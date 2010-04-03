Driftal MT5
- Experts
- Najlaa Alsalih
- Versione: 1.94
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 12
One-Chart EA: Driftal deve funzionare su un solo grafico (XAUUSD) M15 e commercia automaticamente su tutti i simboli.
- Gestione del Rischio: Forti funzionalità integrate di stop-loss e take-profit garantiscono che le tue operazioni siano sempre protette.
- Installazione Semplice: Nessuna impostazione complicata richiesta. Basta caricare l'EA sul tuo grafico ed è pronto per partire!
- Strategia: Adotta il metodo "Gann Square of Nine" per calcolare livelli di supporto e resistenza precisi utilizzando angoli matematici.
- Algoritmi avanzati per decisioni più rapide.
- Ottimizzato per mercati volatili come XAUUSD.
- Supporta vari broker con spread bassi.
- Funziona ottimamente con sfide di aziende di prop trading e conti finanziati.
Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Driftal garantisce trading stabile, efficiente e redditizio sotto diverse condizioni di mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.
Installazione e Configurazione
- Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAUUSD).
- Seleziona il timeframe (M15), regola le dimensioni del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
- Assicurati che il tuo conto funzioni su un VPS per trading continuo.
Deposito Minimo: Raccomandiamo almeno $200 per i migliori risultati.
