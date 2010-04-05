SMZ Apex

Indicatore SMZ Apex

L'indicatore SMZ Apex è progettato per identificare e visualizzare sul grafico le aree di prezzo in cui l'attività dei grandi operatori o delle "istituzioni" è stata significativa. Queste aree, note come Zone Istituzionali e Blocchi d'Ordine (Order Blocks), rappresentano livelli chiave di supporto e resistenza che il prezzo potrebbe rivisitare in futuro.

L'indicatore analizza il prezzo e il volume in un periodo di tempo a tua scelta (ad esempio, Giornaliero o H4) per individuare queste zone. Ti aiuta a:

  • Identificare potenziali punti di inversione.

  • Visualizzare aree di alta domanda (zone di acquisto) e alta offerta (zone di vendita).

  • Raggruppare le zone vicine per semplificare il grafico.

  • Ricevere allarmi quando si forma una nuova zona o quando il prezzo tocca una zona esistente.

Parametri Chiave (Configurazione)

Ecco i parametri più importanti che puoi regolare per personalizzare l'indicatore:

1. Configurazione del Timeframe Principale (Primary Timeframe Configuration)

  • TimeFrameBase: Definisce il timeframe principale in cui l'indicatore cercherà le zone. Il valore predefinito è PERIOD_D1 (Giornaliero), ideale per trovare zone a lungo termine. Si consiglia di utilizzare timeframe maggiori.

2. Visualizzazione delle Zone (Zone Visualization)

  • BuyZoneColor: Scegli il colore per le zone di acquisto (supporto).

  • SellZoneColor: Scegli il colore per le zone di vendita (resistenza).

  • ColorTouchedZone: Il colore che una zona assume quando il prezzo la tocca per la prima volta.

  • UseThinZones: Se attivato (true), le zone saranno disegnate come linee sottili anziché rettangoli solidi, il che può rendere il grafico più pulito.

  • GroupCloseZones: Se attivato (true), l'indicatore raggrupperà le zone della stessa direzione che sono molto vicine tra loro.

  • MaxPipsToGroup: Solo se GroupCloseZones è attivo. Definisce la distanza massima in pips affinché le zone vengano raggruppate.

  • MaxVisibleZones: Limita il numero di zone mostrate sul grafico per evitare il sovraccarico visivo.

3. Impostazioni dei Blocchi d'Ordine (Order Blocks Settings)

  • EnableOrderBlocks: Attiva o disattiva il rilevamento dei blocchi d'ordine, che sono zone di alta importanza.

  • BuyOBColor/SellOBColor: Colori per i blocchi d'ordine di acquisto e vendita.

4. Log e Allarmi (Logging and Alerts)

  • AlertOnNewZone: Se attivo (true), riceverai un allarme quando viene rilevata una nuova zona.

  • AlertOnZoneTouch: Se attivo (true), riceverai un allarme quando il prezzo tocca una zona per la prima volta.

Interpretazione delle Zone

  • Zona di Acquisto (Buy Zone): Un'area di supporto dove c'è un'alta probabilità che gli acquirenti entrino nel mercato. Si cerca una conferma di acquisto quando il prezzo la tocca.

  • Zona di Vendita (Sell Zone): Un'area di resistenza dove c'è un'alta probabilità che i venditori entrino nel mercato. Si cerca una conferma di vendita quando il prezzo la tocca.

  • Zona Toccata (Touched Zone): Una zona che il prezzo ha già visitato. Il suo colore cambierà per indicare che è già stata attivata. Si ritiene che abbia perso parte della sua forza, quindi è meglio essere più cauti nel fare trading su di essa nuovamente.

  • Blocco d'Ordine (Order Block): Un tipo speciale di zona che rappresenta l'ultimo movimento rialzista o ribassista prima di un'inversione di direzione aggressiva. Spesso, queste zone sono più forti e offrono opportunità migliori.


