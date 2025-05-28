Hell Door

Hell Door è un robot di trading all'avanguardia progettato per i trader che cercano precisione, affidabilità e prestazioni nel dinamico mondo del trading Forex. Costruito su un sofisticato framework multi-valuta, questo esperto consulente (EA) porta le migliori strategie di trading in range nel tuo portafoglio. Attaccala al grafico AUDUSD M15, e Hell Door EA analizzerà e traderà automaticamente su più simboli Forex senza soluzione di continuità, facendoti risparmiare tempo e fatica.

Come funziona Hell Door?

Hell Door EA sfrutta una strategia di trading in range che identifica i principali livelli di supporto e resistenza per operare in modo efficiente all'interno di intervalli di prezzo ben definiti. Analizzando costantemente i dati di mercato, garantisce che le tue operazioni siano basate su decisioni informate in tempo reale. Questa strategia è altamente adattabile, dimostrata efficace in diverse condizioni di mercato, rendendola una scelta affidabile per i trader di tutti i livelli di esperienza.

Link alla guida blog:https://www.mql5.com/en/blogs/post/752859

Cosa rende Hell Door EA unico?

  • Impegno per la Qualità: Hell Door è progettato per affidabilità ed efficacia, offrendo prestazioni costanti.
  • Continui Miglioramenti: Aggiornamenti regolari mantengono l'EA allineato con le tendenze di mercato in evoluzione e le strategie di trading all'avanguardia.
  • Facilità d'Uso: Configuralo una volta su AUDUSD M15 e lascia che Hell Door gestisca le operazioni automaticamente.

Caratteristiche principali di Hell Door EA

  • Decisioni Intelligenti: Identifica intelligentemente le opportunità di trading ottimali utilizzando analisi avanzate dei dati.
  • Prestazioni Affidabili: Progettato per affrontare una varietà di condizioni di mercato con precisione.
  • Esperienza nel Trading in Range: Progettato per eccellere in ambienti di mercato delimitati, garantendo una maggiore consistenza nelle operazioni.
  • Focus sulla Sostenibilità: Le regolazioni dei prezzi garantiscono disponibilità e supporto a lungo termine.
  • Compatibilità con Prop Firm: Sviluppato tenendo conto delle sfide delle prop firm, offrendo un vantaggio in ambienti di trading rigorosi.
  • Time-Frame Ottimizzato: Progettato per prestazioni ottimali sul timeframe M15.

Installazione Semplice per Ritorni Massimi

Per iniziare, basta:

  1. Attaccare Hell Door EA a un grafico AUDUSD M15.
  2. Scaricare il file di set consigliato dal post fornito.
  3. Rilassati e guarda mentre Hell Door EA gestisce il trading su vari coppie Forex per te.

Nota: Quando acquisti l'EA, ti preghiamo di inviare un messaggio privato per essere invitato al mio canale MQL5 e Telegram e se hai bisogno di ulteriore aiuto e informazioni.

 
 

Filtro:
Daniel Daniel
505
Daniel Daniel 2025.07.16 16:56 
 

It belongs to hell just as its name. This is the most useless EA I have ever used.

Ridzq Adnan Cikal
364
Risposta dello sviluppatore Ridzq Adnan Cikal 2025.09.02 20:38
Hi, im sorry to hear that , i am on the final stages of a new version ,im sure it will bounce back.
Christian Josef Hoschkara
305
Christian Josef Hoschkara 2025.06.20 17:52 
 

Kaufdatum: 4 Juni Kosten 75€/ Stopp des EA: 10 Juni/ Handelsverlust: 1175€/ Gesamtkosten: 1250€/ Es war die Hölle!!!!

Zahlbar ohne Abzug

Wegen neuer Version nochmals aktiviert und weiterhin Verluste Verluste

Ridzq Adnan Cikal
364
Risposta dello sviluppatore Ridzq Adnan Cikal 2025.09.02 20:38
Please send me your results to me so i check it more to see what's wring
Rispondi alla recensione