SimSim 10 Strategy for Gold MT5
- Experts
- Aleksandr Tyunev
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 17 novembre 2025
- Attivazioni: 9
Questo robot di trading è progettato specificamente per il trading dell'oro. Include una dozzina di strategie di trading, nove delle quali si basano su indicatori standard, mentre una utilizza una metodologia proprietaria unica. Ogni strategia offre fino a cento opzioni per aprire, chiudere e mantenere una transazione per l'intera durata della sua detenzione. Per un trading redditizio, l'utente deve selezionare strategie adatte e impostare la frequenza di generazione dei segnali di trading per ciascuna di esse. Il consulente consente di aprire una posizione di grandi dimensioni, ad esempio con un volume di 1,0 lotti, oppure molte posizioni di piccole dimensioni, fino a cento transazioni con un volume di 0,01 lotti, ciascuna delle quali può essere indirizzata in una direzione diversa. È più sicuro e preferibile fare trading su piccoli lotti multidirezionali.
Se l'importo del profitto è superiore alla percentuale specificata del saldo del deposito corrente, tutte le operazioni vengono chiuse e l'EA continua a funzionare.
Nella versione 1.5, il parametro Pr_Fix, dall'1% al 100%, fissa la percentuale del deposito. Se è superiore al 100%, fissa l'importo specificato = $1.000 o un altro importo.
Indicatore dell'autore per la strategia n. 10 SimSim Line KijunSen Plus MA MT5 SimSim Line KijunSen Plus MA MT4
Deposito Conto di copertura: MetaQuotes - Server demo Accesso 88642678 Password investitore: Inv123***Scopri come lavora l'esperto, server VPS da dicembre 2024 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La procedura per collaborare con il consulente.
- Scarica la versione demo dell'esperto.
- Testa ogni strategia separatamente con diverse dimensioni di deposito e numero di segnali.
- Sulla base dei risultati del test, prendi una decisione se ACQUISTARE o PENSARE all'ACQUISTO.
Ricorda che ogni segnale è una potenziale operazione, quindi il numero totale di segnali selezionati non deve superare il limite di operazione per lo strumento.
L'esperto non aprirà transazioni oltre il limite, ma continuerà a lavorare.
Alcune caratteristiche:
- Non utilizzati: griglia e martingala
- Deposito minimo = $ 500 e numero di segnali per la strategia 1 o 2 non superiore.
- Aumentato il deposito, puoi anche aumentare il numero di segnali.