TradeGuard

TradeGuard – Indicatore di monitoraggio leggero di account e posizioni

TradeGuard visualizza i dati del conto e delle negoziazioni in tempo reale direttamente sul tuo grafico.


Panoramica dell'account:

  • Bilancia   – Saldo del conto corrente.

  • Equità   – Capitale netto del conto in tempo reale (saldo + P/L variabile).

  • Margine   – Margine utilizzato per le posizioni aperte.

  • Margine libero   – Margine disponibile per nuove negoziazioni.

  • Rischio totale %   – Esposizione totale al rischio in percentuale del saldo del conto.

  • Totale flottante   – Profitto/perdita combinati di tutte le posizioni aperte (nella valuta del conto).

Dati specifici del simbolo (si aggiornano automaticamente al cambio di carta):

  • Valore di Stop Loss (SL)   – Livello di stop loss (convertito nella valuta del conto).

  • Valore di Take Profit (TP)   – Livello di profitto (convertito nella valuta del conto).

  • Simbolo Rischio %   – Esposizione al rischio per il simbolo corrente.

  • Simbolo galleggiante   – Profitto/perdita per la posizione aperta su questo simbolo (nella valuta del conto).


