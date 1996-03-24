MACD Gold Pro

MACD Gold Pro è un sistema di trading avanzato basato su un indicatore MACD migliorato e sul canale adattivo DSNA (Dynamic Stochastic Noise Adaptive). Questo EA combina tecnologie innovative per offrire soluzioni intelligenti di trend-following e swing trading.

Vantaggi principali

  • Canale dinamico intelligente: L'algoritmo brevettato DSNA regola automaticamente l'ampiezza del canale in base alla volatilità, identificando opportunità sia in mercati trend che laterali.

  • Sistema a triplo filtro: Combina segnali MACD, filtri di volatilità e temporali per operare solo su trade ad alta probabilità.

  • Gestione del rischio adattiva: Calcolo automatico della posizione in base al saldo del conto e alla tolleranza al rischio.

  • Niente martingale/grid: Protegge i tuoi profitti.

  • Strategia ultra-breve: 10.000 trade in 5 anni.

Caratteristiche tecniche

  • MACD avanzato con parametri ottimizzati.

  • Canale dinamico che si adatta al mercato.

  • Stop-loss/take-profit basati sull’ATR.

  • Filtro orario per evitare periodi illiquidi.

  • Calcolo automatico dei lotti.

Mercati adatti

  • Strumenti: XAUUSD, XAUJPY, ecc.

  • Timeframe: 5 minuti

  • Ideale per broker con spread e commissioni bassi.

  • Piccole variazioni possibili tra broker diversi.


Experts
Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Experts
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Dragons Breathe FX
Michael Prescott Burney
Experts
Dragon’s Breathe FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDJPY on the H1 chart, utilizing advanced algorithms and market analysis to identify precise entry points and capture momentum effectively. Tailored to the unique price action, liquidity, and volatility of the USDJPY market, the system employs aggressive trend-following strategies while maintaining adaptability to different trading styles. Equipped with dynamic risk management tools, Dragon’s Breathe FX offers drawdown protecti
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
