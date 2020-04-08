AI Trend Pro Max MT4

Prima di tutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non ripinta, non ridisegna e non ha ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico.

Manuale dell'utente, preimpostazioni e supporto online inclusi.

AI Trend Pro Max è un sistema di trading sofisticato tutto-in-uno, progettato per i trader che cercano precisione, potenza e semplicità. Basato su anni di sviluppo tramite indicatori precedenti, questa è la versione più avanzata fino ad oggi — dotata di più livelli di segnale, filtri di qualità professionale e un'interfaccia utente intelligente.

Che tu sia un principiante o un trader professionista, AI Trend Pro Max ti offre tutto il necessario per fare trading con fiducia in qualsiasi condizione di mercato.

🔹 Strategie principali e logica del sistema:

Motore di segnale a più livelli: combina il momentum del trend, la forza del prezzo, il volume, RSI, Bande di Bollinger e la logica del colore delle candele per entrate ad alta probabilità.

Momentum del trend: aiuta a confermare se un trend sta guadagnando forza o sta indebolendosi.

Forza del prezzo: misura la convinzione dietro una tendenza dei prezzi, aiutando a confermare se un breakout o un movimento ha un vero momentum o è destinato a svanire.

Volume: agisce come uno strato di conferma per la forza e l'affidabilità di ogni movimento del prezzo.

RSI: rileva le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato, e viene utilizzato come filtro per eliminare le operazioni errate.

Bande di Bollinger: utilizzate come filtro basato sull'espansione e la contrazione del prezzo, per evitare range e movimenti di prezzo irregolari.

Strategia del colore delle candele:

Candela verde = segnale di acquisto

Candela rossa = segnale di vendita

Candela viola = segnale di debolezza (indica una possibile uscita o inversione)

Filtraggio intelligente:

Filtro per SL e TP massimo

Dimensione massima della candela di segnale

Logica BB e RSI per eliminare segnali falsi

SL automatico e SL personalizzato:

Scegli tra stop loss automatico o personalizzazione manuale per ogni operazione

Due livelli di TP:

Include la visualizzazione personalizzata di TP1 e TP2

Il pannello di statistiche traccia il tasso di successo e la percentuale di vittorie per entrambi

Uscita in base al colore della candela:

La candela viola appare dopo la rossa o la verde per suggerire un possibile esaurimento del trend

Modalità di segnale ad alta frequenza:

Ottimizzato per configurazioni in stile HFT o per il trading attivo a breve termine

Trading giornaliero, swing e a lungo termine:

Funziona bene su tutti i timeframe e le coppie, incluse le coppie principali di FX, oro e indici

📈 Interfaccia utente intelligente e analisi:

Pannello interattivo:

Attiva/disattiva gli indicatori con i pulsanti di commutazione

Modifica le impostazioni degli indicatori direttamente dal grafico

Pannello di profitti e statistiche:

Visualizzazione P/L in tempo reale (operazione corrente, storica, totale)

Filtri statistici personalizzati basati sui risultati di TP1/TP2

Mostra il numero di operazioni, il tasso di vincita e il totale dei pip

Meccanismo di trailing stop:

Trailing stop visivo incorporato con linea tratteggiata o linea continua

Avvisi:

Notifiche telefoniche, via e-mail e sul desktop per ogni segnale

Avvisi di ingresso, uscita, SL, TP1 e TP2

Buffer per integrazione con EA:

Pronto per l'uso con Expert Advisor tramite buffer di segnali

Segnali realistici:

Progettato per i movimenti reali del mercato, senza ripittura o retrodipinti

I filtri evitano il rumore di mercato, creando setup affidabili

🌐 Funzionalità aggiuntive:

Sezione di input completamente personalizzabile per tutti i filtri e indicatori

Architettura senza ripittura, senza ridisegno e senza ritardi

Perfetto per le sfide delle prop firm e per i conti professionali

Supporto per broker ECN e a bassa spread

Più template di grafici e preimpostazioni

Supporto per l'analisi multi-timeframe

📋 Impostazioni consigliate:

Timeframe migliori: M30

Strumenti: EURJPY

Tipi di conti: ECN, Raw Spread

AI Trend Pro Max — l'evoluzione definitiva nel trading di precisione. Fai trading in modo più intelligente. Fai trading in modo più forte.



