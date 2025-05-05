Colored MA Candles

Introduzione a un indicatore di media mobile personalizzato per MetaTrader 4 (MT4)

Panoramica

Questa usanza   Indicatore di media mobile (MA)   Per MetaTrader 4, i candelieri vengono colorati dinamicamente in base alla loro posizione rispetto alla media mobile. Se una candela si chiude   Sopra   il MA, è colorato   rialzista   (ad esempio, verde). Se si chiude   sotto , è colorato   ribassista   (ad esempio, rosso). Questo fornisce un rapido riferimento visivo per la direzione del trend e le potenziali opportunità di trading.

Caratteristiche principali dell'indicatore

  • Identificazione delle tendenze : aiuta i trader a valutare rapidamente se il mercato è rialzista o ribassista.

  • Tipo di MA personalizzabile : supporta diversi calcoli MA (semplice, esponenziale, levigato, lineare ponderato).

  • Periodi regolabili : gli utenti possono modificare la lunghezza MA per diversi intervalli di tempo.

  • Chiarezza visiva : le candele codificate a colori migliorano la leggibilità rispetto alle tradizionali sovrapposizioni MA.

Diversi modi di utilizzare le medie mobili nel trading

1. Identificazione delle tendenze (uso primario)

  • Come : una MA in salita suggerisce un trend rialzista, mentre una MA in discesa indica un trend ribassista.

  • Impostazioni migliori :

    • Tendenza a lungo termine : SMA a 200 periodi (filtro di tendenza classico).

    • Trend a medio termine : EMA a 50 o 100 periodi (bilancia reattività e fluidità).

  • Scopo : evitare di operare contro il trend dominante.

2. Supporto e resistenza dinamici

  • Come : il prezzo spesso reagisce al livello MA (rimbalzi o rotture).

  • Impostazioni migliori :

    • Breve termine : EMA a 20 periodi (trader intraday).

    • Swing trading : SMMA a 50 periodi o SMA a 100 periodi.

  • Scopo : identificare potenziali punti di entrata/uscita in prossimità dei livelli MA.

3. Incroci di media mobile (inversioni di tendenza)

  • Come : quando una MA più veloce (ad esempio, 9 EMA) incrocia una MA più lenta (ad esempio, 21 EMA), segnala un potenziale trend rialzista.

  • Impostazioni migliori :

    • MA veloce : 5-10 periodi.

    • MA lento : 20-50 periodi.

  • Scopo : generare segnali di acquisto/vendita basati sui cambiamenti di momentum.

4. Relazione tra prezzo e media mobile (strategie di inversione della media)

  • Come : se il prezzo si discosta troppo dalla media mobile (ad esempio, bande di Bollinger), potrebbe verificarsi un'inversione.

  • Impostazioni migliori :

    • Reversione della media : SMA a 20 periodi con soglie di prezzo (ad esempio, 2 deviazioni standard).

  • Scopo : attenuare i movimenti estremi aspettandosi un ritorno alla media.

5. Confluenza MA multipla (conferma più forte)

  • Come : utilizzando più MA (ad esempio 50, 100, 200) per confermare le tendenze.

  • Impostazioni migliori :

    • Strategia Triple MA : 10 EMA (breve), 50 EMA (medio), 200 MA (lungo termine).

  • Scopo : Maggiore conferma del trend quando le medie mobili si allineano in ordine.

Come applicare questo indicatore nel trading

  1. Voci di tendenza :

    • Andare   lungo   quando le candele sono costantemente al di sopra della MA (colore rialzista).

    • Andare   corto   quando le candele rimangono al di sotto della MA (colore ribassista).

  2. Trading di pullback :

    • Prima di entrare, attendere che il prezzo ritesti la MA in un trend forte.

  3. Filtraggio dei falsi breakout :

    • Se il prezzo incrocia la MA ma le candele non cambiano colore, la rottura potrebbe essere debole.

  4. Combinazione con altri indicatori :

    • Utilizzare con   RSI   (ipercomprato/ipervenduto) o   MACD   (momentum) per segnali più forti.

Conclusione

Questo   indicatore di media mobile codificato a colori   migliora l'analisi MA tradizionale fornendo un feedback visivo immediato sulla forza del trend. Sia che venga utilizzato per   Che si tratti di identificazione di trend, supporto/resistenza, crossover o inversione alla media , le medie mobili restano uno degli strumenti più versatili nel trading.





