'EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (altamente consigliato)
    • Potete trovare i risultati del backtest nella sezione commenti!

    Simbolo per posizionare l'Expert Advisor tra i simboli standard.


    Il prezzo aumenterà di $150 ogni 20 acquisti. Prezzo finale $27999.

    Solo questi simboli vengono negoziati da un grafico, un simbolo alla volta; sono consentiti tutti i prefissi e i suffissi nelle coppie di valute:

    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • GBPUSD
    • CADJPY
    • GBPJPY
    • GBPCHF
    • EURCAD
    • EURJPY
    • NZDUSD


    Prodotti consigliati
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experts
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experts
    The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
    Ea Fibo Grid Hedge
    Diogo Antonio De Jesus
    Experts
    EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
    Quick Deal MT5
    Vadim Korolyuk
    Experts
    QuickDeal — "because speed matters" Automated Gold Scalping Robot (MQL5) QuickDeal is a high-speed trading robot designed for automated gold trading in MetaTrader 5. It is ideal for aggressive scalping style on low time frames and can be a great tool for both beginners and experienced traders.  DOES NOT USE a grid or martingale. Stoploss and takeprofit are set for each trade. The robot trades during high volatility in the market, which allows you to make a profit in a short time.  Set file  in
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Experts
    The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.7 (231)
    Experts
    Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
    CSP eurusd Strategy
    Francisco Tomas Moreno Garcia
    Experts
    Strategia CSP. Il backtest e l'ottimizzazione sono stati eseguiti su dati storici esterni, per questo motivo un backtest eseguito su meta trader5 non mostrerà gli stessi buoni risultati, tuttavia oltre al backtest, abbiamo eseguito un test reale per 1 settimana dal 2023.03.27 al 2023.0330 i risultati sono esposti nelle immagini fornite. Suggerimenti per migliorare questa (e la maggior parte delle) strategie. Come alcuni di voi avranno sperimentato, abbiamo attraversato un periodo di alta vola
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experts
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Flex Gold System
    Pirasingh Jiachanont
    Experts
    Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    FundPass Pro
    Faith Wairimu Kariuki
    5 (1)
    Experts
    Expert Advisor con valutazione 5 stelle — FundPass Pro Presentazione di FundPass Pro: il sistema di trading AI definitivo per tutti i tipi di conto e le sfide delle prop firm ️ Importante : Per funzionare con tutti i tipi di conto (inclusi conti personali e conti di valutazione delle prop firm), è essenziale attivare l'opzione "Modalità Prop Firm" nelle impostazioni utente. Se questa opzione non è attivata, si rischia di violare le regole imposte dalle società di trading finanziato. Panor
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Meta Cove AI
    Akshay Marjit
    Experts
    MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
    Market Maestro MM5
    Andriy Sydoruk
    Experts
    Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
    The Gold Buyer
    Moses Aboliwen Aduboa
    Experts
    Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experts
    L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
    GoldRobotics
    Patiwat Phinitsuwan
    Experts
    GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experts
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    TS Trade
    Carlos Reis Dos Santos
    Experts
    DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    3.33 (3)
    Experts
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
    Roberto Tavares
    Experts
    The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
    Forex Diamond EA MT5
    Lachezar Krastev
    Experts
    LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
    Layer Grid
    Dominic Mbothu
    Experts
    Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Experts
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    Classic Market Surfer EA
    Buti Andy Moeng
    Experts
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.48 (46)
    Experts
    This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
    FREE
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Experts
    Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
    Sora Adaptive MT5
    Zaky Hamdoun
    Experts
    Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
    Crystal Algo Pro
    Muhammad Jawad Shabir
    Experts
    CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
    Obor Pawai V75
    Suharmoko
    Experts
    Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. At September End, we discounted price 75 % OFF for Unlimited and 1 month rent. Enjoy... Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout op
    DayRest
    Viktor Timofeev
    Experts
    ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
    XAU Dominator Pro
    Shailesh Gour
    Experts
    XAU Dominator Pro – Precision Scalping for GOLD (XAUUSD) on M5 XAU Dominator Pro.mq5 is a high-performance Expert Advisor built specifically for XAUUSD (GOLD), optimized on the M5 timeframe for short-term scalping and trend-based trades. Engineered to dominate the gold market using precision entries and robust risk control, this EA is designed for consistent gains with discipline. Key Features ️ Symbol: XAUUSD / XAUUSDc Timeframe: M5 (5-minute) Trading Style: Scalping + Trend Acco
    Neurolite EA gbpusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
    Neurolite EA eurusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
    Eagle Scalper MT5
    Yang Wu
    Experts
    A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
    Snake EURUSD
    Thurau Baerbel
    Experts
    Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
    BenefitEA Mt5
    Vsevolod Merzlov
    Experts
    Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
    SAWA BlackBox Alpha MT5
    Alejandro Funes
    Experts
    #Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
    On Control EA MT5 V2
    Hany Ali
    Experts
    On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
    EA Rx Five MT5
