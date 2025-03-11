BTC Breezy MT4

First Ever Truly Crypto Trader


OFFERTA LIMITATA:

  • Ottieni la migliore offerta prima che il prezzo aumenti!
  • Prezzo finale: 990$

Incontra il Game-Changer: Breezy

Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per migliorare il controllo del rischio. Breezy è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ciascuno con livelli di take-profit personalizzati, consentendo una gestione precisa sia dei profitti che dei rischi.

Cosa lo Rende Speciale?

  • Sistema di Suddivisione Personalizzabile: Controlla come gli ordini sono suddivisi per una gestione del rischio su misura. Ogni segmento può essere regolato per soddisfare diverse condizioni di mercato.
  • Ingressi di Supporto e Resistenza: Utilizza livelli di supporto e resistenza identificati con attenzione per trovare punti di ingresso precisi, massimizzando le opportunità in zone di prezzo chiave.
  • Trading Adattivo: Regola la dimensione delle operazioni in base alle condizioni di mercato, aiutando a ottimizzare i risultati durante diverse fasi di mercato.

Come Funziona?

Breezy è progettato per analizzare l'azione dei prezzi attorno ai livelli di supporto e resistenza. Quando un'operazione viene attivata vicino a queste zone critiche, l'EA divide l'ordine in parti più piccole. Questo approccio consente uscite più fluide man mano che ogni porzione raggiunge il suo obiettivo, aiutando a garantire profitti e ridurre il rischio di improvvisi inversioni di mercato. È ideale per i trader che vogliono ingressi e uscite precisi in punti di prezzo importanti.

Risultati Provati

I dati di backtesting mostrano performance costanti, con un focus sull'identificazione di inversioni e breakout ai livelli di supporto e resistenza. Gli utenti hanno trovato la funzione di suddivisione degli ordini vantaggiosa nell'aggiustare il comportamento dell'EA per adattarsi alla propria propensione al rischio, portando a una crescita costante del conto.

Setup Facile

No complicated settings—just load Breezy on your BTCUSD(Bitcoin) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Consigli Importanti:

  • Solo su un Grafico: Per evitare operazioni sovrapposte, assicurati che Breezy sia collegato a un solo grafico.
  • Contatta il Supporto: Hai bisogno di aiuto? Ottieni indicazioni su come ottimizzare l'EA per adattarlo al tuo stile di trading.

Non aspettare: prendi la tua copia prima che il prezzo aumenti a 990$! Sblocca il potere della gestione avanzata degli ordini e prendi il controllo del tuo viaggio di trading.