Prodotti consigliati
Mars 7 River
Marta Gonzalez
Indicatori
Mars 7 is a    Trend indicator  is a powerful indicator of TREND CHANGE  for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Tradi
PZ Currency Meter MT4
PZ TRADING SLU
Indicatori
Simplify forex analysis: evaluate currency strength with ease This indicator evaluates all eight individual currencies by reading major, minor and crosses pairs using an indicator of your choice, and processing each currency into an index, which you can use to know the market situation of any particular currency in a simple, familiar and understandable way. Find strong and weak currencies at a glance Compare one currency against another easily It implements a multi-timeframe dashboard It is a to
KT Displaced Moving Averages MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
Austin Trend Scanner
Augustine Kamatu
Indicatori
Introducing the Austin Trend Scanner: Your Ultimate Tool for Timely Trend Identification. The Austin Trend Scanner is a groundbreaking MetaTrader 4 indicator meticulously engineered to provide traders with precise trend reversal signals across multiple timeframes. Built upon advanced algorithms and non-repainting technology, this indicator offers unparalleled accuracy in identifying profitable trading opportunities. Key Features: 1. Non-Repainting Signals: The Austin Trend Scanner delivers non
Vrc Updated
Vimal Chudasama
Indicatori
This is an indicator that has been updated from the previous VRC indicator, which has both buy and sell arrows now, and it is optimised from the previous one. You can try it out, the version is upgraded and might suit your trading style. You can also use this indicator as a confluence, or you can use it as a main signal provider; it can be used along with your strategy or top-down approach analysis. Past performance does not guarantee future performance; kindly do a top-down analysis and keep yo
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicatori
VWAP Bands gives you the regular Volume-Weighted Average Price and also the deviation bands. Use this indicator to see the possible amount of market movement, find support and resistance lines, find good spots for entry and exit,  and the most important feature is to find possible pivot points. This indicator has been mathematically improved by Rira team. The calculation begins at the start of each trading day
Magic SMMA
Imre Heli
Indicatori
The Magic SMMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEE
FREE
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicatori
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
Fundamental Signals Indicator MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicatori
Fundamental Signals Indicator is a Non-Repaint Indicator with a powerful calculation engine that can predict market movement over 3000 pips (30000 points). The indicator does not analyze the market fundamentally, it is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk. Also Indicator can alert on market trend changes. Using Indicator : The Indicator is very simple and without complicated input parameters. (No need to optimize anything.)T
Smart Channels
Ivan Simonika
Indicatori
Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
RBCI hist
Sergey Zhukov
Indicatori
The RBCI hist indicator is an adaptive trend histogram, that eliminates noise using a Low-pass filter, which passes the lower frequencies and cuts off hight frequencies of the price fluctuations. The signal (depending on the strategy chosen by trader) is the intersection of the zero line by the indicator, as well as the change in the histogram color. The change in the histogram color serves as an early signal for opening positions towards the trend. The position of the indicator relative to the
MQLTA Candle Timer
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indicatori
MQLTA Candle Timer is an indicator that can show you the details about a symbol/pair and alert you before the close of a candle. Used in swing trading and not only, it can help your strategies knowing and be ready before the close of a candle. How does it work Simply add the indicator to the chart and set the notifications options. You can load a minimalistic interface or a full interface. The alert will be sent once per candle. Parameters All the parameters, that you can see in the picture, a
FREE
TrendSys
Maryna Shulzhenko
Indicatori
Trend Sys, an indicator designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine the direction of the trend. The best way to trade Trend Sys is to enter the market when Trend Sys peaks and goes the other way. This is a sign of a trend reversal. I hope you enjoy this indicator and leave your comments to make it even better. Good luck and happy trading.
The Burst MT4
Mhd Amran Bin Lop
Indicatori
The Burst MT4 Hurry and Buy Before Price Doubles Tomorrow! *Non-Repainting Indicator "The Burst" is an indicator that shows precise Buy and Sell Trades. A great arsenal to add to any chart. It's Best to Use The D1,H4 or H1 chart "The Burst" is designed to alert BUY and SELLS. So Of course, For the best take The Arrows In a Uptrend or Downtrend Only For Confirmation *Non-Repainting *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Intraday *Great For Swing Trading *Arrow Appears at  The "Close
Mars 6 The Perfect Wave
Marta Gonzalez
Indicatori
Mars 6 is a  Oscillators  indicator  is a powerful indicator of  Break Zone  for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing T
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indicatori
