AlgoTrader Expousure Chart
- Utilità
- Luiz Eduardo Ribeiro
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Algo Trader Exposure Chart
Exposure Chart - Monitoraggio visivo dell'esposizione di mercato in MetaTrader 5
Exposure Chart è uno strumento essenziale per i trader che desiderano visualizzare in tempo reale la distribuzione dei lotti e l'esposizione al rischio direttamente sul grafico di MetaTrader 5.
Grazie a un grafico a torta dinamico, permette di monitorare ogni asset negoziato, facilitando il controllo della diversificazione e consentendo rapide regolazioni della strategia di allocazione degli asset.
Funzionalità principali
Pannello visivo e personalizzabile
- Mostra un grafico a torta interattivo che indica la proporzione di lotti negoziati per asset.
- Aggiornamento automatico in tempo reale, riflettendo le variazioni del portafoglio man mano che le operazioni vengono aperte o chiuse.
- Interfaccia personalizzabile, con possibilità di regolare colori e dimensioni del grafico per un'integrazione ottimale nel layout di MetaTrader 5.
Monitoraggio dell'esposizione
- Monitora la distribuzione degli asset nel portafoglio in modo chiaro e intuitivo.
- Identifica un'eccessiva concentrazione su un singolo asset, aiutando nella gestione del rischio.
- Compatibile con Forex, Azioni, Indici, Criptovalute e qualsiasi altro asset disponibile su MetaTrader 5.
Integrazione semplice e configurazione rapida
- Installazione facile: basta aggiungere l'Expert Advisor a MetaTrader 5 e trascinarlo sul grafico desiderato.
- Attivazione e disattivazione rapide direttamente dal pannello di configurazione.
- Opzioni avanzate di personalizzazione, tra cui regolazione degli aggiornamenti, posizionamento sullo schermo e allineamento del pannello.
Perché scegliere Exposure Chart?
- Visualizzazione intuitiva dell'esposizione di mercato, senza bisogno di calcoli manuali.
- Ideale per trader manuali e automatizzati che necessitano di un controllo visivo sulla distribuzione degli asset.
- Migliora la gestione del rischio, aiutando a mantenere un portafoglio più equilibrato.
- Leggero ed efficiente, senza impatti sulle prestazioni della piattaforma.
Scarica subito Exposure Chart su MQL5 e prendi il pieno controllo della tua esposizione di mercato in MetaTrader 5.
Altri strumenti della linea Algo Trader
Oltre a Exposure Chart, la linea Algo Trader offre diversi strumenti progettati per ottimizzare e automatizzare le operazioni su MetaTrader 5, migliorando efficienza e controllo operativo.
Scopri gli altri prodotti della linea Algo Trader ed espandi le tue strategie di trading.