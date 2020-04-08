Acceleration Bar md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
Indicatore Crypto_Forex Acceleration Bar per MT4 - in grado di catturare grandi tendenze.
- L'indicatore "Acceleration Bar" è uno strumento molto potente per il trading di tendenza - l'influenza piatta del mercato è ridotta al minimo.
- Bullish Acceleration Bar (blu) è una barra sul grafico che ha un Max superiore al massimo delle 5 barre precedenti e che ha un Min inferiore al minimo delle 5 barre successive.
- Bearish Acceleration Bar (rosso) è una barra sul grafico che ha un Min inferiore al minimo delle 5 barre precedenti e che ha un Max superiore al massimo delle 5 barre successive.
- TREND TRADING:
- Segnale di acquisto - quando c'è una sequenza di 4 AccBar rialziste sul grafico.
- Segnale di vendita - quando c'è una sequenza di 4 AccBar ribassiste sul grafico.
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
