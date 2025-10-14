OSC HiLoTren IQ7
- Indicatori
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versione: 25.92
- Attivazioni: 5
OSC HiLoTren IQ7 : l'indicatore di segnale di inversione AI di nuova generazione
Cogli i punti di svolta del mercato prima che accadano.
Ossilator IQ7 è un oscillatore basato sull'intelligenza artificiale, progettato per rilevare segnali di inversione anticipata su tutte le coppie e su tutti i timeframe.
Fornisce una guida visiva chiara direttamente sulla mappa principale: semplice, veloce e precisa.
Caratteristiche principali
✔️ Motore di inversione AI : rileva i primi cambiamenti di slancio.
✔️ Compatibilità universale : funziona su Forex, oro, criptovalute e indici.
✔️ Non richiede riverniciatura e risulta leggero : prestazioni stabili su più grafici.
✔️ Bolle di segnalazione visiva : facili da leggere e da confermare per le inversioni.
✔️ Scalping & Swing Ready : zona di controllo integrata per ingressi migliori.
Parte dell'ecosistema di trading IQ7
Combina Ossilator IQ7 con:
HiLoTren IQ7 — conferma della tendenza e struttura del mercato.
Miracle IQ7 EA — esecuzione automatizzata mediante segnali di intelligenza artificiale.
Predator IQ7 EA : ingressi di trading dinamici basati sullo slancio.
Insieme, formano la serie IQ7 , che trasforma i principianti in trader esperti grazie alle potenti intuizioni dell'intelligenza artificiale.
Perché i trader scelgono Ossilator IQ7
• Non necessita di riverniciatura ed è estremamente affidabile
• Funziona su tutte le coppie e su tutti gli intervalli di tempo
• Configurazione plug & play: non è richiesta alcuna messa a punto complessa
• Ideale per scalping, swing trading e conferma di inversione
Garanzia di rimborso
Il tuo acquisto è protetto dalla garanzia ufficiale di rimborso per gli amministratori di MQL5.com .
Nessun rischio. Nessuna seccatura. Fiducia totale.