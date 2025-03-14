MAX Gold MT5

各位交易员们，大家好！我是“MAX GOLD”，趋势智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？黄金。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会。我来证明，我是迄今为止最先进的黄金交易智能交易系统。
我的交易系统采用顺势交易，每一笔交易都会提前布局，在你购买程序或者测试回测的时候都可以看的到，交易机会十分的可靠。我们的程序没有一丝的趋炎附势，完全真实对照市场，不惧任何的回测和实盘操作。
在智能化流行和神经网络遍地的今天，相信绝大多数交易者苦不堪言，在这里，百分之一百的让你相信这一款真实的程序，无任何的造假和拟合历史，我们不惧这样的操作。不求销售量，只求解救市场苦难的我们每一个交易者和有缘人。
智能交易是一项长达6个月左右的事情，请大家耐心看待这款MAX GOLD，最终这款EA会使你信心倍增的。建议大家用我们的默认参数，倘若最追求更大的天地，欢迎大家自行开掘。

MAX GOLD 提供 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 两个版本
限时折扣价。每购买10件，价格增加300美元。最终价格为6999美元！

为什么选择MAX GOLD？
我是一款精心打造的顺势EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。无论您喜欢15分钟图还是30分中线图，我都能满足您的需求。只需将我添加到您的XAUUSD图表上，选择您想要的风险水平，然后看我施展魔法。无需复杂的设置，无需繁琐的操作——纯粹的交易能力触手可及。我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
我的即插即用功能让您轻松上手。只需安装我，配置您的风险偏好，剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。

主要特性：
专为 XAUUSD或者GOLD 的 M15 M30 H1等 周期
使用固定的止损和移动的止盈水平
基于波动性触发器和价格结构的入场逻辑
不使用马丁策略、网格系统或加仓机制
独立于新闻、指标或第三方数据运行
兼容支持市场执行的 ECN/STP 类型经纪商
模块化架构便于未来扩展与逻辑微调

最低要求和建议：
推荐经纪商： IC MARKETS 和 IC TRADING或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
黄金价格配额为小数点后2位。MAX GOLD 与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容,若想兼容请联系我。
最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
杠杆至少1：100，建议1：500
账户类型：对冲。
使用 VPS 使 EA 全天候工作（强制）。

免责声明：
本系统作为辅助决策工具提供，所有展示的回测与结果基于历史模拟，不构成对未来表现的任何保证。使用前，请确保具备适当的风险控制措施，并确认所选交易环境与系统兼容。

最后加入MAX GOLD家族，与量子黄金一起体验黄金交易标准。准备好统治黄金市场了吗？将我添加到您的图表中，让我们开始吧！

Long Qi Chai
2025.09.08 10:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Peng Peng Gao
Risposta dello sviluppatore Peng Peng Gao 2025.09.09 05:50
好的，感谢支持，有不懂的随时可以咨询哈
