Benvenuto in Trend Tracer Pro – il culmine di oltre 10 anni di sviluppo di tecnologie di trading fianco a fianco con broker, banche e hedge fund.

Trend Tracer Pro non è un altro “robot tuttofare”. È un motore di livello professionale che ti consente di assemblare varianti di strategie illimitate per qualsiasi simbolo o timeframe. Che tu faccia scalping intraday, carry trade settimanali o portafogli multi-asset diversificati, il suo design modulare si adatta al tuo stile e profilo di rischio – la tua creatività è l’unico limite.

Ultime 7 copie a $499 Prezzo lancio scontato.

TUTTI I FILE DI CONFIGURAZIONE

Inclusi nell’acquisto

Licenza a vita e tutti gli aggiornamenti futuri – paga una volta, trade a vita.

File preimpostati per le principali coppie FX, XAUUSD e indici.

Guida agli input Scopri tutti i parametri e come funzionano per costruire il tuo vantaggio.

Video tutorial in HD Mostra gestione operativa in tempo reale e sviluppo della strategia.

Canale di supporto privato per domande dirette con lo sviluppatore.

Funzionalità chiave affidabili dai trader

Costruzione modulare delle regole – combina filtri MA doppi, finestre temporizzate di entrata, stacking DCA, logica break-even e trailing stop per creare il comportamento desiderato.

Tre modalità intelligenti di lotti – Dimensione fissa, Abbinamento saldo o Percentuale di rischio, ciascuna adattata automaticamente ai requisiti del broker.

Layer decisionale consapevole degli swap – opzionalmente evita o chiude posizioni quando il finanziamento overnight diventa sfavorevole.

Sicurezze integrate – limiti di operazione, verifica del margine, SL/TP in punti o %, e verifica dei livelli di blocco e stop del broker prima di ogni ordine.

Indipendente dal mercato – Forex, metalli, energie, indici, crypto; supporto per conti con hedging e netting.

Template pronti oggi, creatività domani – avvia subito i profili forniti, poi iterali e perfezionali man mano che le idee evolvono.

Provalo senza rischi

Scarica la demo gratuita e collegala al tester di strategia o al conto demo.

Carica un profilo esistente o creane uno nuovo in pochi minuti.

Rivedi i tuoi backtest.

Quando sei sicuro che si adatta al tuo workflow, blocca il prezzo attuale e metti al lavoro Trend Tracer Pro.

