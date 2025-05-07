Mirova

Mirova è un esperto consulente potente e raffinato per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano combinare automazione e precisione. Costruito attorno a un motore Martingale stabile, questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi basati su Martingale disponibili oggi sul mercato. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, Mirova ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.

Il nucleo della strategia si basa sulla ricerca dei punti di pivot del mercato per effettuare le operazioni, riducendo così la necessità del martingale e questi punti di pivot sono trovati da uno degli indicatori più potenti che abbia mai scritto. 


Capacità e Personalizzazioni Chiave:

  • Flessibilità del Simbolo: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, che sia XAUUSD (GOLD), EURUSD, o un insieme dei tuoi preferiti. I simboli predefiniti sono: (XAUUSD (GOLD))
  • Gestione del Rischio Intelligente: Scegli tra dimensioni fisse dei lotti o calcoli basati sul rischio (ad es., % del saldo del conto) per adeguarsi al tuo profilo di trading.
  • Motore Martingale Controllato: Abilita o disabilita la logica Martingale con pieno controllo—personalizza il calcolo della distanza utilizzando ATR, Medie Mobili, o passi pip fissi.
  • Protezione dal Drawdown: La protezione dal drawdown integrata ferma nuove operazioni e può opzionalmente chiudere tutte le posizioni aperte se l'equità scende al di sotto della soglia impostata.

 Offerta a Tempo Limitato: Gli early adopters possono ottenere Mirova a un prezzo esclusivo prima che aumenti a $599.

Iniziare è Semplice:

Collega Mirova a qualsiasi grafico (consigliamo di iniziare con XAUUSD (GOLD) sul M15), inserisci le tue impostazioni di rischio preferite e lascialo gestire le operazioni in base alle tue regole. Non è necessario collegarsi a più grafici—l'EA scansiona ed esegue operazioni su tutti i simboli da un'unica istanza.

Perché i Trader Amano Mirova

Questo EA si distingue per la sua combinazione di stabilità e adattabilità. Mentre gli EA Martingale richiedono una gestione attenta, Chart Sense offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con input trasparenti e funzionalità di sicurezza, è progettato per coloro che vogliono automazione intelligente senza complessità non necessarie.

Consigli Professionali per le Migliori Prestazioni:

  • Utilizza un Solo Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un'unica istanza di grafico.
  • Regola il Rischio con Riflesso: Inizia con percentuali di rischio più basse (1–2%) ed esplora la personalizzazione del Martingale in base alla tua strategia.
  • Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 per aggiornamenti di versione e intuizioni dalla comunità.

Porta il tuo trading al livello successivo con Mirova — dove l'automazione intelligente incontra la logica Martingale strutturata. Ricorda: non è privo di rischi, ma è uno dei sistemi Martingale più stabili e personalizzabili disponibili oggi.

Bi Zhou
1213
Bi Zhou 2025.05.29 14:54 
 

default setting seems not work well for May, developer need to find a better setting

Bi Zhou
1213
Bi Zhou 2025.05.29 14:54 
 

default setting seems not work well for May, developer need to find a better setting

Fahril Zainal Arifin
634
Risposta dello sviluppatore Fahril Zainal Arifin 2025.09.07 16:15
Hello i just updated the EA please update it and send me a private message for more info
constantin63
29
constantin63 2025.05.17 07:26 
 

Salve, aspetto una risposta per favore. Inoltre, forse puoi aiutarmi con alcune impostazioni perché non capisco perché non effettua transazioni per la versione GOLD ma anche per le altre..., Es: EURUSD, ecc. nonostante il programma sia scaricato correttamente. Dal momento che ho pagato, sarebbe giusto da parte tua fornirmi un minimo di assistenza. Buongiorno e spero che possiamo chiarire la questione.Per momento provato in Demo.Ti ho inviato 2 messaggi ma non ho ricevuto nessuna risposta. Quindi nessun aiuto!!! Assistenza zero , supporto zero!!! Devo chiarire e aiutare con altri utenti più affidabili???Se riesci a convincermi che questo robot funziona davvero, lo riconsidererò e ti darò il numero corretto di stelle!!!!

Fahril Zainal Arifin
634
Risposta dello sviluppatore Fahril Zainal Arifin 2025.05.18 09:34
hello im sorry for my delayed answer i was finishing the update and the update is now alive , and all the issues are fixed
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1501
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.05.15 09:43 
 

Don't waste your money, the first day I started using it, with the minimum lot, the account broke, luckily it was a demo account.

Fahril Zainal Arifin
634
Risposta dello sviluppatore Fahril Zainal Arifin 2025.05.18 09:34
hello im sorry for the issues ,the update is now alive , and all the issues are fixed
