Meg 66
- Experts
- enzo marcon
- Versione: 4.4
- Attivazioni: 10
Descrizione generale Meg 66 Solo Darvinex capitale 100.000.00 quota mensile 48 dollari mai inserire i tuoi soldi vieni finanziato controlla regolamento
L’EA non utilizza una sola logica di trading, ma gestisce un portafoglio di strategie indipendenti all’interno di un unico file.
Ogni strategia opera in modo separato e viene identificata tramite un Magic Number unico, che corrisponde all’indice della strategia nel portafoglio.
Funzionamento principale
-
Multi-strategia
-
Ogni strategia:
-
apre e chiude le proprie posizioni
-
non interferisce con le altre
-
ha il proprio Magic Number
-
-
-
Account Hedging
-
Consente più BUY e SELL simultanei sullo stesso simbolo
-
-
Gestione separata delle posizioni
-
Ogni trade è tracciato singolarmente
-
Non viene usata la netting logic
-
-
Portafoglio centralizzato
-
Un solo EA gestisce più logiche di ingresso/uscita
-
Architettura tipica del Portfolio EA
-
Blocco di inizializzazione
-
Caricamento delle strategie
-
Assegnazione dei Magic Number
-
-
Ciclo OnTick / OnTimer
-
Controllo condizioni di ogni strategia
-
Apertura ordini quando le regole sono soddisfatte
-
-
Gestione trade
-
Monitoraggio profitto/perdita
-
Chiusura secondo le regole della singola strategia
-
-
Isolamento delle strategie
-
Nessuna sovrapposizione di logica tra strategie diverse
-
Vantaggi
-
Diversificazione del rischio tramite più strategie
-
Codice organizzato e scalabile
-
Facile aggiunta o rimozione di strategie
-
Compatibile con gestione avanzata del portafoglio
Limiti e attenzioni
-
Non è netting-friendly
-
Il rischio complessivo dipende dalla somma delle strategie
-
Possibili sovra-esposizioni se più strategie aprono nella stessa direzione
-
Necessaria una gestione del rischio globale (equity, DD max)
Uso consigliato
-
Account MT5 Hedging
-
Backtest separati per ogni strategia
-
Forward test su conto demo prima del reale
-
Integrazione con:
-
controllo drawdown globale
-
limitazione numero posizioni
-
gestione rischio su equity
-
Perfetto.
Ecco la descrizione in stile Manuale Utente, chiara e professionale.
Manuale Utente
Robot Factory Portfolio – Expert Advisor MT5
1. Introduzione
Il Robot Factory Portfolio Expert Advisor è un EA multi-strategia progettato per MetaTrader 5 su account Hedging.
Consente di eseguire più strategie di trading indipendenti all’interno di un unico Expert Advisor, mantenendo ogni strategia separata e tracciabile.
2. Requisiti
-
MetaTrader 5
-
Account Hedging (obbligatorio)
-
Connessione stabile
-
Capitale adeguato al numero di strategie attive
3. Concetto di Portfolio
L’EA gestisce un portafoglio di strategie:
-
Ogni strategia:
-
opera in modo autonomo
-
ha il proprio Magic Number
-
apre e chiude posizioni indipendenti
-
-
Le strategie possono:
-
lavorare sullo stesso simbolo
-
essere BUY e SELL contemporaneamente
-
avere regole diverse di ingresso e uscita
-
4. Magic Number
Ogni strategia è identificata da un Magic Number unico, che:
-
evita conflitti tra le strategie
-
consente una gestione separata delle posizioni
-
permette analisi e statistiche precise
Il Magic Number corrisponde all’indice interno della strategia nel portfolio.
5. Funzionamento Operativo
-
Avvio EA
-
Inizializza tutte le strategie
-
Assegna i Magic Number
-
-
Esecuzione
-
Ad ogni tick o timer:
-
verifica le condizioni di ogni strategia
-
apre nuovi ordini se le regole sono soddisfatte
-
-
-
Gestione Trade
-
Ogni strategia gestisce:
-
take profit
-
stop loss (se previsto)
-
chiusure logiche
-
-
-
Chiusura
-
Le posizioni vengono chiuse solo dalla strategia che le ha aperte
-
6. Gestione del Rischio
⚠️ Importante:
Il rischio non è automaticamente condiviso tra le strategie.
Possibili criticità:
-
Somma dei lotti troppo elevata
-
Sovra-esposizione nella stessa direzione
-
Drawdown cumulativo
👉 Si consiglia di integrare:
-
limite di drawdown globale
-
controllo equity
-
limite massimo di posizioni totali
-
filtro di correlazione tra strategie
7. Vantaggi
-
Diversificazione del trading
-
Codice strutturato e modulare
-
Facilità di espansione
-
Ideale per portfolio sistematici
8. Limitazioni
-
Non compatibile con account Netting
-
Richiede test approfonditi
-
Gestione del rischio globale non automatica (se non personalizzata)
9. Avvertenza sul Rischio
Il trading su Forex e Futures comporta rischi elevati.
È possibile perdere tutto il capitale investito o più.
Utilizzare esclusivamente capitale di rischio.