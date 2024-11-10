MS According To The TREND

Il precedente consulente redditizio con un nome simile è stato preso come base, ma è stato aggiunto lo sviluppo di posizioni non redditizie attraverso la griglia e la martingala .

Il consulente effettua il primo ingresso nel mercato con un'alta probabilità di iniziare una tendenza. L'ingresso avviene alla penetrazione dei confini delle Bande di Bollinger. Vengono utilizzati anche Oscillatori e calcolo DELL'autonomia ATR. Per ogni posizione, il Take Profit 5-10 è impostato su un probabile Stop, solo che invece di attivare lo stop, viene aperta una nuova posizione . La distanza di apertura della posizione successiva è il passo della griglia . La dimensione della posizione è regolabile nelle impostazioni tramite il moltiplicatore Martingale . Se la prima posizione è redditizia, è accompagnata da un Trailing Stop. Filtra per ora di inizio e fine. . Filtra anche per giorno e per mese. Attenzione: - i consulenti sulla griglia e la martingala drenano periodicamente il deposito, quindi preparati e non tenere le uova nello stesso paniere.e periodicamente ritirare i profitti. Minore è il rischio - 1 % ad esempio, minore è la probabilità di drenaggio. In muratura, sto pubblicando una discussione .set File.



