Eleva il tuo Trading con Smart Pivot

Sei pronto a prendere il controllo del mercato? L'EA Smart Pivot offre strumenti all'avanguardia per aiutarti a navigare nei mercati con precisione, combinando flessibilità, caratteristiche avanzate e sicurezza. Che tu stia puntando a una crescita costante o a un recupero rapido, questo EA è progettato per entrambi.

How to Run EA:

Caratteristiche Principali:

Filtro Notizie: Resta al sicuro evitando eventi ad alto impatto. Smart Pivot interrompe automaticamente il trading durante notizie di mercato cruciali, garantendoti protezione da una volatilità inattesa.

Controllo Tempo Avanzato: Definisci il tuo orario di trading per adattarlo alle migliori condizioni di mercato per la tua strategia. Imposta orari e giorni specifici per l'EA per fare trading, dandoti il massimo controllo.

Zona di Recupero: Per coloro che vogliono un vantaggio extra, l'EA include una potente funzionalità di zona di recupero. Se stai facendo trading con un deposito più piccolo (almeno $100), puoi iniziare senza modalità di recupero. Tuttavia, per attivare il recupero, si consiglia di avere almeno $2000 o più nel tuo account per prestazioni ottimali.

Strategia

L'EA Smart Pivot è costruito attorno alla potente combinazione di Supporto & Resistenza Shadow Bounce. Questa strategia sfrutta l'IA per calcolare dinamicamente le zone di supporto e resistenza, rilevando quando il prezzo è più probabile che rimbalzi da questi livelli. L'EA entra nelle trade quando trova zone ad alta probabilità in cui il prezzo reagisce fortemente a queste aree ombreggiate.

Il Tuo Compagno di Trading Flessibile

Progettato con un'impostazione semplificata, l'EA Smart Pivot rende facile la vita ai traders di qualsiasi livello di esperienza. Attaccalo a un solo grafico (any symbol) M15 , configura le impostazioni di base e lascia che la magia accada. Beneficerai della sua capacità di adattarsi sia a stili conservativi che aggressivi, con strumenti avanzati di riconoscimento del mercato che assicurano che le migliori opportunità siano catturate.

"Il successo nel trading riguarda il lavorare in modo più intelligente, non più duro."

Dettagli Importanti:

Deposito Minimo: Senaza Modalità di Recupero: $100 Con Modalità di Recupero: $2000+

Simboli Supportati: AUDCAD,AUDNZD,CADJPY,GBPCAD

AUDCAD,AUDNZD,CADJPY,GBPCAD Timeframe: M15

Controllo del Rischio Intelligente

Con caratteristiche integrate per gestire e mitigare il rischio, Smart Pivot garantisce che ogni trade sia supportata da un piano strategico. Che tu stia mirando a sfide di aziende proprietarie o costruendo una crescita del conto a lungo termine, l'EA fornisce impostazioni affidabili per stop-loss, take-profit e gestione del rischio che funzionano in qualsiasi condizione di mercato.





Attenzione: È fondamentale comprendere correttamente le impostazioni di rischio. Assicurati di leggere il manuale utente o di consultarci prima di attivare la modalità di recupero su conti più piccoli.

Pronto per Iniziare?

Scarica l'EA, configura i parametri facili da usare e metti Smart Pivot al lavoro. Ottimizza la tua strategia con il minimo sforzo e il massimo ritorno.

Offerta Speciale:

Per un tempo limitato, ottieni la tua copia di Smart Pivot a un prezzo scontato. Non perdere l'occasione di massimizzare il tuo potenziale di mercato!