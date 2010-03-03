GBP Gods

Consulente esperto di GBP Gods per GBPUSD


GBP Gods è un sofisticato expert advisor (EA) che integra una varietà di strategie avanzate per ottimizzare l'esecuzione delle operazioni sia a breve che a lungo termine. Impiega un solido sistema di gestione del capitale per salvaguardare gli investimenti, garantendo che ogni operazione sia protetta con Stop Loss e Take Profit, eseguendo al contempo un'operazione alla volta per mantenere un'efficace gestione del capitale.


Oltre ad analizzare il mercato in tempo reale, le capacità di backtesting di GBP Gods forniscono prova della sua performance nel tempo. Il nostro team dedicato di sviluppatori avanzati ha creato strategie adatte sia ai trader organizzati che ai principianti, consentendo loro di impegnarsi nel trading o nello scalping a lungo termine con varie impostazioni per un approccio su misura. Diamo priorità alla semplicità per rendere il trading accessibile a tutti.


Il prezzo aumenterà di $ 100 ogni 5 copie vendute, prezzo finale $ 1700


Raccomandazioni per GBP Gods Expert


Simbolo: GBP/USD

Scadenza: 30 minuti

Capitale minimo: $ 100

Leva: 1:500 

Tipo di account: qualsiasi

Intermediario: Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)

VPS: consigliato ma non obbligatorio


Caratteristiche principali di GBP Gods Expert
  • Filtro notizie disponibile.
  • Compatibile con qualsiasi broker, eccetto Exness.
  • Si raccomanda che il backtest sia di 1:500 come leva finanziaria; se inferiore, effettuare il test con un deposito/capitale diverso e di volume maggiore.



