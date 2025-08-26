Algo Trader Advanced

EA Algo Trader Advanced per MetaTrader 5

Automazione Intelligente e Flessibile per il tuo Trading – Compatibile con Conti Netting e Hedging

Algo Trader Advanced è un Expert Advisor completo, creato per i trader che cercano efficienza, controllo e totale flessibilità nelle operazioni.
Progettato per Forex, Indici, Azioni, Criptovalute e B3, combina strategie configurabili, gestione avanzata del rischio ed esecuzione automatizzata in un unico sistema.

Automazione Intelligente
Esegui strategie avanzate automaticamente su qualsiasi mercato, senza dover restare incollato allo schermo.

Personalizzazione Totale
Configura indicatori, filtri e strategie in base al tuo stile di trading, con piena libertà di regolazione.

Gestione Avanzata del Rischio
Proteggi il tuo capitale con Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Stop Graduale, Hedge, Compensazione dei Profitti, Obiettivi Giornalieri, Chiusure Parziali e molte altre funzioni.

Multi-Mercato
Opera su diverse classi di asset con efficienza e flessibilità utilizzando un solo EA.

Caratteristiche Principali

🔹 Indicatori Tecnici
Combina più timeframe e strategie per identificare opportunità:

  • Tendenza: Medie Mobili, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR

  • Inversione: Fibonacci, RSI, Stocastico, MACD

  • Mercato Laterale: Bande di Bollinger, RSI, Stocastico

🔹 Gestione del Rischio

  • Stop Loss e Take Profit automatici

  • Trailing Stop e chiusura programmata

  • Stop Graduale per ridurre le posizioni in caso di perdita

  • Obiettivi giornalieri di profitto/perdita

  • Chiusure parziali per bloccare i profitti anticipatamente

  • Compensazione dei Profitti e Martingale controllato

  • Hedge automatico configurabile

  • Limiti di Spread e Swap per evitare costi eccessivi

🔹 Ingressi Manuali e Automatici

  • Lotti fissi, automatici o proporzionali al saldo

  • Ingressi manuali con gestione automatica dell’uscita

  • Operatività multi-asset su più coppie e strumenti simultaneamente

🔹 Pannelli Visivi

  • Pannello generale di profitti, perdite, swap e margine

  • Rapporto dei lotti e saldo delle posizioni

  • Costi in tempo reale: spread, swap e drawdown

  • Rilevamento automatico di massimi e minimi storici

  • Direzione e variazione delle ultime candele

  • Linee TP e SL visibili sul grafico

  • Pannello Panorama (multi-asset) e Pannello di Esposizione (lotti e posizioni)

🔹 Strategia Massimi e Minimi

  • Identificazione delle zone critiche di inversione

  • Blocco delle operazioni contrarie

  • Entrate consentite solo a livelli estremi

🔹 Filtri e Avvisi

  • Restrizioni per date, orari e sessioni

  • Notifiche automatiche su MetaTrader, mobile o e-mail

  • Avvisi di rischio per drawdown e margine critico

🔹 Controllo del Tempo e delle Candele

  • Definisci finestre operative per orario o giorno della settimana

  • Analizza la forza e la direzione delle candele per evitare mercati laterali

Scarica subito su MQL5 e prova gratuitamente Algo Trader Advanced.
Automatizza le tue operazioni con efficienza, sicurezza e un EA completamente configurabile per qualsiasi stile di trading.



