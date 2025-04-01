AI Trend Pro Max

Prima di tutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non ripinta, non ridisegna e non ha ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico.

Manuale dell'utente, preimpostazioni e supporto online inclusi.

AI Trend Pro Max è un sistema di trading sofisticato tutto-in-uno, progettato per i trader che cercano precisione, potenza e semplicità. Basato su anni di sviluppo tramite indicatori precedenti, questa è la versione più avanzata fino ad oggi — dotata di più livelli di segnale, filtri di qualità professionale e un'interfaccia utente intelligente.

Che tu sia un principiante o un trader professionista, AI Trend Pro Max ti offre tutto il necessario per fare trading con fiducia in qualsiasi condizione di mercato.

🔹 Strategie principali e logica del sistema:

Motore di segnale a più livelli: combina il momentum del trend, la forza del prezzo, il volume, RSI, Bande di Bollinger e la logica del colore delle candele per entrate ad alta probabilità.

Momentum del trend: aiuta a confermare se un trend sta guadagnando forza o sta indebolendosi.
Forza del prezzo: misura la convinzione dietro una tendenza dei prezzi, aiutando a confermare se un breakout o un movimento ha un vero momentum o è destinato a svanire.
Volume: agisce come uno strato di conferma per la forza e l'affidabilità di ogni movimento del prezzo.
RSI: rileva le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato, e viene utilizzato come filtro per eliminare le operazioni errate.
Bande di Bollinger: utilizzate come filtro basato sull'espansione e la contrazione del prezzo, per evitare range e movimenti di prezzo irregolari.
Strategia del colore delle candele:

Candela verde = segnale di acquisto
Candela rossa = segnale di vendita
Candela viola = segnale di debolezza (indica una possibile uscita o inversione)

Filtraggio intelligente:

Filtro per SL e TP massimo
Dimensione massima della candela di segnale
Logica BB e RSI per eliminare segnali falsi

SL automatico e SL personalizzato:

Scegli tra stop loss automatico o personalizzazione manuale per ogni operazione

Due livelli di TP:

Include la visualizzazione personalizzata di TP1 e TP2
Il pannello di statistiche traccia il tasso di successo e la percentuale di vittorie per entrambi

Uscita in base al colore della candela:

La candela viola appare dopo la rossa o la verde per suggerire un possibile esaurimento del trend

Modalità di segnale ad alta frequenza:

Ottimizzato per configurazioni in stile HFT o per il trading attivo a breve termine

Trading giornaliero, swing e a lungo termine:

Funziona bene su tutti i timeframe e le coppie, incluse le coppie principali di FX, oro e indici

📈 Interfaccia utente intelligente e analisi:

Pannello interattivo:

Attiva/disattiva gli indicatori con i pulsanti di commutazione
Modifica le impostazioni degli indicatori direttamente dal grafico

Pannello di profitti e statistiche:

Visualizzazione P/L in tempo reale (operazione corrente, storica, totale)
Filtri statistici personalizzati basati sui risultati di TP1/TP2
Mostra il numero di operazioni, il tasso di vincita e il totale dei pip

Meccanismo di trailing stop:

Trailing stop visivo incorporato con linea tratteggiata o linea continua

Avvisi:

Notifiche telefoniche, via e-mail e sul desktop per ogni segnale
Avvisi di ingresso, uscita, SL, TP1 e TP2

Buffer per integrazione con EA:

Pronto per l'uso con Expert Advisor tramite buffer di segnali

Segnali realistici:

Progettato per i movimenti reali del mercato, senza ripittura o retrodipinti
I filtri evitano il rumore di mercato, creando setup affidabili

🌐 Funzionalità aggiuntive:

Sezione di input completamente personalizzabile per tutti i filtri e indicatori
Architettura senza ripittura, senza ridisegno e senza ritardi
Perfetto per le sfide delle prop firm e per i conti professionali
Supporto per broker ECN e a bassa spread
Più template di grafici e preimpostazioni
Supporto per l'analisi multi-timeframe

📋 Impostazioni consigliate:

Timeframe migliori: M30
Strumenti: EURJPY
Tipi di conti: ECN, Raw Spread

indicatore non ripittato, indicatore di segnale, indicatore di scalping forex, sistema di trading giornaliero, strategia forex swing, indicatore trailing stop, segnali intelligenti di candela, indicatore filtro RSI, strategia di Bande di Bollinger, compatibile con Expert Advisor, segnali buffer EA, trading ad alta frequenza, avvisi telefonici, pannello di trading, sistema forex redditizio, indicatore di inversione del trend, strategia candela viola, trailing stop, sistema forex multi-strategia, indicatore senza ritardi, scanner di tendenze, trova tendenze

AI Trend Pro Max — l'evoluzione definitiva nel trading di precisione. Fai trading in modo più intelligente. Fai trading in modo più forte.


Alan De Almeida Gomes 2025.10.14 18:53 
 

The indicator has locked MT5 and the charts. many locks

Rispondi alla recensione