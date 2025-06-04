SeeGrid EA MT5

SeeGrid EA - Advanced Grid Trading System

Overview

SeeGrid EA v1.27 is a sophisticated bi-directional grid trading system that implements dynamic Dollar-Cost Averaging (DCA) strategies with advanced risk management. This Expert Advisor combines traditional grid trading with intelligent position management and automated market analysis.

Key Features

Bi-Directional DCA Grid System

Positive DCA follows trend direction with progressive lot multiplication. Negative DCA provides counter-trend averaging with separate risk parameters. Dynamic Grid Spacing automatically adjusts based on market volatility (ATR). Independent Buy/Sell Management ensures each direction operates with separate counters and logic.

Advanced Risk Management

Multi-Level Safety includes individual position TP, negative DD protection, and positive DD targets. Position Trimming provides intelligent partial closure of profitable versus losing positions. Daily Profit Limits automatically halt trading when daily targets are reached. Margin Level Monitoring prevents dangerous over-leveraging. Emergency Stop Loss enables automatic position closure during high drawdown.

Market Condition Adaptation

ATR-Based Volatility Filter adjusts grid spacing automatically to market volatility. Time-Based Trading offers configurable trading hours with GMT+0 timezone. Spread Control pauses trading during high spread conditions. Market Session Recognition optimizes for different trading sessions.

Trading Modes

AUTO Mode provides fully automated grid trading based on price levels. MANUAL Mode allows user-controlled order placement with DCA multipliers. Hybrid Operation enables switching between modes without stopping the EA.

Position Management Intelligence

Cross-Directional Trimming closes profitable positions against losing ones. Same-Direction Trimming optimizes positions within the same direction. Dynamic Lot Sizing progressively increases based on DCA type and count. Trailing Stop System protects profits during favorable market moves.

Configuration Parameters

Grid Settings

InitialLot - Starting position size (0.01 recommended)

StepFirst - Initial grid distance in points (100-200 optimal)

Step1/Step2 - Progressive grid distances for different DCA levels

OrdersBeforeStep2 - Transition point for larger grid spacing

DCA Multipliers

MultiBuy1/MultiSell1 - Positive DCA multipliers (1.2 recommended)

MultiBuy2/MultiSell2 - Negative DCA multipliers (1.05 conservative)

MaxPositiveDCA/MaxNegativeDCA - Maximum orders per direction

Risk Control

TakeProfit - Individual position profit target in USD

MaxNegativeDD - Maximum floating loss before emergency actions

PositiveDD - Total profit target for closing all positions

DailyProfitTarget - Daily profit limit in USD

Advanced Features

UseATRFilter - Enable dynamic volatility-based adjustments

EnableTrimming - Activate intelligent position trimming

TrailInitialGrid - Grid line movement based on price action

CooldownMinutes - Rest period after closing all positions

Visual Interface

Real-time Panel displays account status, position counts, and profit/loss. Trading Mode Indicator shows AUTO/MANUAL status. Grid Lines provide visual representation of entry levels on chart. Profit Annotations mark historical profits on closed positions.

Trading Strategy

Initial Setup places buy/sell lines above and below current price. Position Entry opens positions when price crosses grid lines. DCA Execution adds positions with increasing lot sizes. Profit Management closes individual positions at TP levels. Risk Control monitors drawdown and implements protective measures. Position Optimization trims positions for optimal risk/reward.

Risk Warnings

Grid trading involves significant risk during trending markets. Proper capital management is essential with recommended minimum of $1000. Backtest thoroughly before live trading. Monitor margin levels closely, especially with volatile instruments. Consider VPS hosting for 24/7 operation.

Recommended Settings

Conservative Setup - InitialLot: 0.01, StepFirst: 150, MultiBuy1/MultiSell1: 1.15, MultiBuy2/MultiSell2: 1.03, MaxNegativeDD: 2% of balance

Aggressive Setup - InitialLot: 0.02, StepFirst: 100, MultiBuy1/MultiSell1: 1.25, MultiBuy2/MultiSell2: 1.08, MaxNegativeDD: 5% of balance

Optimal Market Conditions

Range-bound or sideways markets, low to moderate volatility periods, major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD), sufficient account balance for grid expansion.

Technical Specifications

Platform: MetaTrader 5 | Strategy: Bi-directional Grid with DCA | Position Management: Dynamic lot sizing with trimming technology | Risk Approach: Multi-level protection with ATR-based volatility filtering

Advanced grid trading with institutional-grade risk management.


Prodotti consigliati
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
The Midnight Scalper MT5
Stephen Reynolds
Experts
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE : After a
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experts
Grid Engulfing is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small bea
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experts
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
SR Breakout Scalper
Mehmet Akif Kurt
Experts
Descrizione di SR Breakout Scalper SR Breakout Scalper: Cattura il Mercato con Breakout Confermati dal Volume Stai cercando punti di ingresso chiari e ad alta probabilità, liberi dal rumore di mercato? SR Breakout Scalper è un Expert Advisor di nuova generazione che automatizza completamente una strategia collaudata utilizzata dai trader professionisti: Breakout di Supporto e Resistenza confermati dal Volume. Invece di concentrarsi esclusivamente sull'azione dei prezzi, questo EA analizza la ve
FREE
Pivot point and RSI EA
Irvan Trias Putra
Experts
This trading robot is based on a candlestick pattern and RSI indicator strategy. It looks for candles that have a small body relative to their shadows, indicating indecision in the market. It also checks if these candles are placed at the pivot point.  If the close of one of the next candles breaks the resistance line from below and the RSI is above the MA of RSI, then the robot opens a buy order. If the close of one of the next candles breaks the support line from above and the RSI is below th
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
Experts
AUTO3M Lite MT5 is a fully automatic Expert Advisor for Trend, Hedging Strategy Trade With Bollinger Bands And Stochastic Oscillator Bollinger Bands Are Used Mainly To Follow Trends. Stochastic Main Line And Signal Line Use For Open Pending Order Buy Or Sell The advisor Auto3M Lite MT5 can work on a VPS. Pro version MT4 Pro version MT5 Feature No martingale Hard stop loss and take profit for each position Use Trailing stop Delete pending order automatic by interval time Use buy stop and sell
FREE
Orca
Noriyuki Suzuki
Experts
Orca detects trends and slight price stagnation, aiming to take positions in the direction of the breakout. By avoiding tricky price movements during range conditions and targeting breakouts, it achieves tight stop losses. It performs well in trending markets but tends to stagnate during prolonged range conditions. It is suitable for instruments like USDJPY and Gold, where trends often result in one-sided price movements. This EA operates on the H1 timeframe.Parameter Descriptions LotManageme
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (7)
Experts
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experts
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
RSI GridMaster Mini
Adam Zolei
4.88 (8)
Experts
Welcome! This is the RSI GridMaster Mini, the freely available compact version of the popular RSI GridMaster. This robot operates based on the RSI indicator with a grid strategy, allowing for continuous trading in response to market movements. The Mini version comes with a fixed lot size of 0.01 and trades exclusively on the hourly time frame. In this version, the number of settings has been minimized to simplify and streamline the trading process. You can find the full version by clicking here
FREE
Complex Chaos EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Complex Chaos EA is an automated system that uses a pair of exponential moving averages to detect the market direction and opens trades on candle open. If the market moves against a trade it will at a set distance open another trade in the same direction to move the take profit of the group of open positions closer to the current price and make the group of trades winners overall once the price reverses. If a change in direction is detected then all trades are closed and it starts trading in
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.24 (37)
Experts
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA delivers t
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Experts
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Experts
The strategy is based on the Alligator technical indicator, described by Bill Williams in "Trading Chaos". The system is based on three moving averages (Lips, Teeth and Jaw lines), and oscillators, calculated using the difference between them. The trading signals are generated after crossover of the Alligator lines, depending on trend, determined by order of these lines. In the case of upward trend the Lips line (with minimal period) is the highest, the next is the Teeth line, and the lowest is
FREE
MA cross Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
Il MA Cross Bot per MetaTrader 5 è un Expert Advisor gratuito pensato con uno scopo puramente didattico e dimostrativo. Nasce dall’idea di offrire a chi si avvicina al trading algoritmico uno strumento semplice ma concreto, che permetta di comprendere meglio come funziona una delle logiche più conosciute e utilizzate nei mercati finanziari: l’incrocio delle medie mobili. L’EA osserva l’andamento del prezzo e reagisce quando due medie mobili si incrociano tra loro, aprendo automaticamente posizio
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (289)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (13)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.56 (16)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.81 (21)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (10)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.54 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Altri dall’autore
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
Cloud DCA Pro EA - Advanced Ichimoku DCA Trading System Product Overview Cloud DCA Pro is a sophisticated Expert Advisor combining Ichimoku Kinko Hyo analysis with intelligent Dollar Cost Averaging strategy. Designed for systematic, emotion-free trading without traditional stop losses. Key Features No Stop Loss Strategy - Uses smart DCA levels instead of hard stops Ichimoku Cloud Analysis - Professional trend detection and filtering Intelligent DCA System - Progressive position averaging with mu
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
5 (1)
Experts
GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System Overview GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management. Key Features Multi-Strategy Architecture Strategy A (Conservative) provides long-term swing trading with high probability setups. St
FREE
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
Indicatori
RSI Advanced - Elevate Your Analysis & High-Potential Trade Signals Overview RSI Advanced is a powerful custom indicator for MetaTrader 5, designed to elevate your technical analysis and provide reliable trading signals. This indicator integrates a standard Relative Strength Index (RSI) with a sophisticated system of Moving Averages (MA) and Bollinger Bands (BB) applied directly to the RSI's data. Furthermore, it incorporates advanced divergence detection capabilities, empowering traders to iden
FREE
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experts
Enhanced Candlestick DCA EA - Professional Trading Strategy Description The Enhanced Candlestick DCA EA is a sophisticated multi-strategy trading system that combines Japanese candlestick pattern analysis with advanced Dollar Cost Averaging (DCA) position management. Developed with both safety and profitability in mind, this EA dynamically adapts to changing market conditions through its intelligent entry system and comprehensive risk management framework. Key Features Entry System Candlestick P
FREE
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Utilità
EA Performance Monitor - Your Trading Command Center Overview EA Performance Monitor is a comprehensive monitoring tool for MetaTrader 5 that provides real-time oversight of all Expert Advisors running across your charts. This utility displays performance metrics, risk assessment, and account health in a centralized dashboard, enabling efficient portfolio management and informed decision-making. Key Features Mission Control Dashboard Transform your trading workspace into a professional command
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Utilità
Magic Order Manager EA v1.02 - Professional Trading Assistant Smart Position Management Tool with Auto Take Profit System Product Description Magic Order Manager is a professional-grade Expert Advisor designed to optimize trading profits through smart automation and risk control. This position management tool provides automated profit taking based on customizable rules while maintaining comprehensive risk monitoring. Key Features Intelligent Auto Take Profit Automatically closes all positions wh
FREE
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indicatori
TradingDashboardPro - Professional Trading Analytics Indicator for MT5 Overview TradingDashboardPro is a comprehensive real-time trading analytics dashboard that transforms your MT5 chart into a powerful account monitoring station. This professional-grade indicator provides instant visualization of your trading performance, helping you make informed decisions with live data updates every 5 seconds. Key Features Real-Time Account Monitoring Track your account health with live updates displaying b
FREE
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
FlashXbestEA - Professional Williams %R Grid Trading System Revolutionary DCA Strategy with Advanced Market Intelligence FlashXbestEA represents the next generation of automated grid trading, combining Williams %R momentum analysis with sophisticated Dollar Cost Averaging (DCA) techniques. This EA intelligently manages multiple positions using advanced mathematical models to maximize profits while protecting capital through smart recovery mechanisms. Core Trading Logic Williams %R Direction Stra
Filtro:
Tin Huynh
18
Tin Huynh 2025.06.21 07:01 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Khac Thanh Bui
2859
Risposta dello sviluppatore Khac Thanh Bui 2025.06.21 07:32
Thanks for your feedback!
Rispondi alla recensione