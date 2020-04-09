EA Budak Ubat Syarief Azman Bin Rosli 4 (3) Experts

Come funziona Quando l'EA è attivo, analizzerà il grafico in base al parametro Modalità di esecuzione. Se non ci sono posizioni esistenti sul grafico, l'EA aprirà un trade in base al parametro. Se il trend è rialzista, aprirà un trade di acquisto, mentre se è ribassista, aprirà un trade di vendita. Imposterà anche un ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di apertura del trade se la variabile stop loss è maggiore di 0. 0 significa nessun stop loss. Se ci sono posizioni esistenti s