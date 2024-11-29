Buy Sell Breakout Indicator With Confluence
- Indicatori
- Daniel Matos De Paula
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 29 novembre 2024
Indicatore Breakout BUY SELL + Confluence
Perfetto per Forex, Opzioni e Azioni | Ideale per Timeframe M1
Preparati a cogliere movimenti di prezzo esplosivi con l'indicatore Breakout Buy Sell + Confluence, il tuo strumento definitivo per identificare operazioni di breakout ad alta probabilità prima che si verifichino.
Cos'è una strategia di breakout?
Un breakout si verifica quando il prezzo rompe i livelli di supporto o resistenza, segnalando il potenziale per un forte trend nella direzione del breakout:
Superare la resistenza? Andare long: cavalcare il momentum al rialzo
Superare il supporto? Andare short: capitalizzare sui movimenti al ribasso
Aspettarsi volatilità, oscillazioni di prezzo e continuazione del trend dopo il breakout
Perché utilizzare questo indicatore?
Progettato per rendere il trading sui breakout più semplice ed efficace, anche per i principianti!
Elevata precisione del segnale: individua i breakout con una precisione quasi perfetta
Rilevamento delle confluenze integrato: conferma i segnali con più livelli di logica
Ottimizzato per timeframe M1: operazioni rapide con ingressi precisi
Avvisi di acquisto/vendita istantanei: niente supposizioni, solo segnali chiari
Funziona su Forex, opzioni binarie e azioni
Come usarlo
Aggiungi semplicemente l'"Indicatore di breakout per principianti" al tuo grafico
Scegli un asset come EURUSD sul timeframe M1
Segui i chiari segnali di breakout per entrare nelle posizioni con sicurezza
BONUS: ricevi consigli di trading personalizzati
Dopo l'acquisto, CONTATTAMI direttamente per consigli e approfondimenti di trading esclusivi per aumentare ulteriormente il tuo tasso di successo.
Pronto a cogliere il tuo prossimo breakout prima che accada?
Scarica oggi stesso l'indicatore di breakout di acquisto e vendita e fai trading in modo più intelligente!
Avvertenza sui rischi:
Il trading su Forex, CFD, criptovalute, futures e azioni comporta un rischio di perdita. Si prega di valutare attentamente se tale tipo di trading è adatto alle proprie esigenze. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Gli articoli e i contenuti di questo sito web sono esclusivamente a scopo didattico e non costituiscono raccomandazioni o consigli di investimento.