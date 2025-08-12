RoboBands Trader Pro

RoboBands Trader Pro – Smart Auto Trading for MT5

Launch Price: $99
Next Price: $199 → Increases by $100 every 10 sales (Final: $2499)

Requirements

  • Broker: Any (Low spread; Fusion Markets recommended)

  • Min. Deposit: $100 (with 1:500 leverage)

  • Lot Size: Fully customizable (starts at 0.01)

  • VPS: Required for 24/7 operation

  • Timeframes: M1–H1 (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURAUD, USD/CAD)

Core Features

  • Combines MACD, Awesome Oscillator, and DeMarker for precise entries

  • Supports multiple pairs & timeframes

  • Smart Risk Management: SL/TP, Trailing Stop, max spread, trade limits

  • Session Control: Trade specific hours/days

  • Built-in equity protection & real-time performance stats

  • Remembers key data across sessions

Easy to Use

Set it once and let it run. Full automation with disciplined risk control.

After purchase, message me for installation & setup help.

Prodotti consigliati
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Gold Zenix
Md Billal Hossain
Experts
Presentazione di ZENIX EA: il tuo compagno d'élite per il mercato dell'oro Benvenuti in ZENIX, l'Expert Advisor di nuova generazione creato esclusivamente per XAU/USD (oro). ZENIX non è solo un sistema di trading automatizzato: è un motore di precisione costruito con una sola missione: Dominare il mercato dell'oro con intelligenza, adattabilità e potenza. ***Prezzi limitati - Scadenza a breve*** Il prossimo prezzo salirà a $200,46 Non perdere l'occasione di assicurarti "Zenix" a un prez
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experts
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Rocket to the Golden Moon EA MT5
Milena Papova
3.5 (2)
Experts
Rocket to the Golden Moon is an advanced algorithmic trading advisor I developed for ambitious traders. This innovative tool combines the latest advances in quantum computing and behavioral finance, and uses a neural network predictor of price dynamics, a multilayer recurrent neural network with LSTM architecture. But that's not all. Rocket to the Golden Moon uses a multi-factor asset valuation model, an advanced version of the Fame-French model augmented with alternative data analysis, to ident
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Experts
Introducing Mary Pippins FX: Your Practically Perfect Partner for Navigating GBPUSD! DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 3 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Tired of the unpredictable gusts and downpours in the GBPUSD market? Wish you had a helping hand to manage the "chimney sweeps" of volatility, especially on the H1 chart? Mary Pippins FX is here to bring a spoonful of order and sophistication to your trading approach! This isn't just another Expert Advisor; it's your meticulou
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo. Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5. Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni. L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del p
Gold Boss EA
Mohammad Habibulla Bahar
Experts
Gold Boss EA MT5  – The Ultimate Forex Trading Expert Advisor Unlock the power of automated trading with Gold Boss EA , a cutting-edge Forex Expert Advisor designed to maximize your profits on the XAUUSD market . With precision algorithms and smart risk management , this EA ensures consistent and efficient trading on MetaTrader 5 . Key Features & Requirements: Minimum Balance Requirement: $100 ( Recommended: $500+ for safer trading) Market Compatibility: Exclusively designed for XAUUSD (Gold
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Strategia CSP. Il backtest e l'ottimizzazione sono stati eseguiti su dati storici esterni, per questo motivo un backtest eseguito su meta trader5 non mostrerà gli stessi buoni risultati, tuttavia oltre al backtest, abbiamo eseguito un test reale per 1 settimana dal 2023.03.27 al 2023.0330 i risultati sono esposti nelle immagini fornite. Suggerimenti per migliorare questa (e la maggior parte delle) strategie. Come alcuni di voi avranno sperimentato, abbiamo attraversato un periodo di alta vola
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experts
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
STL TradeBooster
Denis Katerenchuk
Experts
STL TradeBooster is an advanced trading advisor for EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD currency pairs on a M5 timeframe . This advisor is suitable for any deposit size and supports two trading modes, making it a flexible tool for both novice and experienced traders. Key Features of STL TradeBooster Trading with Indicators : Market entries are based on signals from the Stochastic and MA indicators, ensuring accurate entry points. User-Friendly Control Panel : A simple and intuitive interface for
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experts
This EA is for only Deriv Synthetic indices.  Forex MT4 Version here:   https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/89113 Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force u
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experts
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA: la rivoluzione definitiva del trading è arrivata! "Il vero potere del trading sta nel vedere ciò che gli altri non vedono. NeoPips Engine non segue il mercato, lo domina." Informazioni su NeoPips Engine EA: il tuo alleato di trading intelligente NeoPips Engine EA non è un robot di trading qualunque. È un consulente esperto multidimensionale, ottimizzato per l'intelligenza artificiale, creato per i trader che richiedono precisione, adattabilità e prestazioni a lungo t
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
BTC Reversal Zone
Muhammad Arslan
Experts
BTC Reversal Zone Expert Advisor Elevate your trading game with the BTC Reversal Zone EA! Versatile Performance: Optimized for   Bitcoin ,   Gold ,   Indices , and major   Forex pairs. Smart Entry System: Detects breakouts and reversals, focusing on pullbacks for precise entries. Dynamic Market Adaptation: Adjusts seamlessly to changing conditions for consistent results. Advanced Risk Management: Built-in stop loss, take profit, and trailing stop for ultimate control. Customizable & U
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno   sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump   ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di   dazi doganali su larga scala   che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente   sono aumentate — recentemente tra   Israele e Iran   — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Experts
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Altri dall’autore
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione