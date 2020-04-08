Reversal Block Indicator
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Un indicatore con un algoritmo intelligente per la ricerca di inversioni di tendenza. Cerca le aree del grafico in cui si concentra l'aumento della volatilità, il che porta a
a condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L'indicatore analizza il movimento e la volatilità dei prezzi e inizia a costruire i blocchi delle tendenze di inversione, al termine delle quali molto probabilmente ci sarà un'inversione di prezzo.
L’indicatore offre due opzioni:
1. Nel momento in cui inizia lo stato di ipercomprato o ipervenduto, quando il movimento dei prezzi è più intenso
2. Al momento dell'inversione dopo un blocco di condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
L'indicatore non viene ridisegnato; i segnali compaiono quando la candela si chiude.
Tutti i parametri sono già stati configurati e raccolti in uno solo - Frequenza di rilevamento svolta, ha 9 velocità di rilevamento, per i TF più giovani aumentare il parametro, per quelli più vecchi diminuirlo.
Dispone di diversi tipi di avvisi per i segnali
Può essere utilizzato in qualsiasi periodo di tempo
Adattato per l'uso su valute
a condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L'indicatore analizza il movimento e la volatilità dei prezzi e inizia a costruire i blocchi delle tendenze di inversione, al termine delle quali molto probabilmente ci sarà un'inversione di prezzo.
L’indicatore offre due opzioni:
1. Nel momento in cui inizia lo stato di ipercomprato o ipervenduto, quando il movimento dei prezzi è più intenso
- Quando appare l'inizio dell'ipercomprato e appare un punto blu, puoi effettuare un acquisto mentre il blocco blu viene costruito finché non appare il punto blu di inversione.
- Quando appare l'inizio dell'ipervenduto, appare un punto rosso, puoi vendere mentre il blocco rosa viene costruito finché non appare il punto rosso di inversione.
2. Al momento dell'inversione dopo un blocco di condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
- Quando viene costruito un blocco blu, attendi che appaia il segnale del punto di inversione blu, quindi effettua una vendita, lo stop-loss è leggermente superiore al livello superiore del blocco, prendi profitto a tua discrezione.
- Quando viene costruito un blocco rosa, attendi che appaia il segnale rosso del punto di inversione, quindi effettua un acquisto stop loss leggermente al di sotto del livello inferiore del blocco, prendi profitto a tua discrezione.
L'indicatore non viene ridisegnato; i segnali compaiono quando la candela si chiude.
Tutti i parametri sono già stati configurati e raccolti in uno solo - Frequenza di rilevamento svolta, ha 9 velocità di rilevamento, per i TF più giovani aumentare il parametro, per quelli più vecchi diminuirlo.
Dispone di diversi tipi di avvisi per i segnali
Può essere utilizzato in qualsiasi periodo di tempo
Adattato per l'uso su valute