Prodotti consigliati
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicatori
Weekday Stats Overview: A Price Analysis Indicator by weekday. A quantitative technical analysis indicator developed for statistical analysis of price variations, with data classified by weekday. This indicator processes candle data and displays statistical results based on user input parameters. The input parameters allow defining the type and frequency of the statistics to be calculated. This indicator provides a quantitative basis for identifying market patterns. Output Data: The indicator c
Gerenciador de ordens manuais
Rodrigo Oliveira Malaquias
Utilità
Robot Manual Order Manager is a tool that allows you to automatically include Stop Loss, Breakeven, Take Profit and partials in open trades. Be it a market order or a limit order. Besides, it automatically conducts your trade, moving your stop or ending trades, according to the parameters you choose. To make your operations more effective, the Manual Orders Manager Robot has several indicators that can be configured to work on your trade. Among the options you can count on the features: Conducti
Telegram Informer MT5
Andrey Kaunov
Utilità
Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Scorpion 73 Bot
Eslam Salman
Utilità
Scorpion 73 Bot – User Manual MT5 Version: 1.0 | Author: Salman (Signalsview.com) | Sep 1, 2025 Contents 1️⃣ Overview 2️⃣ Installation & Setup 3️⃣ Main Control Panel ️ 4️⃣ Multi-Pair Monitor 5️⃣ Trades Panel ️ 6️⃣ Stop Loss & Profit Lock ️ 7️⃣ Account Info 8️⃣ Best Practices 9️⃣ FAQs 1. Overview Scorpion 73 is a MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) acting as a trader’s command center : Fast execution & automation ️ Full trade/order control ️ Advanced risk
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Utilità
Prendi facilmente il controllo della tua routine di trading con il rivoluzionario Trades Time Manager. Questo potente strumento automatizza l'esecuzione degli ordini in orari prestabiliti, trasformando il tuo approccio al trading. Crea elenchi di attività personalizzati per diverse azioni di trading, dall'acquisto all'impostazione degli ordini, il tutto senza intervento manuale. Trades Time Manager Guida all'installazione e agli input Se desideri ricevere notifiche sull'EA, aggiungi il nostro UR
Get news5
Aleksander Gladkov
Utilità
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
MT5 to Telegram Pro/Copier è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per migliorare la tua esperienza di trading inviando notifiche di trading in tempo reale e rapporti completi tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Ideale per fornitori di segnali e formatori, questo strumento copia le operazioni effettuate manualmente o da altri EA nel tuo conto, offrendo avvisi personalizzabili, gestione avanzata delle operazioni e un dashboard intuitivo per informazioni sulle presta
High Frequency Ct
Elidio Xavier Guimaraes
Utilità
This utility copies Market orders, Limit orders, and Stop orders with a focus on high speed and easy setup. The utility works by setting up a Master and one or more Slaves. The setup is quite simple: you just need to define which account is the Master and which account is the Slave, and then set up the same Copy Trade Id for both. For the Slave to recognize the Master's orders, the Copy Trade Id parameter must be the same. Do not use numbers or special characters when setting the Copy Trade Id
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilità
Manual Trade Panel EA MT5   è il pannello di trading più semplice e facile da usare che puoi trovare per MT5. Ha tutte le sue opzioni e funzioni in un'unica superficie, senza la necessità di aprire finestre o pannelli aggiuntivi. È un'utilità di gestione degli ordini, calcolatore del rischio, chiusura parziale e protezione dell'account, tutto in un'interfaccia estremamente comoda da usare! Utilizzando   Manual Trade Panel EA MT5   puoi fare trading molte volte più velocemente e in modo più acc
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilità
Dashboard di trading multifunzionale per semplificare il trading manuale. Visualizzazione di ordini e transazioni, calcoli di profitti e perdite, trading con un clic, modifica degli ordini, pareggio, trailing stop, stop loss parziale, take profit parziale, chiusura per tempo, stop loss e take profit azionari: tutto questo è possibile in uno o pochi clic, utilizzando tasti di scelta rapida o con un semplice trascinamento del mouse sui livelli sul grafico. L'interfaccia intuitiva consente di testa
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilità
Quant Panel Pro The Ultimate Multi-EA Performance Dashboard for Quantitative Traders Stop juggling multiple charts or external tools to monitor your algorithmic strategies! Quant Panel Pro delivers institutional-grade portfolio monitoring in one sleek, professional interface. Key Features Quantitative Analytics at Your Fingertips Real-time P&L aggregation   across all Expert Advisors Statistical win rate analysis   with trade frequency metrics Advanced drawdown tracking   (realized & unrealized
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilità
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilità
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilità
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
Utilità
DCA Buddy Advanced Break-Even Price Visualiser for MetaTrader 5 Take control of your multi-position trading with DCA Buddy , an advanced indicator for MetaTrader 5. It provides a clear and accurate visualisation of the average break-even price for all your open trades on the current chart symbol. This powerful tool goes beyond simple averages, correctly handling both one-sided and complex hedged scenarios, and now features a sophisticated, persistent 'once only' alert system to notify you precis
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.5 (4)
Utilità
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Utilità
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
Click2EA
Jonah Okware Obukol
Utilità
Click2EA can not be used or tested in the strategy tester, download the demo here  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764477  and run it in a demo account. Features Ability to create alert/email notification EAs with just a few clicks Ability to create auto-trading EAs in just a few clicks All EAs created have balance protection All EAs created can indicate major candle patterns on the chart All EAs created have auto-lotsizing for currencies All EAs created have day, time and spread filters Co
Magic Signal Producer
Eslam Salman
Utilità
VSA Power Meter very powerful analysis method uses volume spread analysis to determine strongest currency and weakest currency and then gives signals based on it. VSA Power Meter System Features Analyze all available instruments. Clear panel that determines stronges and weakest currencies. Clear buy and sell signals. You can use it as independent trading system or as filter. VSA Power Meter   Trading Rules You can use VSA in two ways: Enter VSA signals. Use it as filter to determine strongest
Dimatis Sniper
Vincent Teddy Rakotomalala
Utilità
Description: Dimatis Sniper is a convenient tool designed to simplify order placement and risk evaluation for traders. By displaying the risk amount directly on the screen, this tool allows traders to assess risk in real-time, facilitating informed decision-making before executing transactions. Key Features: Real-Time Risk Assessment: Evaluate the risk associated with each transaction instantly on your screen, facilitating informed decision-making. Visual Representation of Risks: Use intuitive v
GRat Binance
Ivan Titov
1 (1)
Utilità
Trade on Binance in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchange Binance in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 5 most popular crypto exchange  Binance . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete orders and close positions (even partially), to set trailing stop and trailing profit.
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
Utilità
Smart Risk Manager – Master Your Trades with Precision and Confidence! Take full control of your manual trading with a sleek, powerful, and intuitive panel designed for traders who value speed, accuracy, and smart risk management. Smart Risk Manager lets you place trades or pending orders in seconds — all while automatically calculating the optimal lot size based on your predefined risk percentage. No more guesswork. Just clean execution. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Binance History Loader
Andrey Khatimlianskii
Utilità
This script is designed to download a long history of cryptocurrency quotes from the Binance exchange. You will find it perfectly suitable if you want once to download the history of cryptocurrencies for charts analyzing, collecting statistics or testing trading robots in the MetaTrader 5 strategy tester, or if you need to update the history not very frequently (for example, once a day or once a week). After running the script, you will have fully featured (but not automatically updated) cryptoc
Akihiko
Dragan Drenjanin
2.5 (2)
Experts
Akihiko is a sophisticated trading robot distinguished by its minimalist user interface, designed to deliver powerful functionality with simplicity at its core. To further enhance its capabilities, I’m excited to announce the release of version 19, a significant update that refines its performance and usability. This robot integrates a versatile strategy, blending multiple options to adapt to diverse market conditions. It employs carefully crafted rules for initiating both long and short positi
MT5 to Binance
Roman Zhitnik
4 (4)
Utilità
The MT5 to Binance trading panel is the perfect tool for cryptocurrency traders looking to maximize their purchases on Binance and Binance US exchanges. To get started, simply input your API Key and Secret Key created in the client area of Binance and select the Enable Spot & Margin Trading and Enable Futures checkboxes and start trading Once launched, the trading panel automatically loads all Spot and Futures symbols into the Symbols section. To start trading, select your desired instrument fr
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Il sistema di trading AO è specificamente progettato per il trading di tendenza, utilizzando i tempi di asta o di notizie come punti di riferimento per confrontarli con altri tempi di ordine specifici al fine di anticipare le tendenze di mercato. **Tutti i parametri temporali utilizzati nell'EA si basano sull'orario del tuo terminale. I diversi broker possono operare in fusi orari GMT differenti, il che può variare ulteriormente a causa degli aggiustamenti legati all'ora legale.** **Assicurati
