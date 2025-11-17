SimSim 10 Strategy for Gold MT5

Questo robot di trading è progettato specificamente per il trading dell'oro. Include una dozzina di strategie di trading, nove delle quali si basano su indicatori standard, mentre una utilizza una metodologia proprietaria unica. Ogni strategia offre fino a cento opzioni per aprire, chiudere e mantenere una transazione per l'intera durata della sua detenzione. Per un trading redditizio, l'utente deve selezionare strategie adatte e impostare la frequenza di generazione dei segnali di trading per ciascuna di esse. Il consulente consente di aprire una posizione di grandi dimensioni, ad esempio con un volume di 1,0 lotti, oppure molte posizioni di piccole dimensioni, fino a cento transazioni con un volume di 0,01 lotti, ciascuna delle quali può essere indirizzata in una direzione diversa. È più sicuro e preferibile fare trading su piccoli lotti multidirezionali.

L'elenco delle strategie è disponibile nelle impostazioni.
Se non vengono registrati segnali per una particolare strategia, questa viene automaticamente esclusa dal funzionamento.
Le negoziazioni vengono aperte con un lotto fisso o con una percentuale di rischio.
Calcolo del lotto: LOTTO = Lotto massimo per lo strumento * Percentuale di rischio / 100.

La versione 1.4 ha aggiunto il parametro Pr_Fix, una percentuale per fissare il profitto.
Se l'importo del profitto è superiore alla percentuale specificata del saldo del deposito corrente, tutte le operazioni vengono chiuse e l'EA continua a funzionare.
Nella versione 1.5, il parametro Pr_Fix, dall'1% al 100%, fissa la percentuale del deposito. Se è superiore al 100%, fissa l'importo specificato = $1.000 o un altro importo.


Indicatore dell'autore per la strategia n. 10 SimSim Line KijunSen Plus MA MT5 SimSim Line KijunSen Plus MA MT4

Scopri come lavora l'esperto, server VPS da dicembre 2024 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Deposito  Conto di copertura: MetaQuotes - Server demo Accesso 88642678 Password investitore: Inv123*** 


