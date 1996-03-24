Il tuo compagno definitivo nel mercato Forex. Focalizzato esclusivamente sul GBP coppia di trading, QuadroFX sfrutta il potere di M15, il timeframe ottimale, per navigare nelle complessità del mercato. È progettato con cura per intraprendere il trading di range, approfondendo le complessità dei movimenti e dei modelli di mercato.

Strategia QuadroFX: anche se non possiamo condividere dettagli esatti, ecco le basi: QuadroFX sfrutta la divergenza MACD, identificando quando il prezzo si muove nella direzione opposta dell'indicatore MACD, segnalando potenziali inversioni. Questa analisi avanzata consente all'EA di individuare i punti di inversione chiave nel mercato, garantendo precisione nell'esecuzione degli scambi. Con oltre 20 anni di dati storici, combina modelli rari (sia modelli di candele che indicatori proprietari) per prendere la migliore decisione per ogni operazione.







Link al Manuale delle istruzioni blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757126





Simbolo

GBPAUD,GBPNZD,GBPCHF,GBPUSD,GBPCAD Timeframe

M15

Strategia

Strategia di Divergenza MACD

Conti finanziati adatti (sfide di prop firm)

Sì

Impostazioni di rischio regolabili

Sì

Divisione delle operazioni per ridurre il rischio

Sì

Filtro notizie

Sì







Comprendiamo le sfide che i trader affrontano, specialmente quando tentano di soddisfare i rigorosi requisiti delle sfide delle prop firm. È qui che QuadroFX brilla, offrendo un vantaggio di supporto per affrontare con successo queste prove. È come avere un trader esperto al tuo fianco, fornendo intuizioni e strategie per aiutarti a progredire.

QuadroFX non è solo un altro strumento; è una soluzione sofisticata realizzata con una ricchezza di dettagli per garantire che prenda le migliori decisioni di trading possibili per te.



Si prega di notare che, sebbene QuadroFX sia progettato per funzionare con diligenza e precisione, è importante comprendere che il mondo del trading Forex è intrinsecamente imprevedibile.



Si avvisa che il valore di QuadroFX riflette le sue capacità e l'intenso sforzo messo nel suo sviluppo. Per mantenere la sua esclusività e efficacia, prevediamo di aumentare gradualmente il prezzo. Questo approccio è progettato per moderare la base utenti, garantendo che ogni trader che sceglie QuadroFX possa beneficiare del suo pieno potenziale senza il rischio di sovrappopolazione.



QuadroFX è più di un semplice robot Forex; è un faro di speranza per i trader che puntano al successo nel volatile mercato dell'oro. Il suo impegno ad aiutare nelle sfide delle prop firm, combinato con il suo focus strategico su M15 e sul trading di range, lo rende un asset prezioso per qualsiasi trader serio. Scopri la differenza con QuadroFX e porta il tuo viaggio di trading a nuovi livelli.

*Assicurati di leggere le istruzioni nel post del blog prima di eseguirlo.

