Cybrus AI MT4

Cybrus AI - XAUUSD EA


Cybrus AI è un sistema di trading automatizzato meticolosamente progettato, specificamente progettato per il trading sulla coppia XAU/USD (ORO). La natura intrinsecamente volatile del trading sull'oro richiede un elevato livello di precisione, un'analisi completa e solide strategie di gestione del rischio. Cybrus AI Expert Advisor integra efficacemente questi componenti critici in una sofisticata soluzione di trading volta a ottimizzare le transazioni sull'oro.

Cybrus AI integra strategie intelligenti e adattive con funzionalità all'avanguardia, come l'analisi multi-timeframe e gli aggiustamenti automatici del trading.


Il prezzo aumenterà di $ 100 ogni 5 copie vendute, prezzo finale $ 1200


Raccomandazioni per Cybrus AI

Titolo Descrizione
Simbolo XAU/USD (ORO)
Lasso di tempo M30
Capitale minimo 100 $
Leva da 1:20 - 1:500
Tipo di account Qualunque
Broker Qualsiasi (non compatibile con Exness)
VPS Consigliato ma non obbligatorio


Caratteristiche principali di Cybrus AI

  • Drawdown ridotto al minimo: studiato per ridurre efficacemente il rischio e salvaguardare il tuo capitale.
  • Filtro notizie: mantieni un atteggiamento proattivo evitando di effettuare operazioni durante i comunicati stampa più importanti, mitigando così i potenziali rischi.


Personalizzabile e facile da usare

Cybrus AI è progettato per essere intuitivo, con impostazioni predefinite adatte anche ai principianti del trading, garantendo l'accessibilità a tutti i livelli di competenza. Per i trader esperti, consente una personalizzazione dettagliata dei parametri, inclusi i livelli di rischio. Il software è corredato da un manuale utente completo.

Più di una semplice piattaforma di trading, Cybrus AI si propone come un partner affidabile nel mondo del trading dell'oro. Che tu sia un principiante o un esperto di trading algoritmico, Cybrus AI offre una soluzione che bilancia flessibilità personalizzata con precisione e protezione del capitale a lungo termine. Utilizzando analisi avanzate e strategie consolidate, lo strumento ti consente di sfruttare opportunità redditizie navigando con successo nelle complessità del mercato dell'oro..



Prodotti consigliati
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade automation with manual precision control . Whether you
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
4.75 (4)
Experts
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Gold street EA
Amir Jahed-armaghani
Experts
Gold Street EA - Advanced Gold Scalper Notice: ️ The current price is for the initial launch only. After each purchase, the price will increase by $100 until it reaches the final price of $949 . This starting price is not a reflection of the robot’s power — it's designed to give early adopters a unique opportunity to own a high-end tool at a discounted price. ‍ About the Author I’m not just a coder — I’m a trader first. With over 10 years of live trading experience , I developed this
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine ️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico. Funzionalità principali:
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experts
Dark Kakashi PRO EA is an improved Dark Kakashi FREE EA advisor (unfortunately, they deliberately knock down the ratings, so they had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advisor will be further improved. One of the Yarukami Mnukakashi advisor family for gold (XAUUSD) . You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread of up to
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media mob
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilità
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Experts
The PatternVol EA is based on its own observations of the market and consists of patterns, candlestick analysis, analysis of candlestick volumes, and also, the EA does not contain indicators. At the moment, the advisor is a small constructor of my non-indicator strategies, you can disable and enable each strategy separately, or make an assembly from several strategies. The work on the advisor continues to this day, new strategies are added, algorithms are improved. In the future, it will be a l
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experts
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
Star Fund Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Star Fund Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and No MARTINGALE. No more indicator. You can select da
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Experts
EA_Agr_Test This is a free version of EA_Agr_Full , designed to provide the buyer with the opportunity to check the product not in the tester, but on a live account. Here exactly the same trading algorithm is used, but there is no possibility to change the parameters, except for GMToffset . Orders cannot be more than 0.01 lot and profit is taken very early. For this reason, it is impossible to achieve high returns. Algorithm verified with broker just2trade Parameters GMToffset - differenc
FREE
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experts
Mir Station MT4  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions Mir Station MT4     Have  neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation Mir Station MT4         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT4     is a plug and play system Mir Station MT4     It
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experts
ISS Station MT4        it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions       ISS Station MT4         Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation       ISS Station MT4               It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT4     is a plug and play
Angry cat
PHILLIP GRAHAM HEWARD
Experts
Classic grid martingale type but with a unique and effective partial hedging algorithm to control and reduce drawdown. developed and set up to run on GB/US 15 min chart with a minimum balance of 2k contact me for set files, I have many depending on if you prefer low drawdown, slow and steady growth, or something more aggressive. live account signal https://www.mql5.com/en/signals/2188734?source=Site recommended account leverage 500:1 all optomisation was done with a £500 - £1000 starting balan
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Altri dall’autore
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Cybrus AI
DRT Circle
3.67 (3)
Experts
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI è un sistema di trading automatizzato meticolosamente progettato, specificamente progettato per il trading sulla coppia XAU/USD (ORO). La natura intrinsecamente volatile del trading sull'oro richiede un elevato livello di precisione, un'analisi completa e solide strategie di gestione del rischio. Cybrus AI Expert Advisor integra efficacemente questi componenti critici in una sofisticata soluzione di trading volta a ottimizzare le transazioni sull'oro. Cybrus AI
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
GoldTick
DRT Circle
3.33 (9)
Experts
GoldTick EA — Progettato con precisione per XAUUSD GoldTick EA è un Expert Advisor robusto e flessibile, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro). Sviluppato con meticolosa attenzione al comportamento del mercato e alla struttura dei prezzi specifici dell'oro, questo EA integra due potenti strategie interne che operano in modo armonioso o indipendente, in base alla configurazione scelta. Che tu sia un trader conservativo o uno stratega ad alta frequenza, GoldTick EA ti offre gli
AllPair Engine
DRT Circle
3.83 (6)
Experts
AllPair Engine – EA multi-strategia per le principali coppie di valute | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Descrizione AllPair Engine è un Expert Advisor progettato con precisione per operare su sei delle principali coppie di valute Forex. Anziché utilizzare un approccio di trading univoco, questo EA integra sei strategie uniche, ciascuna attentamente strutturata in base alle tendenze comportamentali di una specifica coppia di valute: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF e USDJPY
BitAlgoX
DRT Circle
4 (4)
Experts
BitAlgoX – Consulente esperto per BTCUSD Panoramica: BitAlgoX è un Expert Advisor MQL5 altamente specializzato, progettato esclusivamente per il trading di BTCUSD. Combina quattro strategie integrate e attentamente calibrate, specificamente pensate per la volatilità e il comportamento unico di Bitcoin rispetto al dollaro statunitense. Ogni strategia è stata sviluppata tenendo conto delle sfumature dell'andamento dei prezzi delle criptovalute, che si tratti di mercati in trend, eventi di notizi
US100 Fusion
DRT Circle
4.2 (5)
Experts
US100 Fusion – Consulente esperto per il NASDAQ (US100) Motore di trading di precisione con funzionalità multi-strategia Panoramica: US100 Fusion è un Expert Advisor (EA) specializzato, sviluppato specificamente per il trading sull'indice NASDAQ (US100) sulla piattaforma MetaTrader 5. Incorpora tre strategie uniche e integrate internamente, ciascuna studiata per gestire la volatilità e il comportamento tecnico di US100. Questo sistema multilivello offre ai trader maggiore flessibilità e adatta
GoldTick MT4
DRT Circle
Experts
GoldTick EA — Progettato con precisione per XAUUSD GoldTick EA è un Expert Advisor robusto e flessibile, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro). Sviluppato con meticolosa attenzione al comportamento del mercato e alla struttura dei prezzi specifici dell'oro, questo EA integra due potenti strategie interne che operano in modo armonioso o indipendente, in base alla configurazione scelta. Che tu sia un trader conservativo o uno stratega ad alta frequenza, GoldTick EA ti offre gli
GBP Gods
DRT Circle
Experts
Consulente esperto di GBP Gods per GBPUSD GBP Gods è un sofisticato expert advisor (EA) che integra una varietà di strategie avanzate per ottimizzare l'esecuzione delle operazioni sia a breve che a lungo termine. Impiega un solido sistema di gestione del capitale per salvaguardare gli investimenti, garantendo che ogni operazione sia protetta con Stop Loss e Take Profit, eseguendo al contempo un'operazione alla volta per mantenere un'efficace gestione del capitale. Oltre ad analizzare il merca
AllPair Engine MT4
DRT Circle
5 (3)
Experts
AllPair Engine – EA multi-strategia per le principali coppie di valute | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Descrizione AllPair Engine è un Expert Advisor progettato con precisione per operare su sei delle principali coppie di valute Forex. Anziché utilizzare un approccio di trading univoco, questo EA integra sei strategie uniche, ciascuna attentamente strutturata in base alle tendenze comportamentali di una specifica coppia di valute: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF e USDJP
US100 Fusion MT4
DRT Circle
Experts
US100 Fusion – Consulente esperto per il NASDAQ (US100) Motore di trading di precisione con funzionalità multi-strategia Panoramica: US100 Fusion è un Expert Advisor (EA) specializzato, sviluppato specificamente per il trading sull'indice NASDAQ (US100) sulla piattaforma MetaTrader 5. Incorpora tre strategie uniche e integrate internamente, ciascuna studiata per gestire la volatilità e il comportamento tecnico di US100. Questo sistema multilivello offre ai trader maggiore flessibilità e adatta
GBP Gods MT4
DRT Circle
Experts
Consulente esperto di GBP Gods per GBPUSD GBP Gods è un sofisticato expert advisor (EA) che integra una varietà di strategie avanzate per ottimizzare l'esecuzione delle operazioni sia a breve che a lungo termine. Impiega un solido sistema di gestione del capitale per salvaguardare gli investimenti, garantendo che ogni operazione sia protetta con Stop Loss e Take Profit, eseguendo al contempo un'operazione alla volta per mantenere un'efficace gestione del capitale. Oltre ad analizzare il merca
BitAlgoX MT4
DRT Circle
Experts
BitAlgoX – Consulente esperto per BTCUSD Panoramica: BitAlgoX è un Expert Advisor MQL5 altamente specializzato, progettato esclusivamente per il trading di BTCUSD. Combina quattro strategie integrate e attentamente calibrate, specificamente pensate per la volatilità e il comportamento unico di Bitcoin rispetto al dollaro statunitense. Ogni strategia è stata sviluppata tenendo conto delle sfumature dell'andamento dei prezzi delle criptovalute, che si tratti di mercati in trend, eventi di notizie
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione