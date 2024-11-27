Confluence Breakout Indicator

5
CONTATTAMI dopo l'acquisto per ricevere i miei consigli di trading.

ACQUISTA VENDI Breakout Indicator + Confluence

Cos'è la strategia breakout?

In termini di trading, un breakout significa che il prezzo di un asset finanziario, come un'azione, si muove al di fuori del suo intervallo di trading determinato, che è spesso indicato dai suoi livelli di supporto e resistenza. La strategia breakout si concentra sull'identificazione delle tendenze di mercato non appena si rompono.

L'idea alla base del trading dei breakout è che quando il prezzo finalmente esce dal precedente intervallo di trading, ci si aspetta che il movimento del prezzo continui nella stessa direzione.
Recensioni 1
ehis
21
ehis 2025.01.24 21:26 
 

good job

Waiting for MT5 version

Prodotti consigliati
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
Dear Trader It is my pleasure to introduce to you my tool called the " Forex Sniper Indicator" . The major aim of this tool is to help serious traders and investors in all type of Financial Markets to catch price next movement right at the moment the price direction is about to change. This tool can be used to snipe the price direction in both down trend, uptrend and ranging markets. This tool can be used as the stand alone tool though it may be combined with other tools as well. My goal is to h
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.9 (20)
Indicatori
A Fibonacci indicator is best used with other indicators like Pivots, Support/Resistance etc. Price tends to use Fibo levels as Support or Resistance lines. So, this indicator is very useful to know when price might reverse or if a level is crossed, price might continue the trend. Also, to find the best Take Profit and StopLoss lines. Don't use Fibo Indicator alone for trading as it might not always be accurate. Use it to make your strategies better as a supporting indicator. Settings: Auto Fib
FREE
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
Indicatori
Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
FREE
Daily Volatility Tracker
Suvashish Halder
Indicatori
Daily Volatility Tracker is a practical and lightweight indicator designed to help traders monitor and analyze market volatility based on historical daily price movements. Whether you're a day trader, swing trader, or scalper, understanding how much a market moves per day is critical for: Choosing the right pairs to trade Setting accurate stop-loss and take-profit levels Adapting to changing market conditions MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/134960/ Join To Learn Market Dept
FREE
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experts
Alphabet AI è un consulente che opera secondo la strategia di mean reversion, ovvero sfrutta la proprietà naturale dei mercati di tornare ai loro valori medi dopo forti deviazioni. L'algoritmo analizza costantemente il prezzo attuale dell'asset, confrontandolo con i livelli medi calcolati. Quando il prezzo si discosta significativamente dal suo valore medio, il consulente lo interpreta come un segnale d'azione: quando il limite superiore viene superato, apre posizioni corte, aspettandosi un cal
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Indicatori
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Experts
L'implementazione ripetuta di una strategia solida spesso si rivela un compito impegnativo. Comprendiamo che il tuo tempo è prezioso, ed è per questo che presentiamo " Diamond Hedge ". Questa soluzione rivoluzionaria offre una strategia vincente, consentendoti di godere del successo senza il peso di trascorrere ore a monitorare i grafici. Importante! Contattami immediatamente dopo l'acquisto, e ti fornirò i parametri che utilizzo! Come funziona? Configura il tuo canale di trading e scegli il m
FREE
True Range Pro
Smart Forex Lab.
3.8 (10)
Experts
Scalping notturno accurato e sistema Smart Grid True Range Pro entra nel mercato nella sessione notturna utilizzando indicatori modificati sulla base dell'apprendimento automatico per aprire una posizione. La griglia di ordini dinamici può essere applicata quando il prezzo si muove contro le posizioni aperte. La speciale opzione Active Order aumenta significativamente le prestazioni quando aumenta il numero di posizioni aperte. Le opzioni Trailing Stop e Drawdown Stop possono essere applicate pe
