TradeGuard
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TradeGuard – Indicatore di monitoraggio leggero di account e posizioni
TradeGuard visualizza i dati del conto e delle negoziazioni in tempo reale direttamente sul tuo grafico.
Panoramica dell'account:
Bilancia – Saldo del conto corrente.
Equità – Capitale netto del conto in tempo reale (saldo + P/L variabile).
Margine – Margine utilizzato per le posizioni aperte.
Margine libero – Margine disponibile per nuove negoziazioni.
Rischio totale % – Esposizione totale al rischio in percentuale del saldo del conto.
Totale flottante – Profitto/perdita combinati di tutte le posizioni aperte (nella valuta del conto).
Dati specifici del simbolo (si aggiornano automaticamente al cambio di carta):
Valore di Stop Loss (SL) – Livello di stop loss (convertito nella valuta del conto).
Valore di Take Profit (TP) – Livello di profitto (convertito nella valuta del conto).
Simbolo Rischio % – Esposizione al rischio per il simbolo corrente.
Simbolo galleggiante – Profitto/perdita per la posizione aperta su questo simbolo (nella valuta del conto).