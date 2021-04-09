MT5 Telegram Control Pro

MT5 Telegram Control Pro è un bot di trading avanzato progettato per integrarsi perfettamente con MetaTrader 5, consentendo una gestione del trading efficiente e flessibile direttamente tramite Telegram.

Con operazioni intuitive basate su comandi, questo bot consente ai trader di tutti i livelli di eseguire ordini, gestire posizioni, monitorare le condizioni di mercato e automatizzare strategie tramite Expert Advisor (EA) in tempo reale. Che tu sia un principiante o un trader esperto, MT5 Telegram Control Pro fornisce uno strumento potente e intuitivo per semplificare e migliorare l'esperienza di trading.

Vantaggi
Efficienza e flessibilità: consente la gestione del trading in movimento, liberandoti dal monitoraggio costante del desktop.

Interfaccia intuitiva: struttura semplice basata su comandi adatta a tutti i livelli di trader.

Notifiche e approfondimenti in tempo reale: ricevi aggiornamenti e avvisi immediati sui principali cambiamenti di mercato per prendere decisioni di trading informate.

Report completi: offre approfondimenti approfonditi sulle prestazioni per perfezionare le strategie.

Integrazione perfetta con MetaTrader 5: sviluppato specificamente per MT5, garantendo operazioni fluide e affidabilità. Esegui operazioni tramite comandi Telegram senza cambiare piattaforma.

Comodità e accessibilità: esegui operazioni e gestisci il tuo portafoglio direttamente da Telegram, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il monitoraggio e il trading in qualsiasi momento e ovunque.

Automazione e strategie personalizzabili: automatizza le strategie di trading per ridurre le decisioni emotive e personalizza i parametri in base alla tolleranza al rischio e alle preferenze.

Sicurezza avanzata: utilizza connessioni sicure e metodi di autenticazione per proteggere i dati degli utenti e gli account di trading.

Caratteristiche:

Posizionamento di ordini di mercato e in sospeso

Comandi avanzati di stop e limite

Gestione di Expert Advisor (EA)

Gestione di Watchlist

Strumenti grafici e visivi

Gestione di posizioni e operazioni

Avvisi e notifiche automatizzati

Report in tempo reale e monitoraggio delle prestazioni
Prerequisiti e configurazione

Registra un bot su Telegram con BotFather.

Prendi nota del token del bot generato e anche dell'ID del canale.

L'EA di Telegram verrà posizionato su qualsiasi grafico, qualsiasi intervallo di tempo. Conclusione

Con Telegram Trader PRO, i trader possono sfruttare la potenza dell'automazione e godere della comodità di gestire le proprie negoziazioni all'interno dell'interfaccia familiare di Telegram. Questo bot non solo semplifica il processo di negoziazione, ma fornisce anche agli utenti informazioni in tempo reale e controllo sulle proprie attività di negoziazione.

--Impostazione di Telegram--

--guida semplificata per impostare un bot Telegram per MetaTrader 5 per ricevere aggiornamenti di negoziazione--

Apri Telegram e cerca "BotFather": avvia Telegram, cerca "BotFather" e selezionalo.

Crea un nuovo bot:

Invia /start e poi /newbot a BotFather.
Assegna al tuo bot un nickname e un nome utente (che terminano con "bot").

Salva il tuo token API: BotFather fornirà un token API. Salvalo per dopo.

Crea un canale o un gruppo Telegram: imposta dove desideri ricevere gli aggiornamenti di negoziazione se non l'hai già fatto.

Aggiungi Bot come amministratore:

Apri il canale/gruppo, vai su "Gestisci" e aggiungi il bot come amministratore.
Recupera ID canale/gruppo:

Apri un browser e inserisci https://api.telegram.org/bot&amp;lt;token>/getUpdates (sostituisci <token> con il token API del tuo bot).
Trova la voce "chat":{"id": con un numero negativo: questo è l'ID del tuo canale/gruppo.
Configurazione MetaTrader 5:

In MT5, vai su "Strumenti" > "Opzioni" > "Consulenti esperti".
Consenti WebRequest e aggiungi https://api.telegram.org all'elenco URL.
Allega l'utilità:

Allega l'utilità al tuo grafico MT5 e inserisci il tuo token, ID chat e numero magico (per la selezione del trade).
Inizia a ricevere aggiornamenti: il tuo bot è ora pronto per inviare aggiornamenti e avvisi di trading al tuo canale o gruppo Telegram.
Altri dall’autore
MT4 Telegram Control Pro
Alister John Witbooy
Utilità
MT4 Telegram Control Pro  is an advanced trading bot designed to integrate seamlessly with MetaTrader 4, enabling efficient and flexible trading management directly through Telegram. With intuitive command-based operations, this bot allows traders of all levels to execute orders, manage positions, monitor market conditions, and automate strategies in real-time. Whether you're a novice or a seasoned trader,   MT4 Telegram Control Pro   provides a powerful, user-friendly tool to streamline and en