SniperScope — smart indicator for precise market entries SniperScope is an advanced indicator for MetaTrader 4 , designed to accurately identify entry points in the market. The signal filtering system combines two RSI and two MA, effectively reducing market noise and providing reliable non-repainting signals. Advantages Arrows are fixed once they appear and never disappear Double filtering with RSI and MA Alerts: text, sound, email, and push notifications Clear visualization: arrows, zones, and
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Vector Candle Zones Recover
Nicolo Maragno
Indicatori
OVERVIEW The Vector Candle Zones Render indicator automatically renders boxes for vector candle zones that are yet to be recovered. The indicator is an implementation of an existing PVA candles indicator. Combine it with PVSRA and MarketMakerMethod strategy. FEATURES Software: MetaTrader4 - MT4 - 600+ build Timeframes: Multi-Timeframe Markets: Forex/Cryptos/Energies/Bonds/Metals/Indices/Futures/Commodities Customizable style parameters: Change Color style Change Percentage style C
Fakeout Detector
Denis Adha
Indicatori
Fakeout Detector Indicator The "Fakeout Detector" indicator is a tool designed to assist traders in identifying potential false price movements (fakeouts) in the financial markets. A fakeout is a condition where the price of an asset appears to be moving in one direction but then reverses, causing losses for traders who incorrectly take positions. This indicator helps traders avoid or anticipate fakeouts by identifying key points in price movements. Indicator Output Functions: Arrow Up (Upward A
Clever RSI
Carlos Forero
Indicatori
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
Indicatori
Versione MT5   | Indicatore Valable ZigZag |  FAQ La teoria delle onde di Elliott è un'interpretazione dei processi dei mercati finanziari che si basa sul modello visivo delle onde sui grafici dei prezzi. Secondo questa teoria, possiamo sapere esattamente quale tendenza sta prevalendo sul mercato, ascendente o discendente. L'indicatore Valable ZigZag mostra la struttura a onde del mercato e indica la direzione del trend principale al momento sul timeframe corrente. Per comodità, l'indicatore Tr
Niubility Trend
Qizhen Ma
Indicatori
Niubility Trend  Niubility Trend displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
Mars 10 The Bars Signal
Marta Gonzalez
3.5 (4)
Indicatori
Mars 10   is a  Oscillators  indicator is a powerful indicator of CHANGE DIRECCTION for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Experts
FOREX market is life itself. There is no such thing as a stable life. The same applies to FOREX. It's always about staying within a certain price range, but occasionally, there are significant deviations from that range. Life is no different. During those times, it's important to wait patiently. Eventually, things will return to a stable range. When there is a major deviation from the range, it's an opportunity. You shouldn't miss out on this chance. This robot uses the Envelope indicator to e
FREE
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Indicatori
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Trend Acceleration 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicatori
"Trend Acceleration 4" is designed to help traders navigate the market situation. The indicator shows three multi-time frame "Moving Averages" , which show the trend (tendency) of the price movement of financial instruments. They are the basis for analysis of dependencies, which with great success show the acceleration or deceleration of the trend (tendency) of the financial markets. The choice of using three moving averages in the "Trend Acceleration 4" indicator comes from the idea of ​​analy
ForexGumpUltra
Andrey Kozak
3.25 (4)
Indicatori
ForexGumpUltra is a new and more advanced indicator of the ForexGump series. This indicator easily determines the price direction on any currency pair and any timeframe. The indicator draws its signals on the zero bar and does not redraw them (see the video). In the 34th second of the video it can be seen that this indicator uses new filters to determine the changes in price movement direction without delay, despite the market noise present at the moment (see the video on the 34th second). Once
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
ON Trade Japanese Candles
Abdullah Alrai
Indicatori
Indicatore Tecnico per la Rilevazione di Forti Pattern di Azione del Prezzo: Pin Bar, Inside Bar e Outside Bar Introduzione: Nel campo dell'analisi tecnica, i pattern di azione del prezzo fungono da indicatori vitali dei potenziali movimenti di mercato. Abbiamo sviluppato un sofisticato indicatore tecnico che semplifica l'individuazione di robusti pattern di azione del prezzo sui grafici. Il nostro indicatore è specializzato nella rilevazione di tre pattern essenziali: il Pin Bar, l'Inside Bar
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (143)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (64)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Indicatori
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicatori
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (4)
Indicatori
Official release price is 65$ ,only for the first 20 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicatori
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicatori
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Altri dall’autore