Trade Manager AIO
Zhilwan Hussein
Utilità
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT4 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
Bulk Order
Arva Sesha Sanl Iep
Utilità
BulkOrder EA - Professional Trading Suite The Ultimate Manual Trading Assistant with Intelligent Signal Analysis. BulkOrder EA v1.3 is a revolutionary trading tool that combines lightning-fast manual order execution with sophisticated market analysis. Built for professional traders who demand both speed and intelligence, this EA transforms your trading experience with a sleek modern interface and powerful automation features. Unlike risky EAs that use martingale or grid strategies, BulkOrde
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilità
TASTIERA DI TRADING Uno strumento avanzato per un trading agile e preciso sui mercati finanziari. Progettata per i trader che operano su strumenti come DAX, XAU/USD, Forex e altri mercati (scalping, intraday, swing, ecc.), questa tastiera consente di eseguire operazioni con un solo clic e con diverse configurazioni professionali. La "Tastiera Scalping Giornaliera" consente di aprire, chiudere e proteggere le operazioni con un solo clic, ideale per fare trading su M1/M5 senza perdere tempo. Incl
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilità
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilità
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Utilità
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilità
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilità
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilità
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilità
Presento un utile robot che io stesso utilizzo da diversi anni. Questo robot può essere utilizzato sia in modalità semiautomatica che completamente automatica. Il programma contiene le impostazioni flessibili per fare trading sulle notizie del calendario economico. Non può essere verificato nel tester delle strategie. Soltanto il vero lavoro. Nelle impostazioni del terminale è necessario aggiungere il sito delle notizie all’elenco degli URL consentiti. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Consul
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Utilità
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train è un EA di strategia di trading di tendenza per l'oro. L'operatore determina la direzione principale della tendenza e ordina al Train di procedere. Il Train ACQUISTERÀ/VENDERÀ continuamente nella direzione. Il volume del lotto dipenderà dal saldo del conto e dal rapporto di leva preimpostato. Quando l'operatore cambia la direzione della t
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilità
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilità
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
SSFx Ultimate Hedge Manager
John Gicharu Nyoike
Utilità
SSFx Ultimate Hedge Manager EA Description: The SSFx Ultimate Hedge Manager EA is the pinnacle of trade management tools for the MT5 platform. Combining the advanced trade management features of the SSFx Hedge Manager EA with the comprehensive backtesting capabilities of the SSFx Manual Backtester, this ultimate product empowers traders to refine and optimize their strategies with unmatched flexibility. This EA focuses on a hedging-based approach to risk management, providing traders with a dyn
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilità
HYT (Help Your Trading)   è uno strumento progettato per aiutarti   a ridurre la media   delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali: Media standard. Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend. Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita. HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della po
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilità
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilità
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilità
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Utilità
Elliott Wave Counter è un pannello per il markup manuale rapido e intuitivo delle onde di Elliott. Si può selezionare un colore e un livello di segni. Sono inoltre disponibili funzioni per la rimozione dell'ultimo markup e dell'intero markup effettuato dallo strumento. Il markup viene eseguito con un clic. Fai clic cinque volte: ottieni cinque onde! Elliott Wave Counter sarà un ottimo strumento sia per i principianti che per gli analisti professionisti delle onde di Elliott. Guida all'installazi
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilità
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Utilità
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilità
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Altri dall’autore
AlgoTrader Expousure Chart
Luiz Eduardo Ribeiro
Utilità
Algo Trader Exposure Chart Exposure Chart - Monitoraggio visivo dell'esposizione di mercato in MetaTrader 5 Exposure Chart è uno strumento essenziale per i trader che desiderano visualizzare in tempo reale la distribuzione dei lotti e l'esposizione al rischio direttamente sul grafico di MetaTrader 5. Grazie a un grafico a torta dinamico , permette di monitorare ogni asset negoziato, facilitando il controllo della diversificazione e consentendo rapide regolazioni della strategia di allocazione de
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione