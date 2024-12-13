Cybrus AI

3.67

Cybrus AI - XAUUSD EA


Cybrus AI è un sistema di trading automatizzato meticolosamente progettato, specificamente progettato per il trading sulla coppia XAU/USD (ORO). La natura intrinsecamente volatile del trading sull'oro richiede un elevato livello di precisione, un'analisi completa e solide strategie di gestione del rischio. Cybrus AI Expert Advisor integra efficacemente questi componenti critici in una sofisticata soluzione di trading volta a ottimizzare le transazioni sull'oro.

Cybrus AI integra strategie intelligenti e adattive con funzionalità all'avanguardia, come l'analisi multi-timeframe e gli aggiustamenti automatici del trading.


Il prezzo aumenterà di $ 100 ogni 5 copie vendute, prezzo finale $ 1200


Raccomandazioni per Cybrus AI

Titolo Descrizione
Simbolo XAU/USD (ORO)
Lasso di tempo M30
Capitale minimo 100 $
Leva da 1:20 - 1:500
Tipo di account Qualunque
Broker Qualsiasi (non compatibile con Exness)
VPS Consigliato ma non obbligatorio


Caratteristiche principali di Cybrus AI

  • Drawdown ridotto al minimo: studiato per ridurre efficacemente il rischio e salvaguardare il tuo capitale.
  • Filtro notizie: mantieni un atteggiamento proattivo evitando di effettuare operazioni durante i comunicati stampa più importanti, mitigando così i potenziali rischi.


Personalizzabile e facile da usare

Cybrus AI è progettato per essere intuitivo, con impostazioni predefinite adatte anche ai principianti del trading, garantendo l'accessibilità a tutti i livelli di competenza. Per i trader esperti, consente una personalizzazione dettagliata dei parametri, inclusi i livelli di rischio. Il software è corredato da un manuale utente completo.

Più di una semplice piattaforma di trading, Cybrus AI si propone come un partner affidabile nel mondo del trading dell'oro. Che tu sia un principiante o un esperto di trading algoritmico, Cybrus AI offre una soluzione che bilancia flessibilità personalizzata con precisione e protezione del capitale a lungo termine. Utilizzando analisi avanzate e strategie consolidate, lo strumento ti consente di sfruttare opportunità redditizie navigando con successo nelle complessità del mercato dell'oro..




Recensioni 4
Alex Quino
297
Alex Quino 2025.08.28 21:11 
 

Poor R:R. I think it's around 1:15 if I'm not wrong. I've been using the EA for a week and I got 8 wins and 1 big loss because of the deep SL. The author is still working with the update and I'm happy to edit this review once this EA gets better and not wiping all my capital.

DRT Circle
4167
Risposta dello sviluppatore Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.05 07:02
RR has been updated you can now set it manually even 1:1 if you wish SL and TP can be controlled manually, and also the performance of the EA has been updated
Mihai catalin Stoica
77
Mihai catalin Stoica 2025.07.25 09:19 
 

The EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.

samxu13
108
samxu13 2025.01.07 16:34 
 

Author is very helpful, cleared my issue about my backtest on MT4. Great support received in setting up. The backtested in MT5 looks quite promising, and have my first trade today. Looking forward to the upcoming trading.

DRT Circle
4167
Risposta dello sviluppatore Phathutshedzo Tshivhasa 2025.01.07 16:39
Thank you for the review.
Wendi Zheng
2390
Wendi Zheng 2024.12.18 19:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

DRT Circle
4167
Risposta dello sviluppatore Phathutshedzo Tshivhasa 2025.01.07 16:39
Thank you for the review.