    Ruslan Pishun
    Experts
    The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
    MoneyMaker StableATM Lite
    Zi Jie Gu
    Experts
    MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
    NorthEastWay MT5
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.5 (8)
    Experts
    NorthEastWay MT5 è un sistema di trading completamente automatizzato di tipo "pullback", particolarmente efficace per il trading di coppie di valute "pullback" popolari: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Il sistema utilizza i principali schemi del mercato Forex: il ritorno del prezzo dopo un movimento improvviso in una qualsiasi direzione. Timeframe: M15 Coppie principali: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Coppie aggiuntive: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Dopo aver acquistato l'EA, assicurati di invi
    Traders Toolbox
    Jason Kisogloo
    3 (2)
    Experts
    Traders Toolbox Premium è uno strumento all-in-one creato sulla base di un'ampia formazione sulle strategie di trading comuni al fine di automatizzare tali strategie e calcoli. Caratteristiche:   19 Segnali individuali   - Ciascuno di questi segnali può essere polarizzato in una configurazione in stile rete neurale per costituire il risultato finale/complessivo. Ogni segnale ha le proprie impostazioni da personalizzare o ottimizzare se necessario.   Visualizzazione su schermo completa -  sei
    FiboPlusWaveRunner MT5
    Sergey Malysh
    Experts
    Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
    Shadow Legends MT5
    Zarui Ogannisian
    Experts
    Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
    Reactor EA MT5
    Berat Cakan
    Experts
    Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
    QuantXProTrader EA
    Netlux Digital Kft.
    Experts
    QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
    TickToker
    Oxana Tambur
    Experts
    >>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
    Tendency Expert Trader
    Jing Yi He
    Experts
    Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experts
    Presentazione di Marvelous EA: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo Sblocca tutto il potenziale del mercato Forex con Marvelous EA, una soluzione di trading automatizzata all'avanguardia progettata per massimizzare i tuoi profitti e ridurre al minimo i rischi. Questo algoritmo di trading attentamente elaborato è dotato di funzioni avanzate per navigare con precisione ed efficienza nel dinamico mercato Forex. ORO - XAUUSD - M5 Prestazioni del conto reale: https://www.mql5.com/it/signals/19733
    AI Nodiurnal EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    5 (1)
    Experts
    AI Nodiurnal EA è un avanzato robot Forex che sfrutta la tecnologia all'avanguardia del machine learning per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le performance nel dinamico mercato del cambio. Il termine "Nodiurnal" riflette la sua capacità di adattarsi e operare non solo durante le tipiche ore diurne di negoziazione, ma anche durante periodi non standard, fornendo un approccio continuo e adattativo al trading forex. Impostazioni: Impostazioni predefinite sulla coppia di valute: EUR
    Arrival
    Yuriy Bykov
    Experts
    Facile da configurare e installare Advisor automatico. Niente griglia e niente Martingale. Ho messo e dimenticato. Commercia contemporaneamente su più strumenti. Analizza la volatilità e la presenza di tendenze e fletov per formare segnali per l'apertura di posizioni. Quando depositi da $100 a $ 800, viene utilizzata una serie di strategie aggressive. Per una dimensione del conto superiore a $800, l'Advisor passa automaticamente alle strategie moderate. Si consiglia di installare su EURGBP M15
    Neuro Control EA
    STEPHANE LAURENT CHRISTIAN LARUAZ
    Experts
    NEW: Rent this EA as a -> SIGNAL <- Neuro Control EA is a proportional–integral–derivative controller ( PID controller ) enhanced with: - a perceptron deep learning module - a grid module - a volume-based soft martingale - a money management system Neuro Control EA rental licenses come preconfigured and ready to drop on a H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 no-hedging account. It is ready to use as is: simply drop it on a H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 account no-hedging account and it works. Exists on other
    NorthSide
    Uche Celestine Obi
    Experts
    NorthSide è un algoritmo di trading che tratta i modelli di retracimento, funziona principalmente su NZDCAD, AUDNZD,AUDCAD e può essere utilizzato su altre coppie come pure. Nessun martingale o strategia rischiosa. Periodi: da M1 a M5 consigliato ma può funzionare su qualsiasi. Principali coppie di valute: NZDCAD, AUDCAD,AUDNZD Imposta il sistema automatico dei lotti a false per il lotto fisso. Il sistema di copertura funziona come una protezione e può essere disabilitato senza un grande im
    Robo executivo gjs
    Gabriel De Jesus Santos
    Experts
    It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
    Sevolter
    Yuriy Bykov
    Experts
    Un consulente esperto multivaluta che combina molte strategie semplici che funzionano contemporaneamente. Ogni strategia si basa su un semplice algoritmo di trading durante i momenti di mercato con maggiore volatilità. Ogni strategia è stata ottimizzata negli ultimi cinque anni. L'Expert Advisor utilizza il principio statistico della "rettitudine della folla": calcola la media dei segnali di diverse strategie e apre le posizioni di mercato nella direzione preferita. Questo principio, unitamente
    Altri dall’autore
    MarketTrader EA MT5
    Bohdan Suvorov
    Experts
    EA non utilizza griglia, martingala, ecc. L'Expert Advisor opera su doppio stocastico H1/H4 e trailing stop. L'Expert Advisor opera simultaneamente su 30 simboli standard. Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi. Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per gli spread più bassi IMPORTANTE:    è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati! Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500               - almeno 1:30 per live
    Market Trader StBol MT5
    Bohdan Suvorov
    Experts
    The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number of simultaneously op
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione