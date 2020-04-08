AI Trend Pro Max MT4

Prima di tutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non ripinta, non ridisegna e non ha ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico.

Manuale dell'utente, preimpostazioni e supporto online inclusi.

AI Trend Pro Max è un sistema di trading sofisticato tutto-in-uno, progettato per i trader che cercano precisione, potenza e semplicità. Basato su anni di sviluppo tramite indicatori precedenti, questa è la versione più avanzata fino ad oggi — dotata di più livelli di segnale, filtri di qualità professionale e un'interfaccia utente intelligente.

Che tu sia un principiante o un trader professionista, AI Trend Pro Max ti offre tutto il necessario per fare trading con fiducia in qualsiasi condizione di mercato.

🔹 Strategie principali e logica del sistema:

Motore di segnale a più livelli: combina il momentum del trend, la forza del prezzo, il volume, RSI, Bande di Bollinger e la logica del colore delle candele per entrate ad alta probabilità.

Momentum del trend: aiuta a confermare se un trend sta guadagnando forza o sta indebolendosi.
Forza del prezzo: misura la convinzione dietro una tendenza dei prezzi, aiutando a confermare se un breakout o un movimento ha un vero momentum o è destinato a svanire.
Volume: agisce come uno strato di conferma per la forza e l'affidabilità di ogni movimento del prezzo.
RSI: rileva le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato, e viene utilizzato come filtro per eliminare le operazioni errate.
Bande di Bollinger: utilizzate come filtro basato sull'espansione e la contrazione del prezzo, per evitare range e movimenti di prezzo irregolari.
Strategia del colore delle candele:

Candela verde = segnale di acquisto
Candela rossa = segnale di vendita
Candela viola = segnale di debolezza (indica una possibile uscita o inversione)

Filtraggio intelligente:

Filtro per SL e TP massimo
Dimensione massima della candela di segnale
Logica BB e RSI per eliminare segnali falsi

SL automatico e SL personalizzato:

Scegli tra stop loss automatico o personalizzazione manuale per ogni operazione

Due livelli di TP:

Include la visualizzazione personalizzata di TP1 e TP2
Il pannello di statistiche traccia il tasso di successo e la percentuale di vittorie per entrambi

Uscita in base al colore della candela:

La candela viola appare dopo la rossa o la verde per suggerire un possibile esaurimento del trend

Modalità di segnale ad alta frequenza:

Ottimizzato per configurazioni in stile HFT o per il trading attivo a breve termine

Trading giornaliero, swing e a lungo termine:

Funziona bene su tutti i timeframe e le coppie, incluse le coppie principali di FX, oro e indici

📈 Interfaccia utente intelligente e analisi:

Pannello interattivo:

Attiva/disattiva gli indicatori con i pulsanti di commutazione
Modifica le impostazioni degli indicatori direttamente dal grafico

Pannello di profitti e statistiche:

Visualizzazione P/L in tempo reale (operazione corrente, storica, totale)
Filtri statistici personalizzati basati sui risultati di TP1/TP2
Mostra il numero di operazioni, il tasso di vincita e il totale dei pip

Meccanismo di trailing stop:

Trailing stop visivo incorporato con linea tratteggiata o linea continua

Avvisi:

Notifiche telefoniche, via e-mail e sul desktop per ogni segnale
Avvisi di ingresso, uscita, SL, TP1 e TP2

Buffer per integrazione con EA:

Pronto per l'uso con Expert Advisor tramite buffer di segnali

Segnali realistici:

Progettato per i movimenti reali del mercato, senza ripittura o retrodipinti
I filtri evitano il rumore di mercato, creando setup affidabili

🌐 Funzionalità aggiuntive:

Sezione di input completamente personalizzabile per tutti i filtri e indicatori
Architettura senza ripittura, senza ridisegno e senza ritardi
Perfetto per le sfide delle prop firm e per i conti professionali
Supporto per broker ECN e a bassa spread
Più template di grafici e preimpostazioni
Supporto per l'analisi multi-timeframe

📋 Impostazioni consigliate:

Timeframe migliori: M30
Strumenti: EURJPY
Tipi di conti: ECN, Raw Spread

indicatore non ripittato, indicatore di segnale, indicatore di scalping forex, sistema di trading giornaliero, strategia forex swing, indicatore trailing stop, segnali intelligenti di candela, indicatore filtro RSI, strategia di Bande di Bollinger, compatibile con Expert Advisor, segnali buffer EA, trading ad alta frequenza, avvisi telefonici, pannello di trading, sistema forex redditizio, indicatore di inversione del trend, strategia candela viola, trailing stop, sistema forex multi-strategia, indicatore senza ritardi, scanner di tendenze, trova tendenze

AI Trend Pro Max — l'evoluzione definitiva nel trading di precisione. Fai trading in modo più intelligente. Fai trading in modo più forte.


Prodotti consigliati
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicatori
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicatori
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicatori
Master Scalping M1 è un indicatore innovativo che utilizza un algoritmo per determinare il trend in modo rapido e preciso. L'indicatore calcola il tempo di apertura e chiusura delle posizioni, gli algoritmi dell'indicatore consentono di trovare i momenti ideali per entrare in un trade (acquistare o vendere un asset), il che aumenta il successo delle transazioni per la maggior parte dei trader. Vantaggi dell'indicatore: Facile da usare, non sovraccarica il grafico con informazioni inutili. Può es
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicatori
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
TradeStatistics
Evgeniy Zhdan
Indicatori
The trading statistics indicator notifies the trader of the aggregate income of the trading account for different time intervals. The indicator has wide display settings on the graph. There is a choice of one of the two display languages on the chart- English and Russian. Settings Indicator language (ENG, RUS) - Select the language to display on the chart; To control the magic (-1: any magic) - Entering the Magic for control (-1: any Magic); Angle of indicator tie - Selecting the angle of the c
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicatori
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicatori
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicatori
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicatori
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT4) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1   Strategy :   Ana Trader Binary Options Strategy (MACD & Stochastic) BOA_COLD_Indicator_v1   Strategy :  Amalia Trader Binary Options Strategy (Keltner & Stochastic) BOA_CHILL_Indicator_v1  
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicatori
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicatori
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicatori
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PriceDensity mt4
Andriy Sydoruk
Indicatori
PriceDensity – Professional Price Density Indicator for Accurate Market Level Detection PriceDensity is a smart, non-volume-based indicator that analyzes historical price action to determine key price levels with the highest frequency of occurrence . It automatically detects where the market has spent the most time – revealing hidden areas of support and resistance based on actual market behavior, not subjective drawing. This tool is ideal for traders using price action, support/resistance conce
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicatori
L'Oscillatore dell'Indice di Precisione (Pi-Osc) di Roger Medcalf di Precision Trading Systems La Versione 2 è stata attentamente rielaborata per essere estremamente veloce nel caricarsi sul tuo grafico e sono state apportate alcune altre migliorie tecniche per migliorare l'esperienza. Il Pi-Osc è stato creato per fornire segnali di sincronizzazione del trading accurati progettati per individuare punti di esaurimento estremi, i punti ai quali i mercati vengono costretti a recarsi solo per eli
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicatori
Delta Fusion Pro  Vuoi capire dove si muove realmente il mercato, oltre il semplice grafico dei prezzi? Delta Fusion Pro è uno strumento avanzato di analisi dei volumi progettato per rivelare il flusso degli ordini aggressivi — la vera forza che guida ogni movimento del mercato. A differenza degli indicatori tradizionali, che si limitano a mostrare volumi totali o statici, Delta Fusion Pro ti permette di leggere l’intensità e la direzione della pressione istituzionale, offrendo una visione chia
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicatori
Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-optimization.  Hidden Cycles is different. It’s the first and only MT4 indicator rooted in universal proportion and perfect relation — the invisible structure that governs all market behavior. Inspired by ideas from Fibonacci, Gann, and Murrey — and built as somethi
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema non tenta di prevedere
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicatori
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicatori
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicatori
System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on the opposite signal or take 20-30 pips, close half of it, and keep the rest until the opposite
PipRush MT4
Hugo Feruglio
Indicatori
PipRush è un indicatore tecnico che identifica opportunità di trading strutturate utilizzando logiche statistiche. Disegna automaticamente configurazioni di trade con livelli predefiniti di ingresso, stop loss e take profit. L'indicatore è pensato per i trader che desiderano ridurre l’analisi manuale e applicare un approccio coerente e basato sui dati. Caratteristiche principali Traccia automaticamente la configurazione completa del trade: ingresso, stop loss, take profit e rapporto rischio/rend
Modified TTM Squeeze Indicator
Libertas LLC
Indicatori
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Modified TTM Squeeze Indicator is a modifica
Altri dall’autore
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (131)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (41)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (98)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.76 (46)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.38 (16)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicato
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Atomic Analyst
Issam Kassas
3.67 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
AI Trend Pro Max
Issam Kassas
3 (1)
Indicatori
Prima di tutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non ripinta, non ridisegna e non ha ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Manuale dell'utente, preimpostazioni e supporto online inclusi. AI Trend Pro Max è un sistema di trading sofisticato tutto-in-uno, progettato per i trader che cercano precisione, potenza e semplicità. Basato su anni di sviluppo tramite indicatori precedenti, questa è la versione più avanzata fino ad o
Smart Support and Resistance Trading System
Issam Kassas
5 (2)
Indicatori
Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore non repainting, non redrawing e non lagging, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. Il "Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente" è un indicatore avanzato progettato per trader nuovi ed esperti. Permette ai trader di ottenere precisione e fiducia sul mercato forex. Questo sistema completo combina più di 7 strategie, 10 indicatori e varie approc
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Trend Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicatori
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.2 (5)
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Indicatori
Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore non repainting, non redrawing e non lagging, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. Il "Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente" è un indicatore avanzato progettato per trader nuovi ed esperti. Permette ai trader di ottenere precisione e fiducia sul mercato forex. Questo sistema completo combina più di 7 strategie, 10 indicatori e varie approc
Range Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicator
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
Indicatori
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Strumento completo per l'analisi delle tendenze su più timeframe ed esecuzione delle operazioni MENA TREND INDICATOR & SCANNER è una soluzione di trading progettata per semplificare l'analisi del mercato attraverso un approccio visivo e strutturato per identificare le tendenze e realizzare operazioni. Questo strumento integra il rilevamento in tempo reale delle tendenze, l'analisi multi-timeframe e il monitoraggio delle performance operative, rendendolo versatile s
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Range Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
Indicatori
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicatori
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Strumento completo per l'analisi delle tendenze su più timeframe ed esecuzione delle operazioni MENA TREND INDICATOR & SCANNER è una soluzione di trading progettata per semplificare l'analisi del mercato attraverso un approccio visivo e strutturato per identificare le tendenze e realizzare operazioni. Questo strumento integra il rilevamento in tempo reale delle tendenze, l'analisi multi-timeframe e il monitoraggio delle performance operative, rendendolo versatile s
Trend Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (1)
Indicatori
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione