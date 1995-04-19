PowerTrend Radar
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.21
- Aggiornato: 15 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Power Trend Radar: rilevamento avanzato delle tendenze basato su volume e intervallo
L'indicatore Power Trend Radar combina le dinamiche di volume rialziste e ribassiste attorno a un asse centrale per visualizzare i punti di crossover e l'orientamento generale del mercato. La linea centrale non solo segna il punto di intersezione delle forze rialziste e ribassiste, ma riflette anche il movimento direzionale medio (in salita o in discesa), offrendo una visione chiara del momentum del trend.
Oltre all'analisi del volume, l'indicatore migliora i suoi segnali visivi basandosi sul comportamento ATR (Average True Range) . Offre due modalità di intervallo, Normale ed Estesa , che forniscono una visione più approfondita delle condizioni di volatilità.
-
In un intervallo normale , l'intensità del colore aumenta con l'aumento dello slancio, segnalando un'attività di mercato aumentata e un forte movimento dei prezzi.
-
Quando l'azione del prezzo raggiunge l' intervallo esteso , il colore dell'indicatore diventa giallo , una zona di allerta critica che può indicare due potenziali scenari:
-
Una rottura e una possibile inversione di tendenza .
-
Un'impennata dei prezzi in direzione opposta al trend prevalente, spesso seguita dalla continuazione del movimento esistente.
-
Il Power Trend Radar offre un modo dinamico e visivamente intuitivo per monitorare il sentiment del mercato, identificare potenziali inversioni e confermare la forza dello slancio, aiutando i trader a rimanere al passo con l'evoluzione dei trend.
L'indicatore è completamente personalizzabile , consentendo ai trader di modificarne il comportamento e l'aspetto visivo attraverso un set completo di parametri di input direttamente dalla piattaforma MetaTrader. Questa flessibilità semplifica l'adattamento di Power Trend Radar a diversi stili di trading, strumenti e timeframe.