TIO Hedge Algorithm MT5

TIO Hedge Algorithm - Советник работает по хеджирующему авторскому алгоритму. Советник не пытается предсказать куда пойдет рынок, а зарабатывает на любом движении. Советник можно настроить на любой инструмент.

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender

Настройки

  • Take Profit  - тейк профит в пунктах
  • Start lot - стартовый лот;
  • Point order step - шаг между ордерами
  • Minimal profit for close grid - минимальный профит при закрытии серии ордеров
  • Magic Number - серийный номер ордеров, по которому советник отличает свои ордера

Для покупателей есть закрытая группа в телеграмм. Пишите для добавления вас.


Потенциальные риски:

  • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
  • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
  • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.


