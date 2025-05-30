Klyro MT4

Klyro

Offerta Limitata: 10 su 10 copie rimaste a questo prezzo (aumenterà a $499 nei futuri aggiornamenti). 


Entra in una nuova era del trading automatizzato con Klyro—un EA progettato per interpretare le naturali “dinamiche di flusso” del mercato. Progettato per la precisione, questo sistema si concentra sulla lettura dei cambiamenti di momentum in tempo reale, rilevando le zone di esaurimento e eseguendo ingressi dove l'esaurimento di tendenza incontra la forza di inversione. È un approccio non lineare, fluido—ben oltre i rigidi setup meccanici.


Unisciti alla nostra crescente comunità di trader su MQL: (Clicca Qui)

Approfondisci ulteriormente le intuizioni dell'EA: (Clicca Qui)


Panoramica
Simbolo del Grafico: EURUSD (setup grafico singolo)
Timeframe: M15
Ottimo Per: All Forex Pairs
Deposito Minimo: $500 consigliato
Leva Finanziaria: 1:100 a 1:500 ottimale

Perché Klyro Si Distingue

Strategia Principale: La base di questo EA si fonda su un concetto unico chiamato Mappatura di Reversione del Flusso, che traccia dinamicamente gli squilibri nell'azione dei prezzi e nella velocità della liquidità. Mira a identificare quando il momentum dei prezzi diventa insostenibile e cattura i punti di reversione con precisione calcolata.

Sistema di Gestione Intelligente Opzionale: Per i trader che preferiscono un potenziale profitto aggiuntivo, Klyro include uno strato di gestione intelligente che si attiva in condizioni controllate. Non aggiunge mai operazioni alla cieca—piuttosto calcola la pressione di ingresso, le zone di drawdown e la fattibilità di recupero prima di aumentare l'esposizione. Questo assicura che, anche utilizzando la logica, rimanga sicuro, calcolato e guidato da rigorosi limiti di rischio.

Scaling Adattato al Rischio: La dimensione della posizione si adatta in base alla volatilità in tempo reale, all'equità del conto e alla sensibilità del mercato—quindi la tua esposizione rimane allineata con le condizioni di mercato in ogni momento.

Installazione Semplificata

Passo 1: Allega Klyro  al grafico di EURUSD  in MetaTrader.

Passo 2: Usa il timeframe M15 per risultati ottimali.

Passo 3: Personalizza la dimensione del lotto e scegli se abilitare la modalità di gestione intelligente.

Passo 4: Abilita il trading automatico e lascia che Klyro operi senza problemi.


Dopo l'Acquisto:

Contattaci dopo il tuo acquisto per ottenere accesso alla nostra comunità privata su Telegram. Ricevi aggiornamenti in tempo reale, impostazioni avanzate, risultati di performance e interagisci direttamente con connazionali e il team di sviluppo.

Klyro è più di un EA—è il tuo nuovo vantaggio nel trading.




