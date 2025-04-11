Gold Gamer

5

Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre alla strategia principale basata sulla media mobile, l'EA supporta funzionalità avanzate come hedging, strategie martingala, dimensionamento delle posizioni e filtri temporali, migliorandone l'adattabilità alle diverse condizioni di mercato.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale!

Impostazioni e manuale qui

IMPOSTAZIONI

  • Ora di inizio: l'ora di inizio dell'EA (non i minuti)Apri nuova serie - vero/falso inizio di una nuova serie di ordini.
  • Acquisto - consente al consulente di acquistare.
  • Vendita - consente al consulente di vendere.
  • Supporto ordini manuali - vero/falso - l'EA controllerà gli ordini manuali se vero.
  • Commento ordine - Gold Gamer
  • Lotti iniziali - dimensione del lotto iniziale.
  • Utilizza Gestione denaro - vero/falso - utilizzo del calcolo automatico dei lotti.
  • Autolot. Margine libero per ogni 0,01 lotto - importo del margine libero per l'apertura di ogni 0,01 lotti.
  • Moltiplicatore lotto - moltiplicatore di lotto per gli ordini successivi.
  • Lotto massimo - dimensione massima del lotto consentita.
  • TP reale, punti (0 - non utilizzato) - take profit, in punti - il broker può visualizzare il TP. Trailing Stop Virtuale, punti (0 - non utilizzato) - Trailing 
  • Stop Virtuale in punti, il broker non può vedere il Trailing Stop.
  • SL Reale, punti (0 - non utilizzato) - Stop Loss Reale in punti, il broker può vedere lo SL.
  • SL Virtuale, punti (0 - non utilizzato) - Stop Loss Virtuale in punti, il broker non può vedere lo SL.
  • Usa Trail Reale (falso: virtuale), attivazione di un trailing stop reale in punti, il broker può vedere o falso: il broker non può vedere.
  • Inizio Trail, punti (0 - non utilizzato) - inizio del trail in punti - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop.
  • Passo Trail, punti - i passi del trailing in punti.
  • Chiusura da segnale di inversione - falso - Se vero, l'EA chiuderà l'ordine corrente se il segnale si inverte.
  • Spread Massimo (0 - non utilizzato) - spread massimo consentito.
  • Ora di fine: l'ora di fine dell'EA (non i minuti)
  • Algoritmo di riduzione DD: l'algoritmo di riduzione del drawdown indica quando l'ultimo ordine in profitto si chiude con la serie del primo ordine 
  • in perdita.
  • Numero ordine per l'algoritmo di riduzione DD: da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown.
  • Percentuale di profitto per l'algoritmo di riduzione DD: percentuale di profitto alla chiusura degli ordini in modalità di riduzione del drawdown.
  • Draw on-off: vero/falso: visualizzazione delle etichette di profitto sul grafico
  • Impostazioni carattere successive
  • Pausa tra ordini (min 0: non utilizzare): minuti di pausa tra ordini
  • EA magico: numero magico speciale per identificare le operazioni EA
  • Parametri indicatore successivi
  • Distanza fissa: la distanza in punti tra gli ordini
  • Distanza dinamica ordine: da quale ordine verrà applicata la distanza dinamica nell'ordine.
  • Inizio distanza dinamica: il valore iniziale della distanza dinamica.
  • Moltiplicatore distanza: il moltiplicatore della distanza dinamica.
  • Parametri di trading dell'oro successivi

Recensioni 5
Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.07.17 03:12 
 

EA does a good job. I like it. Need 10k cent or 10k ECN to be safe

mdranzi
114
mdranzi 2025.06.09 06:59 
 

I just bought this EA, performing well in tf15, just carefull if market move in one direction too long.

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.27 14:26 
 

This EA is simply awesome! But be careful: if the price moves in one direction for too long, you’ll need enough capital to avoid a margin call.

Prodotti consigliati
Night Rocker eurchf
Sergey Sobakin
Experts
Night Rocker EURCHF EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on EURCHF. Period M15. Also there are separate versions of the adviser for other curre
Bull Bat MT4
Ryuki Ohno
Experts
Questo Expert Advisor (EA)   si basa su una logica semplice ma solida: rileva la distanza tra due medie mobili esponenziali (EMA20 e EMA200) e il momento in cui il prezzo attraversa l'EMA200 per aprire una posizione nella direzione del trend. È progettato per individuare mercati con forte tendenza e seguire il trend per ottenere ampi movimenti di prezzo. Parametri consigliati: Coppia di valute:   USDJPY Timeframe:   H1 (modificabile in base ai risultati del backtest) Tipo di conto consigliato:  
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Experts
The EA trades anytime the market is open. Its logic involves opening trades in the direction of movement. The robot increases the lot size in cases of negative profit on a previously closed order. This is not the Martingale system, when there is an increase in the lot size when the price moves against your position. This is a system for increasing the position on the movement of the market. Medium MA is used  Support and resistance lines are used  Fractals are used  A system for checking the ope
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EA Safe Scalper
Sayed Mohammad Mosavi
4 (1)
Experts
EA Safe Scalper is an advanced expert advisor for MT4 that based on WPR & Stochastic indicators. it determines overbought/oversold points and open safe & reliable orders.   Our greatest effort in making this expert has been to protect your capital. There Is No Martingale No Grid! --- Contact me in messages for free gift after purchase!  --- Recommended Symbols: NQ100(Nasdaq) - XAUUSD Recommended Timeframes: H1 - M5 Parameters: slippage: max slippage magic number: unique number to determine EA
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ABM System
Anatoly Garmatyuk
Experts
An automatic trading system created from the author's strategy, which is based on the analysis of configurations of three indicators: ADX, Bands and MA. The Expert Advisor has a highly customizable mode, it can trade using a fixed Stop Loss and / or Take Profit, dynamic Stop Loss and / or Take Profit, closing when an opposite signal appears, as well as various combinations of these modes. The system is designed for medium and long-term trading. The system is fully automatic. Please, pay attentio
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Experts
Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
Bollinger Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Bollinger Trade   X is an EA based on Bollinger Bands. Bollinger parameters such as Sell & Buy Period, Deviations, Bands Shift, Candlestick Index, and Shift can be adjusted. Bollinger Trade  X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bollinger Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
R S I Version Lock Profit EA
Supomo
Experts
Ea with indicators R S I (Relative Strength Index).  *** NEW VERSION WITH INDICATOR SETTING TO ON or OFF and MULTI TIMEFRAME *** ATTENTION !!! - In the backtest, you cannot use multi time frames because there is only one time frame available. - For accurate results it is better to use a cent account with a 1 month rental period. ONLY 2 COPIES OUT OF 5 LEFT AT $ 99! After that, the price will be raised to $ 199. LIVE SIGNAL and EA STRATEGY ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/users/supomo/seller#product
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experts
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Moving Average protec
Steve Zoeger
Experts
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experts
Unlike the free version, this Expert Advisor uses a news filter and additional filters to determine the trend. It protects orders with the help of locking. The robot uses martingale. This EA use pending orders. Sooner or later martingale can lose the deposit, it is recommended to control the trading of the EA while analyzing the market. The EA trades on any symbol. The minimum recommended deposit is $1000 (it is better to start with a cent account). The EA works on M1 timeframe. MarSe for MT5 ht
UniMartin
Yuriy Barykin
Experts
UniMartin is a universal Expert Advisor combining trend strategies, grid and martingale. The EA trades in the trend direction, making decisions based on the MA indicator (at least TrendBars amount of bars should closer for a trend to appear). If averaging is necessary, the minimum step is set for the EA. The decision on the need for averaging is made based on original methodology for determining the market volatility (the CoeffOfVolatMarket parameter can be changed from 0 to 10 with any intermed
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Experts
How it works? This EA trades with Stochastic   Signal Line  and  Base Line  crossovers. Stochastic  will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a buy position if the Signal Line  crosses below  Base Line and base line is below the Buy below crossover level. Opens a sell position if the Signal Line  crosses above
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Experts
Questo EA imposta le negoziazioni in sospeso in base all'indicatore Parabolico, analizzando le letture dello stocastico e altri indicatori in modo da non impostare le negoziazioni in sospeso quando il mercato non è adatto. Di norma, scambia un'inversione di mercato quando il punto parabolico viene rotto. Inoltre, può trovare divergenze sull'indicatore MACD (se CountBasrsDiv>0) e fare trading solo se ci sono divergenze (e convergenze). Ha molte impostazioni, lo stop loss può anche spostarsi lung
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
Moving Average Grid
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Moving Average Grid EA is a grid Expert Advisor. It features several trading strategies based on Moving Average. It works on minute bar Open prices. Virtual trailing stop, stop loss and take profit can be set in pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The order grid is adaptive and is made of market order
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
5 (1)
Experts
Welcome! This is the RSI GridMaster Mini, the freely available compact version of the popular RSI GridMaster. This robot operates based on the RSI indicator with a grid strategy, allowing for continuous trading in response to market movements. The Mini version comes with a fixed lot size of 0.01 and trades exclusively on the hourly time frame. In this version, the number of settings has been minimized to simplify and streamline the trading process. You can find the full version by clicking here
FREE
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Gold Dragon EA
Evgenii Filippov
Experts
A multi-currency Expert Advisor with its own indicator. The main principle of operation is averaging using martingale, the EA has a built-in function for opening deals with a spread limit. For safe trading, the account must have at least $ 100 on a cent account, or $ 10,000 on a classic one . Recommended broker for a classic account www.icmarkets.com or alpari.forex/ru for a cent account. Recommended pairs : EURUSD , AUDUSD , EURGBP, EURCHF, USDCHF, USDCAD on a 1-minute chart( M1 ), spread up to
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
KingCobraFX
Van Hoa Nguyen
5 (4)
Experts
KingCobraFX was developed to be a professional scalping EA, a powerful and sophisticated system designed to optimize performance in the currency market. Using advanced strategies, King Cobra Mt4 supports both beginner and professional traders, allowing them to safely face the challenges and seize the opportunities of this dynamic market. KingCobraFX   is system combines adaptive intelligence, price action strategy analysis, automatic trade adjustment and strict risk control. This adaptability ma
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Altri dall’autore
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (654)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
DESCRIZIONE DELLA PINBAR: L'EA Pin Bar impiega un approccio multi-strategia che combina il trading con le pin bar con tecniche di trend-following e mean-reversion. Una pin bar è un tipo di candela che segnala una brusca inversione e un rifiuto del prezzo. È definita da una lunga coda chiamata "ombra" o "stoppino". La coda della pin bar mostra l'area di prezzo che è stata rifiutata e l'implicazione è che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione opposta a quella indicata dalla coda. Un seg
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Experts
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
Experts
DESCRIZIONE DELLA PINBAR: L'EA Pin Bar impiega un approccio multi-strategia che combina il trading con le pin bar con tecniche di trend-following e mean-reversion. Una pin bar è un tipo di candela che segnala una brusca inversione e un rifiuto del prezzo. È definita da una lunga coda chiamata "ombra" o "stoppino". La coda della pin bar mostra l'area di prezzo che è stata rifiutata e l'implicazione è che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione opposta a quella indicata dalla coda. Un seg
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Experts
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati   qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Experts
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati   qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Experts
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Gold Gamer mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Experts
Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre
Filtro:
Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.07.17 03:12 
 

EA does a good job. I like it. Need 10k cent or 10k ECN to be safe

mdranzi
114
mdranzi 2025.06.09 06:59 
 

I just bought this EA, performing well in tf15, just carefull if market move in one direction too long.

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.27 14:26 
 

This EA is simply awesome! But be careful: if the price moves in one direction for too long, you’ll need enough capital to avoid a margin call.

Олег Карпов
79
Олег Карпов 2025.05.01 06:12 
 

Ок)

JavierTan798
104
JavierTan798 2025.04.28 11:33 
 

Been using author EA for many years. h eis very helpful. and truly concern for his followers to succeed. definately worth the price for this quality. do give him some time to reply as he is usually very very busy everyday.

Rispondi alla recensione