OSC HiLoTren IQ7 : l'indicatore di segnale di inversione AI di nuova generazione

Cogli i punti di svolta del mercato prima che accadano.

Ossilator IQ7 è un oscillatore basato sull'intelligenza artificiale, progettato per rilevare segnali di inversione anticipata su tutte le coppie e su tutti i timeframe.

Fornisce una guida visiva chiara direttamente sulla mappa principale: semplice, veloce e precisa.

Caratteristiche principali

✔️ Motore di inversione AI : rileva i primi cambiamenti di slancio.

✔️ Compatibilità universale : funziona su Forex, oro, criptovalute e indici.

✔️ Non richiede riverniciatura e risulta leggero : prestazioni stabili su più grafici.

✔️ Bolle di segnalazione visiva : facili da leggere e da confermare per le inversioni.

✔️ Scalping & Swing Ready : zona di controllo integrata per ingressi migliori.

Parte dell'ecosistema di trading IQ7

Combina Ossilator IQ7 con:

HiLoTren IQ7 — conferma della tendenza e struttura del mercato.

Miracle IQ7 EA — esecuzione automatizzata mediante segnali di intelligenza artificiale.

Predator IQ7 EA : ingressi di trading dinamici basati sullo slancio.



Insieme, formano la serie IQ7 , che trasforma i principianti in trader esperti grazie alle potenti intuizioni dell'intelligenza artificiale.

Perché i trader scelgono Ossilator IQ7

• Non necessita di riverniciatura ed è estremamente affidabile

• Funziona su tutte le coppie e su tutti gli intervalli di tempo

• Configurazione plug & play: non è richiesta alcuna messa a punto complessa

• Ideale per scalping, swing trading e conferma di inversione

Garanzia di rimborso

Il tuo acquisto è protetto dalla garanzia ufficiale di rimborso per gli amministratori di MQL5.com .

Nessun rischio. Nessuna seccatura. Fiducia totale.

Fai trading in modo più intelligente. Reagisci più velocemente. Vinci di più.

