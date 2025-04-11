Gold Gamer
- Vasiliy Strukov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre alla strategia principale basata sulla media mobile, l'EA supporta funzionalità avanzate come hedging, strategie martingala, dimensionamento delle posizioni e filtri temporali, migliorandone l'adattabilità alle diverse condizioni di mercato.
I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.
Impostazioni e manuale qui
IMPOSTAZIONI
- Ora di inizio: l'ora di inizio dell'EA (non i minuti)Apri nuova serie - vero/falso inizio di una nuova serie di ordini.
- Acquisto - consente al consulente di acquistare.
- Vendita - consente al consulente di vendere.
- Supporto ordini manuali - vero/falso - l'EA controllerà gli ordini manuali se vero.
- Commento ordine - Gold Gamer
- Lotti iniziali - dimensione del lotto iniziale.
- Utilizza Gestione denaro - vero/falso - utilizzo del calcolo automatico dei lotti.
- Autolot. Margine libero per ogni 0,01 lotto - importo del margine libero per l'apertura di ogni 0,01 lotti.
- Moltiplicatore lotto - moltiplicatore di lotto per gli ordini successivi.
- Lotto massimo - dimensione massima del lotto consentita.
- TP reale, punti (0 - non utilizzato) - take profit, in punti - il broker può visualizzare il TP. Trailing Stop Virtuale, punti (0 - non utilizzato) - Trailing
- Stop Virtuale in punti, il broker non può vedere il Trailing Stop.
- SL Reale, punti (0 - non utilizzato) - Stop Loss Reale in punti, il broker può vedere lo SL.
- SL Virtuale, punti (0 - non utilizzato) - Stop Loss Virtuale in punti, il broker non può vedere lo SL.
- Usa Trail Reale (falso: virtuale), attivazione di un trailing stop reale in punti, il broker può vedere o falso: il broker non può vedere.
- Inizio Trail, punti (0 - non utilizzato) - inizio del trail in punti - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop.
- Passo Trail, punti - i passi del trailing in punti.
- Chiusura da segnale di inversione - falso - Se vero, l'EA chiuderà l'ordine corrente se il segnale si inverte.
- Spread Massimo (0 - non utilizzato) - spread massimo consentito.
- Ora di fine: l'ora di fine dell'EA (non i minuti)
- Algoritmo di riduzione DD: l'algoritmo di riduzione del drawdown indica quando l'ultimo ordine in profitto si chiude con la serie del primo ordine
- in perdita.
- Numero ordine per l'algoritmo di riduzione DD: da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown.
- Percentuale di profitto per l'algoritmo di riduzione DD: percentuale di profitto alla chiusura degli ordini in modalità di riduzione del drawdown.
- Draw on-off: vero/falso: visualizzazione delle etichette di profitto sul grafico
- Impostazioni carattere successive
- Pausa tra ordini (min 0: non utilizzare): minuti di pausa tra ordini
- EA magico: numero magico speciale per identificare le operazioni EA
- Parametri indicatore successivi
- Distanza fissa: la distanza in punti tra gli ordini
- Distanza dinamica ordine: da quale ordine verrà applicata la distanza dinamica nell'ordine.
- Inizio distanza dinamica: il valore iniziale della distanza dinamica.
- Moltiplicatore distanza: il moltiplicatore della distanza dinamica.
- Parametri di trading dell'oro successivi
EA does a good job. I like it. Need 10k cent or 10k ECN to be safe