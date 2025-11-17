SimSim 10 Strategy for Gold MT5

SimSim Arrow Stochastic è un indicatore "Oscillatore Stocastico" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate