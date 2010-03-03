Trend Sigma X
- Experts
- Teng Fei Zhu
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Trend Sigma X è una strategia di trend following multi-timeframe basata su incrocio EMA, filtro ADX e canali Sigma dinamici, progettata per MT5. Combina conferma del trend, filtro volatilità e uscite intelligenti, ottima per oro (XAUUSD).
🔹 Punti di Forza
-
Conferma Tripla del Trend
-
Incrocio EMA8/EMA22
-
ADX(14) ≥25 per forza trend
-
EMA13/EMA55 su timeframe H1
→ Meno falsi segnali!
-
-
Uscita Intelligente
-
Canali 3σ/4σ
-
TP/SL dinamici con ATR(14)
→ Risk/reward 1:2~1:3
-
-
Sicurezza
-
Niente martingala/grid
-
Deposito minimo $200
-
Timeframe 30 minuti (M30)
-
🔹 Mercati Ideali
-
XAUUSD, XAUJPY
-
Durata: 30 min - 3 giorni
🔹 Gestione Rischi
-
Modalità: Solo long/Solo short/Entrambi
-
Dimensione posizione dinamica
-
Limite massimo perdita
🔹 Per Trader Che...
✔ Seguono il trend
✔ Preferiscono regole chiare
✔ Usano EA