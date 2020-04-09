Drovi MT4
- Experts
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Versione: 2.48
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 10
IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, invia un messaggio privato per ricevere il manuale completo di installazione e le istruzioni di configurazione.
Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Drovi EA, l'expert advisor che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatico. questo EA assicura precisione e coerenza nell'esecuzione degli scambi.
Il prezzo di Drovi EA aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per fissare il tuo prezzo prima che arrivi al suo valore finale di $1200.
Strategia Innovativa
Rispetto agli EA convenzionali, Drovi EA utilizza una strategia di trading multilivello che si adatta alle condizioni di mercato dinamiche.
Questo approccio unico fornisce prestazioni superiori, rendendo Drovi EA una scelta fidata per i trader che mirano a ottimizzare i loro rendimenti.
Raccomandazioni Chiave
Per risultati ottimali, assicurati delle seguenti condizioni:
- Simbolo di Trading: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
- Timeframe: H1
- Deposito Minimo: $200 (Consigliato: $500)
- Tipo di Conto: ECN o Conti Raw Spread
- Brokers: Usa broker con spread bassi per risultati migliori.
- Leva: 1:100 o superiore (1:200 raccomandato per prestazioni ottimali).
Specifiche e Configurazione
Drovi EA è facile da configurare e richiede una configurazione minima. Le caratteristiche principali includono:
- Funzionalità di dimensionamento automatico dei lotti per scalabilità.
- Impostazione di un grafico
- Uso di VPS raccomandato per operazioni 24/7.
Ulteriori dettagli su: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
Unisciti al nostro canale MQL5 per ricevere le ultime notizie: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor