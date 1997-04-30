TIO Hedge Algorithm MT5
- Experts
- Ihar Tsitou
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
TIO Hedge Algorithm - Советник работает по хеджирующему авторскому алгоритму. Советник не пытается предсказать куда пойдет рынок, а зарабатывает на любом движении. Советник можно настроить на любой инструмент.
Мониторы
- my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL
-
- myfxbook.com/members/0stapBender
Настройки
- Take Profit - тейк профит в пунктах
- Start lot - стартовый лот;
- Point order step - шаг между ордерами
- Minimal profit for close grid - минимальный профит при закрытии серии ордеров
- Magic Number - серийный номер ордеров, по которому советник отличает свои ордера
Для покупателей есть закрытая группа в телеграмм. Пишите для добавления вас.
Потенциальные риски:
- Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
- Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
- Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.