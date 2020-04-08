RVI with Dynamic OSB zones m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "RVI con zone dinamiche di ipervenduto/ipercomprato" per MT4, senza ridisegno.
- Il Relative_Vigor_Index (RVI) è di per sé un indicatore di momentum tecnico molto utile sui mercati di tendenza.
- È ottimo per le voci di vendita dalla zona dinamica di ipercomprato e le voci di acquisto dalla zona dinamica di ipervenduto.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi intervallo di tempo, ma è particolarmente utile su intervalli di tempo grandi: D1, H4, H1, M30.
- Zona dinamica di ipercomprato - sopra la linea rossa.
- Zona dinamica di ipervenduto - sotto la linea verde.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
