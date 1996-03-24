MACD Gold Pro
- Experts
- Teng Fei Zhu
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 29 maggio 2025
- Attivazioni: 5
MACD Gold Pro è un sistema di trading avanzato basato su un indicatore MACD migliorato e sul canale adattivo DSNA (Dynamic Stochastic Noise Adaptive). Questo EA combina tecnologie innovative per offrire soluzioni intelligenti di trend-following e swing trading.
Vantaggi principali
-
Canale dinamico intelligente: L'algoritmo brevettato DSNA regola automaticamente l'ampiezza del canale in base alla volatilità, identificando opportunità sia in mercati trend che laterali.
-
Sistema a triplo filtro: Combina segnali MACD, filtri di volatilità e temporali per operare solo su trade ad alta probabilità.
-
Gestione del rischio adattiva: Calcolo automatico della posizione in base al saldo del conto e alla tolleranza al rischio.
-
Niente martingale/grid: Protegge i tuoi profitti.
-
Strategia ultra-breve: 10.000 trade in 5 anni.
Caratteristiche tecniche
-
MACD avanzato con parametri ottimizzati.
-
Canale dinamico che si adatta al mercato.
-
Stop-loss/take-profit basati sull’ATR.
-
Filtro orario per evitare periodi illiquidi.
-
Calcolo automatico dei lotti.
Mercati adatti
-
Strumenti: XAUUSD, XAUJPY, ecc.
-
Timeframe: 5 minuti
-
Ideale per broker con spread e commissioni bassi.
-
Piccole variazioni possibili tra broker diversi.