Algo Trader Advanced
- Utilità
- Luiz Eduardo Ribeiro
- Versione: 2.2
- Attivazioni: 5
EA Algo Trader Advanced per MetaTrader 5
Automazione Intelligente e Flessibile per il tuo Trading – Compatibile con Conti Netting e Hedging
Algo Trader Advanced è un Expert Advisor completo, creato per i trader che cercano efficienza, controllo e totale flessibilità nelle operazioni.
Progettato per Forex, Indici, Azioni, Criptovalute e B3, combina strategie configurabili, gestione avanzata del rischio ed esecuzione automatizzata in un unico sistema.
Automazione Intelligente
Esegui strategie avanzate automaticamente su qualsiasi mercato, senza dover restare incollato allo schermo.
Personalizzazione Totale
Configura indicatori, filtri e strategie in base al tuo stile di trading, con piena libertà di regolazione.
Gestione Avanzata del Rischio
Proteggi il tuo capitale con Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Stop Graduale, Hedge, Compensazione dei Profitti, Obiettivi Giornalieri, Chiusure Parziali e molte altre funzioni.
Multi-Mercato
Opera su diverse classi di asset con efficienza e flessibilità utilizzando un solo EA.
Caratteristiche Principali
🔹 Indicatori Tecnici
Combina più timeframe e strategie per identificare opportunità:
-
Tendenza: Medie Mobili, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR
-
Inversione: Fibonacci, RSI, Stocastico, MACD
-
Mercato Laterale: Bande di Bollinger, RSI, Stocastico
🔹 Gestione del Rischio
-
Stop Loss e Take Profit automatici
-
Trailing Stop e chiusura programmata
-
Stop Graduale per ridurre le posizioni in caso di perdita
-
Obiettivi giornalieri di profitto/perdita
-
Chiusure parziali per bloccare i profitti anticipatamente
-
Compensazione dei Profitti e Martingale controllato
-
Hedge automatico configurabile
-
Limiti di Spread e Swap per evitare costi eccessivi
🔹 Ingressi Manuali e Automatici
-
Lotti fissi, automatici o proporzionali al saldo
-
Ingressi manuali con gestione automatica dell’uscita
-
Operatività multi-asset su più coppie e strumenti simultaneamente
🔹 Pannelli Visivi
-
Pannello generale di profitti, perdite, swap e margine
-
Rapporto dei lotti e saldo delle posizioni
-
Costi in tempo reale: spread, swap e drawdown
-
Rilevamento automatico di massimi e minimi storici
-
Direzione e variazione delle ultime candele
-
Linee TP e SL visibili sul grafico
-
Pannello Panorama (multi-asset) e Pannello di Esposizione (lotti e posizioni)
🔹 Strategia Massimi e Minimi
-
Identificazione delle zone critiche di inversione
-
Blocco delle operazioni contrarie
-
Entrate consentite solo a livelli estremi
🔹 Filtri e Avvisi
-
Restrizioni per date, orari e sessioni
-
Notifiche automatiche su MetaTrader, mobile o e-mail
-
Avvisi di rischio per drawdown e margine critico
🔹 Controllo del Tempo e delle Candele
-
Definisci finestre operative per orario o giorno della settimana
-
Analizza la forza e la direzione delle candele per evitare mercati laterali
Scarica subito su MQL5 e prova gratuitamente Algo Trader Advanced.
Automatizza le tue operazioni con efficienza, sicurezza e un EA completamente configurabile per qualsiasi stile di trading.