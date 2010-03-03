The Eye MT5

TheEye

Il prezzo attuale è offerto con uno sconto speciale del 30% per i fortunati acquirenti alla prima esperienza, disponibile solo per un periodo limitato.


Benvenuti in un nuovo mondo di eccellenti profitti con uno sforzo minimo nel mercato Forex.



I nostri vantaggi sono:

  1. Molto adatto per superare il prop (Prop Firm Challenges).
  2. Ultima versione di EA. Copre un XAGUSD.
  3. Adatto a qualsiasi capitale anche conti con piccolo capitale.
  4. Nessuna griglia, nessun martingale.
  5. Completamente Automatizzato Esperto.


Intervallo di tempo: M15

Scambia automaticamente sul simbolo seguente per le migliori prestazioni:XAGUSD

you only need to run it once on Silver and on M15 chart

you can read more about it here and discounts here.

  • La nostra strategia prevede l'analisi dei modelli di prezzo con indicatori proprietari sviluppati dal nostro team e livelli di supporto e resistenza specializzati.

  • Distribuzione esclusiva: il nostro prodotto è disponibile esclusivamente sul sito MQL5 per garantire autenticità e supporto.

Riconosciamo le sfide che i trader affrontano, specialmente nel soddisfare gli standard rigorosi delle sfide delle prop firm.

Il nostro robot è progettato per fornire un vantaggio competitivo, simile ad avere un trader esperto al tuo fianco. Offre approfondimenti strategici e efficienze operative per aiutarti a eccellere in condizioni di mercato complesse.


*Dopo l'acquisto del prodotto, unisciti al nostro canale Telegram per contattarci e  ricevere gli ultimi aggiornamenti e offerte esclusive.

"Siamo al tuo fianco nei giorni più redditizi."




