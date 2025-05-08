MACD Divergece Reversal PRO

Il MACD Divergence Reversal PRO è un indicatore avanzato progettato per identificare opportunità di investimento attraverso l'analisi delle divergenze MACD in combinazione con filtri tecnici innovativi. È uno strumento essenziale per i trader che desiderano anticipare i cambiamenti di tendenza nei mercati volatili, laterali o alla fine di tendenze prolungate.

Caratteristiche Principali:

  • Rilevamento delle Divergenze MACD:

    • Divergenza Alcista Normale: Quando il prezzo forma un minimo più basso ma il MACD mostra un minimo più alto (debolezza venditrice).
    • Divergenza Baisca Normale: Quando il prezzo raggiunge un massimo più alto ma il MACD forma un massimo più basso (debolezza compratrice).
    • Divergenze Nascoste: Per strategie di continuazione della tendenza (opzionale).

  • Filtri Avanzati per la Conferma dei Segnali:

    • Filtro ADX: Integra l'Indice Direzionale Medio (ADX) per validare la forza del ribaltone:
      • ADX < 25 → Mercato laterale (range).
      • ADX > 40 → Esaurimento della tendenza.
    • Filtro RSI: Personalizza i livelli di ipercomprato (70) e ipervenduto (30) per filtrare segnali non affidabili.
    • Filtro Volume: Attiva gli avvisi solo quando il volume supera la media mobile (configurabile).

  • Gestione del Rischio Integrata:

    • Stop-Loss basato sull’ATR: Calcola automaticamente i livelli di protezione moltiplicando l’ATR (Range Vero Medio) per un fattore regolabile.

  • Visualizzazione Chiara e Accessibile:

    • Frecce Colorate: Segnali visivi sul grafico (verde per rialzo, rosso per ribasso).
    • Zone di Divergenza: Riempie le aree tra picchi e minimi per una migliore interpretazione.
    • Pannello Informativo: Mostra in tempo reale:
      • I valori attuali di MACD, RSI e ADX.
      • L’ultima divergenza rilevata e l’orario.
      • Timer di scadenza della candela.

  • Avvisi Personalizzabili:

    • Notifiche push, sonore ed email.
    • Configurazione flessibile per abilitare avvisi in base al tipo di divergenza (normale/nascosta).

  • Esportazione dei Dati Storici:

    • Salva tutti i segnali in un file CSV per analisi successive (data, tipo di divergenza, prezzo, forza, condizioni di volume, ecc.).

  • Livelli Dinamici di Supporto e Resistenza:

    • Identifica automaticamente i livelli chiave basati su minimi/massimi locali (configurabili).

Strategia di Ribalto con Divergenza MACD

Questo indicatore è ottimizzato per strategie di inversione di tendenza, ideali nei seguenti scenari:

  • Mercati Laterali: In zone congestionate, le divergenze anticipano rotture.
  • Esaurimento della Tendenza: Alla fine di movimenti prolungati rialzisti o ribassisti, rileva debolezze nascoste.
  • Grafici Giornalieri/Settimanali: Perfetto per trader posizionali o swing trading.

Esempio di Utilizzo:

  • Divergenza Alcista su Grafico Giornaliero: Se il prezzo scende a un nuovo minimo ma il MACD forma un minimo più alto, l’indicatore segna la zona con una freccia verde, suggerendo un possibile acquisto.
  • Filtro ADX: Se l’ADX > 40, il segnale è considerato esaurimento, rafforzando l’idea di inversione.

Vantaggi Competitivi:

  • Personalizzazione Totale: Regola periodi MACD, soglie di volume, colori e stili.
  • Integrazione con Altri Indicatori: Compatibilità con RSI, ADX e ATR per strategie multi-timeframe.
  • Modalità Debug ed Esportazione: Consente backtesting rigorosi e ottimizzazione dei parametri.


