BTC Breezy

Incontra il Game-Changer: Breezy

Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per migliorare il controllo del rischio. Breezy è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ciascuno con livelli di take-profit personalizzati, consentendo una gestione precisa sia dei profitti che dei rischi.

Cosa lo Rende Speciale?

  • Sistema di Suddivisione Personalizzabile: Controlla come gli ordini sono suddivisi per una gestione del rischio su misura. Ogni segmento può essere regolato per soddisfare diverse condizioni di mercato.
  • Ingressi di Supporto e Resistenza: Utilizza livelli di supporto e resistenza identificati con attenzione per trovare punti di ingresso precisi, massimizzando le opportunità in zone di prezzo chiave.
  • Trading Adattivo: Regola la dimensione delle operazioni in base alle condizioni di mercato, aiutando a ottimizzare i risultati durante diverse fasi di mercato.

Come Funziona?

Breezy è progettato per analizzare l'azione dei prezzi attorno ai livelli di supporto e resistenza. Quando un'operazione viene attivata vicino a queste zone critiche, l'EA divide l'ordine in parti più piccole. Questo approccio consente uscite più fluide man mano che ogni porzione raggiunge il suo obiettivo, aiutando a garantire profitti e ridurre il rischio di improvvisi inversioni di mercato. È ideale per i trader che vogliono ingressi e uscite precisi in punti di prezzo importanti.

Risultati Provati

I dati di backtesting mostrano performance costanti, con un focus sull'identificazione di inversioni e breakout ai livelli di supporto e resistenza. Gli utenti hanno trovato la funzione di suddivisione degli ordini vantaggiosa nell'aggiustare il comportamento dell'EA per adattarsi alla propria propensione al rischio, portando a una crescita costante del conto.

Setup Facile

No complicated settings—just load Breezy on your BTCUSD(Bitcoin) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Consigli Importanti:

  • Solo su un Grafico: Per evitare operazioni sovrapposte, assicurati che Breezy sia collegato a un solo grafico.
  • Contatta il Supporto: Hai bisogno di aiuto? Ottieni indicazioni su come ottimizzare l'EA per adattarlo al tuo stile di trading.

Non aspettare: prendi la tua copia prima che il prezzo aumenti a 990$! Sblocca il potere della gestione avanzata degli ordini e prendi il controllo del tuo viaggio di trading.

mh888
706
mh888 2025.05.02 14:39 
 

Scam product. Backtest results are fake. Real trading results are all different to backtests

Miss Chahana Ibrahim
630
Risposta dello sviluppatore Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:23
There is nothing faked. A new version is coming with a lot of improvements. Please send a message! We will fix it together
Guilherme Jose Mattes
2672
Guilherme Jose Mattes 2025.04.17 23:25 
 

Not good as backtest

Miss Chahana Ibrahim
630
Risposta dello sviluppatore Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:23
Send me a DM if possible. We can solve your issue. Also a big update is on the way
John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2025.04.14 18:22 
 

All the author says is, 'an update is coming'. This EA is a waste of money. 5 trades, all losses. I was told an update is coming for three weeks, but it hasn't happened. EA definitely needs a spread filter. BTC spreads are 5000+ right now. No Scalping system can overcome spreads this high. Typical for the MQL market, this EA has fake back-test results.

Miss Chahana Ibrahim
630
Risposta dello sviluppatore Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Please send me a private message. The new update has fixed a lot of issues!
Leonstevey20
327
Leonstevey20 2025.03.24 18:07 
 

The EA looks promising, so far great trades on demo, i was skeptical initially since the developer was unresponsive but it appears she was involved in an accident, wishing her a quick recovery, i will keep monitoring and continue to review the performance as we go, so far so good.

Update: the EA has few trades lately but again when it gets one it ends in a loss, i have to reduce my ratings unless the developer fixes issues, i also think trailing stop might help, until then i will continue to monitor it on demo to see if the strategy works in the current markets.

Miss Chahana Ibrahim
630
Risposta dello sviluppatore Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Thank you very much
Michael 888
413
Michael 888 2025.03.15 21:26 
 

EA is working good in the backtest not in live trading environment.There is too many losing trades,have also some winners but account is overall in loss.

Miss Chahana Ibrahim
630
Risposta dello sviluppatore Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Please send me a private message. The new update has fixed a lot of issues! I can guide you through this
