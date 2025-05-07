Mirova

Mirova è un esperto consulente potente e raffinato per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano combinare automazione e precisione. Costruito attorno a un motore Martingale stabile, questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi basati su Martingale disponibili oggi sul mercato. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, Mirova ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.

Il nucleo della strategia si basa sulla ricerca dei punti di pivot del mercato per effettuare le operazioni, riducendo così la necessità del martingale e questi punti di pivot sono trovati da uno degli indicatori più potenti che abbia mai scritto.



