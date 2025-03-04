Wind Rose Prop Firm mt5 eurusd keltner channel

4


EXPERT for PROP FIRM - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per l'uso nella sfida tra società di investimento.


Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie KELTNER CHANNEL e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.


Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.


Come si installa:

  1. Scaricate questo EA,
  2. Assicurarsi che tutte le coppie (EURUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M),
  3. Avere il grafico (EURUSD) sul timeframe H1,
  4. Posizionare questo EA sul grafico (EURUSD),
  5. Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito,
  6. Fare clic su OK per attivare,
  7. Fatto!


INPUTS for PROP FIRM - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

  • [#01] Numero magico,
  • [#02] Saldo iniziale del conto,
  • [#03] Modalità operativa (aggressiva/moderata/conservativa),
  • [#04] Lotto fisso (ON-vero/OFF-falso),
  • [#05] Lotto fisso,
  • [#06] Commento.


    Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.


    La strategia principale di questo esperto è - KELTNER CHANNEL - di Chester W. Keltner e Linda Bradford Raschke.


    Il Keltner Channel è composto da tre linee separate. La linea centrale è una media mobile esponenziale (EMA) del prezzo ed è simile alla linea centrale originale di Keltner. Le altre linee sono posizionate al di sopra (la banda superiore) e al di sotto (la banda inferiore) dell'EMA e di solito sono impostate due volte l'Average True Range (ATR).

    L'EMA viene solitamente raccolta su 20 periodi, a differenza della media mobile iniziale di Keltner a 10 giorni. Le formule per questi valori saranno discusse in dettaglio più avanti, ma le bande superiori e inferiori si espandono e si contraggono in base alla volatilità.

    È comune che la maggior parte dell'azione dei prezzi si svolga tra le bande superiori e inferiori (il cosiddetto canale), quindi qualsiasi attività estranea verrà esaminata, poiché probabilmente rappresenta un cambiamento di tendenza o un fenomeno più ampio.

    La direzione o l'angolo del canale aiuta a identificare la direzione delle tendenze; quando il canale è verso l'alto, il prezzo è in aumento, mentre quando il canale è angolato verso il basso, il prezzo è in calo.


    DIREZIONE DELLA TENDENZA

    Se il vettore della pendenza del canale è verso il basso, la tendenza generale è al ribasso. C'è un'alta probabilità che il prezzo stabilisca un nuovo minimo inferiore a quello precedente. È probabile che il calo dei prezzi continui.  Se il vettore della pendenza del canale è al rialzo, la tendenza generale è al rialzo. In questo caso, è opportuno prendere in considerazione posizioni di acquisto, poiché è probabile che il prezzo salga e stabilisca un nuovo massimo superiore a quello precedente.


    IL MERCATO È PIATTO

    Se le linee del canale non hanno un vettore di pendenza pronunciato e sono orientate orizzontalmente, significa che il mercato è in un range (piatto). In questo caso, è vantaggioso operare dai confini del range: vendere dall'alto, comprare dal basso; e chiudere le posizioni sulla linea centrale o sul confine opposto del canale.


    È PROBABILE CHE LA TENDENZA CONTINUI

    L'alta probabilità che la tendenza continui è indicata da un forte movimento dei prezzi, che porta al breakout del bordo superiore o inferiore del canale.


    È PROBABILE UNA CORREZIONE

    La probabilità che si sviluppi una correzione - un movimento contrario alla tendenza principale - è indicata dall'incapacità di acquirenti o venditori di sfondare il confine superiore o inferiore del canale per un lungo periodo di tempo. Nell'esempio sottostante, tale area è evidenziata da un rettangolo rosa tratteggiato.


    RITORNO AL CANALE

    Una deviazione estrema dei prezzi che porta a una profonda uscita dal canale indica solitamente un ulteriore ritorno al canale in futuro. Tali movimenti devono essere sfruttati con cautela. Confermare il punto di ingresso con un supporto o una resistenza orizzontale.


    Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.


    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    Marcus Vinicius
    116
    Marcus Vinicius 2025.04.01 21:08 
     

    otimos resultados

    raspa17
    210
    raspa17 2025.05.19 21:27 
     

    Rose is bulletproof, she's incredible. Right now she's working on a 100k Challenger, customer service is super fast... I'll update her in 2 months to give her my final rating... she's incredible.

    The 100k account burned, I don't know if it's the bot's fault, a more efficient configuration was 76 days... or is it the market conditions!! I'm going to give it ***!!

    Rispondi alla recensione