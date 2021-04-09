AlgoTrader Expousure Chart

Algo Trader Exposure Chart

Exposure Chart - Monitoraggio visivo dell'esposizione di mercato in MetaTrader 5

Exposure Chart è uno strumento essenziale per i trader che desiderano visualizzare in tempo reale la distribuzione dei lotti e l'esposizione al rischio direttamente sul grafico di MetaTrader 5.

Grazie a un grafico a torta dinamico, permette di monitorare ogni asset negoziato, facilitando il controllo della diversificazione e consentendo rapide regolazioni della strategia di allocazione degli asset.

Funzionalità principali

Pannello visivo e personalizzabile

  • Mostra un grafico a torta interattivo che indica la proporzione di lotti negoziati per asset.
  • Aggiornamento automatico in tempo reale, riflettendo le variazioni del portafoglio man mano che le operazioni vengono aperte o chiuse.
  • Interfaccia personalizzabile, con possibilità di regolare colori e dimensioni del grafico per un'integrazione ottimale nel layout di MetaTrader 5.

Monitoraggio dell'esposizione

  • Monitora la distribuzione degli asset nel portafoglio in modo chiaro e intuitivo.
  • Identifica un'eccessiva concentrazione su un singolo asset, aiutando nella gestione del rischio.
  • Compatibile con Forex, Azioni, Indici, Criptovalute e qualsiasi altro asset disponibile su MetaTrader 5.

Integrazione semplice e configurazione rapida

  • Installazione facile: basta aggiungere l'Expert Advisor a MetaTrader 5 e trascinarlo sul grafico desiderato.
  • Attivazione e disattivazione rapide direttamente dal pannello di configurazione.
  • Opzioni avanzate di personalizzazione, tra cui regolazione degli aggiornamenti, posizionamento sullo schermo e allineamento del pannello.

Perché scegliere Exposure Chart?

  • Visualizzazione intuitiva dell'esposizione di mercato, senza bisogno di calcoli manuali.
  • Ideale per trader manuali e automatizzati che necessitano di un controllo visivo sulla distribuzione degli asset.
  • Migliora la gestione del rischio, aiutando a mantenere un portafoglio più equilibrato.
  • Leggero ed efficiente, senza impatti sulle prestazioni della piattaforma.

Scarica subito Exposure Chart su MQL5 e prendi il pieno controllo della tua esposizione di mercato in MetaTrader 5.

Altri strumenti della linea Algo Trader

Oltre a Exposure Chart, la linea Algo Trader offre diversi strumenti progettati per ottimizzare e automatizzare le operazioni su MetaTrader 5, migliorando efficienza e controllo operativo.

Scopri gli altri prodotti della linea Algo Trader ed espandi le tue strategie di trading.


