- Versione: 2.4
- Aggiornato: 5 settembre 2025
- Attivazioni: 15
Cybrus AI - XAUUSD EA
Cybrus AI è un sistema di trading automatizzato meticolosamente progettato, specificamente progettato per il trading sulla coppia XAU/USD (ORO). La natura intrinsecamente volatile del trading sull'oro richiede un elevato livello di precisione, un'analisi completa e solide strategie di gestione del rischio. Cybrus AI Expert Advisor integra efficacemente questi componenti critici in una sofisticata soluzione di trading volta a ottimizzare le transazioni sull'oro.
Cybrus AI integra strategie intelligenti e adattive con funzionalità all'avanguardia, come l'analisi multi-timeframe e gli aggiustamenti automatici del trading.
Il prezzo aumenterà di $ 100 ogni 5 copie vendute, prezzo finale $ 1200
Raccomandazioni per Cybrus AI
|Titolo
|Descrizione
|Simbolo
|XAU/USD (ORO)
|Lasso di tempo
|M30
|Capitale minimo
|100 $
|Leva da
|1:20 - 1:500
|Tipo di account
|Qualunque
|Broker
|Qualsiasi (non compatibile con Exness)
|VPS
|Consigliato ma non obbligatorio
Caratteristiche principali di Cybrus AI
- Drawdown ridotto al minimo: studiato per ridurre efficacemente il rischio e salvaguardare il tuo capitale.
- Filtro notizie: mantieni un atteggiamento proattivo evitando di effettuare operazioni durante i comunicati stampa più importanti, mitigando così i potenziali rischi.
Personalizzabile e facile da usare
Cybrus AI è progettato per essere intuitivo, con impostazioni predefinite adatte anche ai principianti del trading, garantendo l'accessibilità a tutti i livelli di competenza. Per i trader esperti, consente una personalizzazione dettagliata dei parametri, inclusi i livelli di rischio. Il software è corredato da un manuale utente completo.
Più di una semplice piattaforma di trading, Cybrus AI si propone come un partner affidabile nel mondo del trading dell'oro. Che tu sia un principiante o un esperto di trading algoritmico, Cybrus AI offre una soluzione che bilancia flessibilità personalizzata con precisione e protezione del capitale a lungo termine. Utilizzando analisi avanzate e strategie consolidate, lo strumento ti consente di sfruttare opportunità redditizie navigando con successo nelle complessità del mercato dell'oro..
The EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.