MS According To The TREND
Dmitrii Orlovskii
Experts
Il precedente consulente redditizio con un nome simile è stato preso come base, ma è stato aggiunto lo sviluppo di posizioni non redditizie attraverso la griglia e la martingala . Il consulente effettua il primo ingresso nel mercato con un'alta probabilità di iniziare una tendenza. L'ingresso avviene alla penetrazione dei confini delle Bande di Bollinger. Vengono utilizzati anche Oscillatori e calcolo DELL'autonomia ATR. Per ogni posizione, il Take Profit 5-10 è impostato su un probabile Stop, s
Non Repaint Trend Bands
Ravshan Chuliev
Indicatori
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 5 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a Triangular Moving Average (TMA) with additional ATR-based bands , it provides structured market data to support well-i
Currency Curators Bot
Oleksii Ferbei
Experts
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push No
BreakOpen EA
Jose Pinto
Experts
EURUSD H1     (not a "get rich tonight" scheme but a real tool that will help your account equity to grow up steadly) -----    NEW VERSION 2.0 OUT !!!   ----- $ 200 Minimum Equity - Follow Trend Strategy - Non-Martingale Averaging with Stop Loss - Technical [MA] + [Candlestick Pattern] + Support / Resistance LOGIC: 1. A. SL_Percent_continue if true then the stop loss function works, and it is possible to continue trades even if hit by stop loss B. Risk_Percent_continue the value of stop lo
EA Index Flip
Stefano Cocconi
Experts
SENTITI LIBERO DI AGGIUNGERE UNA RECENSIONE PER AIUTARE ME E GLI ALTRI CLIENTI ISCRIVITI ALLA MIA CHAT PER AGGIORNAMENTI E NOTIZIE SUI MIEI PRODOTTI E SERVIZI Controlla i miei prodotti Contattami per scoprire tutti i miei servizi EA Index Flip è un Expert Advisor che utilizza un sistema a griglia per consentire al trader di ottenere grandi rendimenti senza perdere denaro. US100 -> Performance dal vivo - Attivo da settembre US500 -> Performance dal vivo - Attivo da ottobre Strategia di t
Fibonacci Strategies EA
Tonny Obare
Experts
Fibonacci strategies EA trades Fibonacci levels. You can choose whether the EA should trade a manually plotted fibonacci or whether it should automatically plot a fibonacci. In automatic fibonacci drawing mode, the EA automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indicatori
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Hybrid EA
Benjamin Allip
Experts
Benj Hybrid EA (ATR-BO) Smarter Trading. Less Stress. Full Automation. Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version. The Benj Hybrid EA (ATR-BO) is a professional-grade multi-market trading robot built for Forex, XAUUSD (Gold), Crypto, and CFDs . Powered by Adaptive ATR-based breakout logic , it combines precision entries with advanced risk controls to help traders automate their strategies across multiple ass
Smart Channels
Ivan Simonika
Indicatori
Smart Channel is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The indicator is used to identify trends in financial markets and indicates the direction of price movement. Smart Channel, in fact, is a miniature trading strategy, since, regardless of the construction methods, it uses the tactics of rebounding from the boundaries of the built channel, and the boundaries themselves are used as guidelines for the correct placement of stop loss and take profit orders. The key differe
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
BDLionEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Experts
BDLionEA – The Lion of the Forex Market Version: 1.00 Author: BDRahim Creation Date: 22 August 2025 Take control of the market with BDLionEA , a powerful and adaptive trading Expert Advisor built for traders who demand consistency, precision, and growth. Inspired by the lion’s strength and strategy, this EA is designed to dominate every market condition with smart trade management and fully automated execution. Key Features Smart Candle-Based Trading Logic – Automatically detects bullish a
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Infinity Sniper
Said Nabouti
Experts
--- Infinity Sniper: The Ultimate Trend Master Introducing Infinity Sniper, the most powerful and reliable Expert Advisor I have ever developed. This EA takes your trading to the next level, combining pure price action with smart money management and innovative trade strategies. It’s designed for traders who want consistent profits and long-term growth, with a proven track record of success. Why Infinity Sniper is a Game-Changer Infinity Sniper doesn’t just follow the trend—it masters i
Turbo pivot levels
Ugur Oezcan
4.5 (2)
Experts
This Expert Advisor is based on pivot points. Users can choose entry level and direct themselves. Expert use martingale strategy to recover unsuccessful trades. When going into drawdown it starts its slipping mode in which it always tries to keep the whole set of trades on a steady course level. In hedging mode, all take profits will be deleted and the basket will try to close at breakeven price. EA can also be used as normal with Stop loss. Please test before using with Stop loss. The EA can tr
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experts
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experts
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Banev EA
Akram Azizi
Experts
This Expert uses multiple indicators and special algorithm to choose the entry points and provide the maximum Gain with the minimum Risk . Run the BackTest and check the efficienty of the product. Working Conditions : This EA works on all Pairs on 15M Timeframe. With 1000 $ Balance Input Parameters : Trading Mode : Choose between 3 modes. AutoManagement : The lot will increase with the increasing of the balance. Trading Lot : The Lot is set manually. Take Profit : Set it by points. Spread
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Altri dall’autore
Arrow Blue Reversal Indicator
Daniel Matos De Paula
Indicatori
Panoramica L'indicatore Arrow Blue Reversal è un potente strumento di trading MQL4 progettato per identificare potenziali inversioni di mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore fornisce segnali chiari e non ridipinti per aiutarti a prendere decisioni di trading informate. Caratteristiche principali - Segnali di inversione precisi: rileva le inversioni di tendenza. - Frecce non ridipinte: una volta che una freccia appare, rimane sul grafico, assicurando che
FREE
Buy Sell Breakout Indicator With Confluence
Daniel Matos De Paula
Indicatori
Indicatore Breakout BUY SELL + Confluence Perfetto per Forex, Opzioni e Azioni | Ideale per Timeframe M1 Preparati a cogliere movimenti di prezzo esplosivi con l'indicatore Breakout Buy Sell + Confluence, il tuo strumento definitivo per identificare operazioni di breakout ad alta probabilità prima che si verifichino. Cos'è una strategia di breakout? Un breakout si verifica quando il prezzo rompe i livelli di supporto o resistenza, segnalando il potenziale per un forte trend nella direzione
FREE
Circle Intelligent Trend Indicator
Daniel Matos De Paula
Indicatori
Sblocca un trading più intelligente con l'indicatore di tendenza intelligente Circle (100% senza ridisegnazione | elevata precisione del segnale | progettato per MetaTrader 4) Porta il tuo trading a un livello superiore con l'indicatore di tendenza intelligente Circle, uno strumento potente e progettato con precisione che porta l'esperienza fluida e intuitiva in stile TradingView direttamente sulla tua piattaforma MT4. Di' addio a modelli disordinati e configurazioni confuse! Caratteristiche
FREE
Adaptive Heiken Ashi Candle Indicator
Daniel Matos De Paula
Indicatori
Indicatore a candela Heiken Ashi adattivo per MT4 L'indicatore a candela Heiken Ashi adattivo per MT4 è uno strumento di analisi tecnica versatile e visivamente accattivante, progettato per migliorare la tua esperienza di trading. Questo indicatore applica i principi delle candele Heiken Ashi, che uniformano i dati di prezzo per identificare meglio le tendenze di mercato, ridurre il rumore e fornire segnali di trading più chiari. La natura adattiva di questo indicatore fa sì che si adatti dinam
FREE
Filtro:
ehis
21
ehis 2025.01.24 21:26 
 

good job

Waiting for MT5 version

Daniel Matos De Paula
951
Risposta dello sviluppatore Daniel Matos De Paula 2025.01.30 01:41
Thank you! See you soon..
Rispondi alla recensione