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Presentazione dell'indicatore DealMaps per MT4 IL       Indicatore DealMaps       è un potente strumento di trading che trasforma la cronologia delle tue operazioni in una mappa stradale visiva direttamente sul tuo grafico. Ora con       funzionalità espanse e personalizzazione   , non solo mostra le negoziazioni chiuse ma tiene anche traccia dinamicamente       posizioni aperte       in tempo reale. Progettato per i trader che richiedono chiarezza e controllo, questo indicatore ti aiuta a: -  
FREE
Candle Overlay MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Sovrapposizione di candele Candle Overlay   è un indicatore MetaTrader versatile e preciso che consente ai trader di sovrapporre le candele di qualsiasi intervallo temporale a qualsiasi altro grafico. Questa funzionalità migliora la chiarezza del mercato aiutando i trader a visualizzare meglio i livelli di prezzo chiave e il comportamento strutturale, indipendentemente dall'intervallo temporale corrente del grafico. Un vantaggio cruciale di questo indicatore risiede nella sua capacità di incorpo
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Livellatore:   traccia livelli di griglia di supporto e resistenza, canali di regressione lineare e zone basate su barre chiave. Caratteristiche principali: Griglia di supporto/resistenza (numeri tondi) Leveler include un sistema di griglia a doppio strato con livelli di numeri tondi preconfigurati. A ogni simbolo può essere assegnata una dimensione di fase personalizzata in base alle caratteristiche del mercato: dimensioni di fase maggiori per i mercati ad alto volume, minori per quelli a bass
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Indicatore VWAP ancorato Il VWAP Ancorato   è un potente strumento di analisi tecnica progettato per calcolare il   Prezzo Medio Ponderato per Volume (VWAP)   a partire da un punto specifico, selezionato dall'utente su un grafico, anziché all'inizio di una sessione di trading. Questo consente ai trader di analizzare l'andamento di prezzi e volumi con precisione ancorando l'indicatore a eventi di mercato significativi, come un'importante oscillazione massima o minima, la pubblicazione di un bilan
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Assistenza per le dimensioni del lotto       è un indicatore intuitivo per MetaTrader 4 e 5, progettato per apportare semplicità e precisione al tuo flusso di lavoro di trading. Aggiunge intuitività       ACQUISTARE       E       VENDERE       pulsanti, insieme a un       dimensione del lotto       campo di inserimento direttamente sul grafico, consentendoti di calcolare e visualizzare rapidamente il rapporto della tua operazione (rapporto RR). Quando fai clic su       Acquistare       O      
Concordia
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Concordia B   riunisce tre dei fondamenti analitici più rispettati nel trading:   la media mobile (MA)   ,   l'indice di forza relativa (RSI)   e   la media mobile di convergenza e divergenza (MACD)   . Allineando le proprie conoscenze collettive in un unico quadro coerente, Concordia fornisce segnali chiari e unificati basati sull'armonia fondamentale tra trend e momentum.   Questo indicatore utilizza un metodo tick-by-tick, con calcolo in tempo reale. Come funziona Visualizzazione del grafico:
Candle Overlay MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Sovrapposizione di candele Candle Overlay   è un indicatore MetaTrader versatile e preciso che consente ai trader di sovrapporre le candele di qualsiasi intervallo temporale a qualsiasi altro grafico. Questa funzionalità migliora la chiarezza del mercato aiutando i trader a visualizzare meglio i livelli di prezzo chiave e il comportamento strutturale, indipendentemente dall'intervallo temporale corrente del grafico. Un vantaggio cruciale di questo indicatore risiede nella sua capacità di incorpo
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Livellatore –       Traccia livelli di griglia di supporto e resistenza e zone chiave basate su barre. Caratteristiche principali: Griglia di supporto/resistenza (numeri tondi) Leveler include un sistema di griglia a doppio strato con livelli di numeri tondi preconfigurati. A ogni simbolo può essere assegnata una dimensione di fase personalizzata in base alle caratteristiche del mercato: dimensioni di fase maggiori per i mercati ad alto volume, minori per quelli a basso volume. L'indicatore sup
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Indicatore VWAP ancorato Il VWAP Ancorato   è un potente strumento di analisi tecnica progettato per calcolare il   Prezzo Medio Ponderato per Volume (VWAP)   a partire da un punto specifico, selezionato dall'utente su un grafico, anziché all'inizio di una sessione di trading. Questo consente ai trader di analizzare l'andamento di prezzi e volumi con precisione ancorando l'indicatore a eventi di mercato significativi, come un'importante oscillazione massima o minima, la pubblicazione di un bilan
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Assistenza per le dimensioni del lotto       è un indicatore intuitivo per MetaTrader 4 e 5, progettato per apportare semplicità e precisione al tuo flusso di lavoro di trading. Aggiunge intuitività       ACQUISTARE       E       VENDERE       pulsanti, insieme a un       dimensione del lotto       campo di inserimento direttamente sul grafico, consentendoti di calcolare e visualizzare rapidamente il rapporto della tua operazione (rapporto RR). Quando fai clic su       Acquistare       O      
Filtro:
pan898899
424
pan898899 2025.05.06 07:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione