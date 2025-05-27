The Eye MT4
- Experts
- Shazdeh Taghi Mahmoudi
- Versione: 2.41
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 10
TheEye
Il prezzo attuale è offerto con uno sconto speciale del 30% per i fortunati acquirenti alla prima esperienza, disponibile solo per un periodo limitato.
Benvenuti in un nuovo mondo di eccellenti profitti con uno sforzo minimo nel mercato Forex.
I nostri vantaggi sono:
- Molto adatto per superare il prop (Prop Firm Challenges).
- Ultima versione di EA. Copre un XAGUSD.
- Adatto a qualsiasi capitale anche conti con piccolo capitale.
- Nessuna griglia, nessun martingale.
- Completamente Automatizzato Esperto.
Scambia automaticamente sul simbolo seguente per le migliori prestazioni:XAGUSD
you only need to run it once on Silver and on M15 chart
-
La nostra strategia prevede l'analisi dei modelli di prezzo con indicatori proprietari sviluppati dal nostro team e livelli di supporto e resistenza specializzati.
- Distribuzione esclusiva: il nostro prodotto è disponibile esclusivamente sul sito MQL5 per garantire autenticità e supporto.
Riconosciamo le sfide che i trader affrontano, specialmente nel soddisfare gli standard rigorosi delle sfide delle prop firm.Il nostro robot è progettato per fornire un vantaggio competitivo, simile ad avere un trader esperto al tuo fianco. Offre approfondimenti strategici e efficienze operative per aiutarti a eccellere in condizioni di mercato complesse.