Questo robot di trading, progettato per lavori delicati sui conti di copertura, rivela inaspettatamente il suo potenziale su conti di compensazione più semplici.
La procedura per collaborare con il consulente.
  • Scarica la versione demo dell'esperto.
  • Testa ogni strategia separatamente con diverse dimensioni di deposito e numero di segnali.
  • Sulla base dei risultati del test, prendi una decisione se ACQUISTARE o PENSARE all'ACQUISTO.
Puoi usare qualsiasi sistema per lavorare. Anche il numero di segnali per ciascun sistema dipende da te.
Ricorda che ogni segnale è una potenziale operazione, quindi il numero totale di segnali selezionati non deve superare il limite di operazione per lo strumento.
L'esperto non aprirà transazioni oltre il limite, ma continuerà a lavorare.
Alcune caratteristiche:
  • Non utilizzati: griglia e martingala
  • Deposito minimo = $ 500 e numero di segnali per la strategia 1 o 2 non superiore.
  • Aumentato il deposito, puoi anche aumentare il numero di segnali.
Prodotti consigliati
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experts
Of course! Here is the English translation of your trading algorithm description: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Description **Discover a new era of trading with our automated trading robot, based on the renowned Silver Bullet strategy by ICT (Inner Circle Trader).** #### **Why Choose Our Trading Robot?** 1. **Proven Performance**: The Silver Bullet strategy by ICT is recognized for its consistent results and ability to identify high-probability trading opportunities. Our trading
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney è un algoritmo complesso e innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale in combinazione con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i futuri movimenti di mercato dei simboli GBPUSD e USDJPY . Questo Expert Advisor si avvale di reti neurali ricorrenti, in particolare di cellule a memoria a lungo termine, che vengono addestrate utilizzando i dati degli indicatori dell'analisi tecnica. Grazie a questo metodo, l'EA è in grado di apprendere quali indicatori sono più rilevanti per i
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX), Indice del canale delle materie prime (CCI), Candele classiche Heiken Ashi, Media mobile, Me
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Experts
Ti presentiamo "Gold Win Master Pro EA MT5": la tua soluzione definitiva da CONSULENTE ESPERTO di trading sull'oro per il CONTO CON FONDI LIVE PROP FIRM. Nuova versione: Consulente esperto "Gold Win Master Pro EA" della versione MT5. Scarica subito il consulente esperto MT5 "Gold Win Master Pro EA"  dello speciale LANCIO. Il "Gold Win Master Pro EA" con caratteristiche eccellenti per offrire prestazioni migliori. -Impostazioni predefinite aggiornate per XAUUSD M5. (Può essere utilizzato an
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Missy Fab MT5 — automated trading system Missy Fab MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Missy Fab MT5? Market analysis: round-the-clock automated trading using built-in models. Flexibility: adapts to volatility and changing
Momo botbot
Or Franco
Experts
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX è un Expert Advisor (EA) avanzato, pensato per i trader che desiderano un approccio robusto, diversificato e multi-strategico al trading algoritmico. Progettato per una gestione del rischio eccezionale, un'elevata adattabilità al mercato e un'ottimizzazione delle prestazioni, questo EA integra modelli quantitativi sofisticati e algoritmi di apprendimento automatico per migliorare la redditività in ambienti di mercato in continua evoluzione. Sia che tu sia un trader istituzionale o
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Naked Gold Scalper
Jestoni Santiago
4.33 (9)
Experts
PROPFIRM AND LIVE TRADING Ready! - Not Your Typical Trading Robot - Plug and Play Updates (6.11 and 6.12) The Naked Gold Scalper is a smart, high-performance Expert Advisor (EA) built to deliver consistent results across multiple trading instruments — including Gold (XAUUSD), currency pairs, and indices. While its settings are proven and optimized for Gold, the EA’s flexible architecture allows you to fine-tune parameters for other markets, adapting seamlessly to your personal trading style and
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
NOVA EA   È   un       Sistema di indicizzazione completamente automatico e accessibile [DE40 / GER40]   con parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di recupero opzionale. Only 3 Copies of 10 Left  for 345 $ Next Price 890 $ GUIDA NOVA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Ogni posizione ha sempre una
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA: la rivoluzione definitiva del trading è arrivata! "Il vero potere del trading sta nel vedere ciò che gli altri non vedono. NeoPips Engine non segue il mercato, lo domina." Informazioni su NeoPips Engine EA: il tuo alleato di trading intelligente NeoPips Engine EA non è un robot di trading qualunque. È un consulente esperto multidimensionale, ottimizzato per l'intelligenza artificiale, creato per i trader che richiedono precisione, adattabilità e prestazioni a lungo t
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.68 (66)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (344)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (25)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (49)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (53)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (36)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
The ORB Master
Profalgo Limited
4.84 (19)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (3)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (86)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (487)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (32)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Vantage   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusion
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $449 , dopodiché il prezzo aumenterà a $599 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (5)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $359 – LATER -> $1299 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, keeping your a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
SFE Impulse
Joel Juanpere
5 (1)
Experts
This expert advisors search for perfect impulse setups.  The approach is use a very few but high effectives rules / filters and an effective management of the opened position. Signal https://www.mql5.com/es/signals/2049326 Backtest The EA must be backtest in any timeframe, but for use in live, must be attached to a M5 chart. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.22 (36)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.17 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Syna
William Brandon Autry
5 (14)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  L'utile effettivo della società ammontava a oltre 60.000 sterline. Segnale di alimentazione:  
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Altri dall’autore
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità apre le operazioni in base ai segnali degli indicatori della serie "SimSim ARROW" . Versione per MetaTrader 4 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite var
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utility apre le negoziazioni in base ai segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW". Versione per MetaTrader 5 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite vari
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Utilità
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicatori
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicatori
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Un indicatore molto semplice ma efficace. Si basa sulla linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku e sulla MA media costruita su questa linea. Segnale Compra o Vendi: questo è il punto di intersezione di due linee!!! Io stesso uso spesso la linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku per il trading, se il prezzo è PIÙ ALTO, considero solo ACQUISTI, se solo VENDITE sono PIÙ BASSO. E dopo aver calcolato la media della linea KijunSen e aver formato la linea KijunSen MA, sono comparsi i punti di intersezio
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow CCI è un indicatore standard del "Commodity Channel Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segna
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow RSI è un indicatore standard del "Relative Strength Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate su
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BEAR è un indicatore "Bears Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BULLS è un indicatore "Bulls Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow MACD è un indicatore standard di "Convergenza/Divergenza delle medie mobili", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera segnali freccia 1 o 2: La linea principale attraversa il livello zero +- Delta La linea del segnale attraversa il livello zero +
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario. Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA. Versione per MetaTrader 5 L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tu
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per fare trading. Versione per MetaTrader 5 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione. Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow ADX è un indicatore standard "Average Directional Movement Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fung
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Simple Signal è un indicatore a freccia proprietario. Versione per MetaTrader 5 Si tratta di un indicatore molto semplice, ha un solo parametro, il periodo per il calcolo dell'indicatore. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tuttavia, il suo scopo secondario è que
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Stochastic è un indicatore "Oscillatore Stocastico" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Ichimoku è un indicatore standard "Ichimoku Kinko Hyo", ma una versione a freccia. Versione per MetaTrader 5 L'indicatore genera i segnali 1 e 2. La linea Kijun-sen attraversa la linea dei prezzi.  La linea Kijun-sen attraversa la linea Tenkan-sen Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositi
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per effettuare operazioni di trading. Versione per MetaTrader 4 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione.  Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni b
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario. Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA . Versione per MetaTrader 4 L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente.. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile. Tuttavia, il suo scopo
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione