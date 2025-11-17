Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!

Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading:

Questo EA può essere utilizzato come indicatore con una varietà di opzioni di notifica, tra cui e-mail, nonché EA completamente funzionali e personalizzabili.

1. Logica di trading redditizia:

I nostri Expert Advisor dispongono di algoritmi sofisticati che utilizzano indicatori tecnici leader come la media mobile esponenziale (EMA) e gli indicatori MACD. Determina in modo intelligente i migliori punti di ingresso e di uscita per posizioni lunghe e corte.

2. Gestisci il rischio con la semplice pressione di un pulsante:

Controlla il rischio con impostazioni esterne personalizzabili. Imposta la dimensione del lotto che preferisci, determina il rischio massimo per operazione e regola il comportamento dell'Expert Advisor in base alla tua tolleranza al rischio. Il nostro sistema di trading intelligente ti mette al posto di guida.

3. Arresto intelligente del follower:

Proteggi i tuoi profitti con un intelligente meccanismo di trailing stop-loss. Tieni d'occhio lo slancio mentre EA si adatta alle condizioni di mercato, genera entrate e crea spazio per una potenziale crescita.

4. Punto di pareggio:

L'Expert Advisor include un'esclusiva funzione di "pareggio" che regola automaticamente lo stop loss per proteggere l'investimento iniziale quando viene raggiunto il livello di profitto impostato.

5. Calcola la dimensione ottimale del lotto:

Non ci sono congetture quando si determina la dimensione del lotto. I nostri consulenti esperti calcoleranno la dimensione ottimale del lotto in base alla tua tolleranza al rischio e ti forniranno una strategia di trading personalizzata ed efficace.

6. Facile da usare e facile da configurare.

Che tu sia un trader esperto o un principiante, i nostri consulenti esperti sono operativi in pochissimo tempo, facili da usare e completamente personalizzabili. Puoi facilmente personalizzarlo in base al tuo stile di trading e alle tue preferenze.

7. Supporto e aggiornamenti da parte di esperti:

Unisciti a una comunità di trader di successo che si affidano ai nostri consulenti esperti per ottenere risultati coerenti. Ottieni il supporto di esperti e aggiornamenti regolari per stare al passo con la tua strategia di trading.

Libera tutto il potenziale del tuo percorso di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor. Fai trading con fiducia, riduci al minimo i rischi e aumenta i tuoi profitti. Non perdere l'opportunità di trasformare la tua esperienza di trading: ottieni subito la tua copia!

Ecco un elenco di opzioni personalizzabili che sono sempre a portata di mano.

1. Parametri di base

1.1 Imposta un numero magico univoco.

1.2 Tutti gli indicatori utilizzati in questa valutazione ambientale sono completamente personalizzabili.

1.3 Viene utilizzato come indicatore per un Expert Advisor completamente automatizzato o per indicare una posizione in cui si sta operando.

1.4 Invio di notifiche via e-mail sia quando si lavora con un Expert Advisor sia quando lo si utilizza come indicatore

1.5 Riproduzione personalizzata dell'audio/esecuzione

1.6 Assegnazione dei colori per identificare gli ordini di acquisto/vendita

1.7 Abilita/disabilita i popup dei messaggi (tutte le note saranno sempre stampate nella scheda "Cronologia")

2. Gestione del bankroll

2.2 Definizione del rapporto di rischio

2.4 Define realizza un profitto.

2.5 Determinazione del fattore di attrito

3. Limite di data

3.1 Profondità dell'ampiezza delle possibili impostazioni

3.3 Termine per la negoziazione

3.4 Orario di apertura del mercato

3.5 Orario di fine negoziazione

3.6 Determinare il numero di barre/tick da contare

Questo Expert Advisor offre agli utenti un'ampia gamma di opzioni per garantire operazioni redditizie con punti di pareggio o trailing stop completamente personalizzabili.

Quando l'operazione in sospeso riceve l'impostazione pip selezionata, lo stop loss viene spostato al prezzo di entrata dell'operazione senza rischio. Quindi, quando l'operazione ottiene più pip, entra in gioco la funzione di trailing stop loss.

Un trailing stop mantiene la distanza tra il prezzo di mercato e lo stop loss dell'operazione. Alla fine, il prezzo raggiungerà lo stop loss regolato o prenderà il profitto che hai impostato.

In entrambi i casi, la transazione ha portato a un profitto.

Osservazione:

Il trading sul Forex è di natura speculativa e non è adatto a tutti gli investitori.

Gli investitori sono sempre esposti al rischio di perdite significative, motivo per cui è necessario applicare la gestione del rischio.

I risultati dei test passati o precedenti non sono necessariamente indicativi di risultati futuri.

Coloro che desiderano vedere il suo vero potenziale dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di questo EA su un account demo ed eseguire test paralleli con vari parametri per determinare i migliori risultati.

Inoltre, assicurati di controllare il limite massimo di spread per evitare di fare trading durante i periodi di spread elevati.

Più lungo è il periodo del grafico, più affidabile sarà l'inversione.



