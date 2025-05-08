MACD Divergece Reversal PRO
- Indicatori
- German Pablo Gori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 12
Il MACD Divergence Reversal PRO è un indicatore avanzato progettato per identificare opportunità di investimento attraverso l'analisi delle divergenze MACD in combinazione con filtri tecnici innovativi. È uno strumento essenziale per i trader che desiderano anticipare i cambiamenti di tendenza nei mercati volatili, laterali o alla fine di tendenze prolungate.
Caratteristiche Principali:
-
Rilevamento delle Divergenze MACD:
- Divergenza Alcista Normale: Quando il prezzo forma un minimo più basso ma il MACD mostra un minimo più alto (debolezza venditrice).
- Divergenza Baisca Normale: Quando il prezzo raggiunge un massimo più alto ma il MACD forma un massimo più basso (debolezza compratrice).
- Divergenze Nascoste: Per strategie di continuazione della tendenza (opzionale).
-
Filtri Avanzati per la Conferma dei Segnali:
- Filtro ADX: Integra l'Indice Direzionale Medio (ADX) per validare la forza del ribaltone:
- ADX < 25 → Mercato laterale (range).
- ADX > 40 → Esaurimento della tendenza.
- Filtro RSI: Personalizza i livelli di ipercomprato (70) e ipervenduto (30) per filtrare segnali non affidabili.
- Filtro Volume: Attiva gli avvisi solo quando il volume supera la media mobile (configurabile).
-
Gestione del Rischio Integrata:
- Stop-Loss basato sull’ATR: Calcola automaticamente i livelli di protezione moltiplicando l’ATR (Range Vero Medio) per un fattore regolabile.
-
Visualizzazione Chiara e Accessibile:
- Frecce Colorate: Segnali visivi sul grafico (verde per rialzo, rosso per ribasso).
- Zone di Divergenza: Riempie le aree tra picchi e minimi per una migliore interpretazione.
- Pannello Informativo: Mostra in tempo reale:
- I valori attuali di MACD, RSI e ADX.
- L’ultima divergenza rilevata e l’orario.
- Timer di scadenza della candela.
-
Avvisi Personalizzabili:
- Notifiche push, sonore ed email.
- Configurazione flessibile per abilitare avvisi in base al tipo di divergenza (normale/nascosta).
-
Esportazione dei Dati Storici:
- Salva tutti i segnali in un file CSV per analisi successive (data, tipo di divergenza, prezzo, forza, condizioni di volume, ecc.).
-
Livelli Dinamici di Supporto e Resistenza:
- Identifica automaticamente i livelli chiave basati su minimi/massimi locali (configurabili).
Strategia di Ribalto con Divergenza MACD
Questo indicatore è ottimizzato per strategie di inversione di tendenza, ideali nei seguenti scenari:
- Mercati Laterali: In zone congestionate, le divergenze anticipano rotture.
- Esaurimento della Tendenza: Alla fine di movimenti prolungati rialzisti o ribassisti, rileva debolezze nascoste.
- Grafici Giornalieri/Settimanali: Perfetto per trader posizionali o swing trading.
Esempio di Utilizzo:
- Divergenza Alcista su Grafico Giornaliero: Se il prezzo scende a un nuovo minimo ma il MACD forma un minimo più alto, l’indicatore segna la zona con una freccia verde, suggerendo un possibile acquisto.
- Filtro ADX: Se l’ADX > 40, il segnale è considerato esaurimento, rafforzando l’idea di inversione.
Vantaggi Competitivi:
- Personalizzazione Totale: Regola periodi MACD, soglie di volume, colori e stili.
- Integrazione con Altri Indicatori: Compatibilità con RSI, ADX e ATR per strategie multi-timeframe.
- Modalità Debug ed Esportazione: Consente backtesting rigorosi e ottimizzazione dei parametri.